Kar yenir mi?

Kar yenir mi? Kar kirli midir? Çocuğum kar yemek istiyor. Kar yemek güvenli mi diye soruyorsanız, bunları bilmenizde fayda var…

Kar yenir mi?
Yaşam
Giriş: 24 Şubat 2025 12:09 Güncelleme: 24 Şubat 2025 12:15
ABONE OL

Kar ile tanışan bir bebeğin karı ağzına götürmesi merak duygusunu yansıtıyor. Bu yazıyı okuyan birçok kişi, çocukken Kar yemek güvenli mi? sorusunu aklına bile getirmeden karın tadına bakmıştır. Sosyal medyada kar ile sıcak kakao, dondurma ve smoothie yapan ünlüler de yaygınlaşınca kar yemenin faydaları ve zararlarını araştırdık.


En baştan şunu söyleyelim ki kar taneleri bozulmamışsa, saf beyazsa ve üst katmandan geliyorsa, küçük bir parça tatmanın büyük sakıncaları olmayabilir. Ancak bilinmesi gerekir ki kar sadece saf donmuş su değildir. Kar oluştukça toz veya polen parçalarını toplar ve yeryüzüne düştükçe küçük kimyasal kirletici maddeleri de toplar.


Kar neden yenmemelidir? Kar kirli midir?

Kar, topraktan ve havadan gelen kirlilik, kimyasallar, algler ve bakterilerle kirlenebilir. Bulutlardan kar düştüğünde; karın karmaşık, çapraz buz kristali yapısı temelde kirleticileri hapseder. Sonuç olarak kar, araba emisyonları ve odun sobalarından ve kömürle çalışan tesislerden kaynaklanan siyah karbon gibi hava kirletici maddeleri içerebilir.


Soğuk hava, araçların daha fazla rölantide çalışması ve soğuk çalıştırma nedeniyle daha fazla emisyon üretmesinden kaynaklanan zararlı hava kirliliğini arttıran etki gösterir. Kar aynı zamanda çevreden zararlı kimyasalları da toplayabilir. Garaj yolunu veya yolu sürmek, kiri ve magnezyum klorür gibi yolu tuzlayan kimyasalları kara doğru iter.


Araştırmalar ayrıca kar örneklerinde genellikle suya, toprağa ve atmosfere karışan pestisitler ve mikroplastikler de bulmuştur. Çoğu mikrop (bakteri ve virüs) soğuk havalarda hayatta kalamaz. Ancak kar yine de kir, kanalizasyon ve hastalığa neden olan E. Coli bakterileri içeren hayvan atıklarıyla kirlenmiş olabilir.


Chlamydomonas nivalis adı verilen bir tür alg de karda gelişerek karpuz karı adı verilen pembe kar lekelerine neden olur. Bu algler yutulduğu takdirde insanlara doğrudan zarar vermez. Yine de genellikle başka kir ve toksinlerin bulunması muhtemel olan eriyen karda ortaya çıkar.


Bazı kar türleri daha temizdir ve bu nedenle yenmesi diğerlerine göre daha güvenlidir. Yine de berrak görünen kar bile sağlığınız için iyi olmayan çevresel kirleticiler içerebilir.


Cleeveland Clinic’ten asistan doktor Max Huddleston, "Duruma bağlı" diyor ve yaşanılan yerin çevre koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor. Büyük bir şehirde yaşıyorsanız motorlu taşıt, bina ve fabrikaların sayısı nedeniyle kirlilik miktarı artar. Kırsal bir bölgede yaşıyorsanız hava daha temiz olma eğilimindedir. Karı nereden aldığınıza dikkat etmeniz gerekir.



Hangi kar yenmez?

İlk kar taneleri yere çarptığında tuz, gübre gibi yerde zaten bulunan her türlü şeye ve kirli maddelere karışır. Kar, yere düşerken havanın temizlenmesine yardımcı olur. İlk birkaç saat boyunca yağan ilk kar, birkaç saat sonra yağacak kardan daha fazla kirletici madde içerir. Hayatta kalma modunda kar yenmesi kaçınılmaz hale geldiyse, yalnızca bozulmamış ve en üstte olan beyaz kar yenmelidir. Şüpheye düştüğünüzde o bölgeden kar yemekten kaçının.


Kirli görünen derin kar katmanlarını veya bir yığın haline getirilmiş karı yemekten kaçının. Bu karlar diğer yerlerdeki karlara nazaran kirlilik ve kirletici madde içerir. Ayrıca rengi solmuş sarı, kahverengi, turuncu, mavi veya pembe kar yemekten de kaçının.


Kar toplayacağınız yeri seçerken, hayvanların dışkı yapmadığından emin olduğunuz alanlarda kar yiyin. Ayrıca su akışı, kanalizasyon veya yoldaki tuz kaynaklarının yakınındaki alanlardan kar yemekten kaçınmak da en iyisidir. Karın "en temiz" olabileceği alan tamamen sizin özel ortamınıza bağlı olacaktır.


Dehidrasyon riski: Kar yemek zararlı mı?

Uzmanlara göre karla oynarken bir parça kar yemek hipotermi nedeni olmasa da vahşi doğada hayatta kalma modunda olan veya başka seçeneği olmayan biri zaten soğukta olduğu için çok miktarda kar tüketmek genel vücut sıcaklığını düşürebilir.


Kar, donmuş su kristallerinden oluştuğu için nemlendirici özellikte olması beklenir ancak uzmanlara göre metabolizma göz önünde bulundurulduğunda karın susuzluğu gidermesi ve su yerine geçmesi o kadar da hızlı gerçekleşmez. Dr. Huddleston şöyle diyor: “Vücudun enerjisi, yenilen karı içilebilir bir formda eritmek için kullanır. Bu da kendi vücudunuzun ısısıyla o karı eritmek için daha fazla enerji harcamanız anlamına gelir. Kar yemekten veya içmekten aldığınız sıvı, onu eritmek için kullandığınız enerji kadar büyük değildir. Yani zamanla, yüksek miktarda kar tüketmek, teoride, vücudunuzun susuz kalmasına neden olabilir."





Referanslar: Cleveland Clinic. “Is It Safe To Eat Snow?” Şuradan alındı:


https://health.clevelandclinic.org/can-you-eat-snow

“Is Snow Safe to Eat? What to Know” (2024) Şuradan alındı: https://www.health.com/is-it-safe-to-eat-snow-8567798


Karın ardından: Yürüme teknikleri...

Kar yağışı ile birlikte günlük hayatına ve iş hayatına devam eden insanlar karda düşmeden yürümenin yollarını arıyor. İşte karda yürüme teknikleri…

6
1- Ellerinizi cebinizden çıkarın Olası bir düşme anında ellerinizin cebinizde olmaması avuç içlerinizden destek alarak sert bir düşüş yapmanızı engelleyebilir.
2- Penguen tekniği Yavaş ve küçük adımlar atarak düşme riskinizi azaltabilirsiniz. Attığınız adımlar asla kendi omuz genişliğinizden daha büyük olmamalı.
3- Merdivenli ve yokuşlu yolları tercih etmeyin Mümkünse, yolunuzu uzatacak dahi olsanız dik yollardan uzak durun. Özellikle merdivenli yollarda yaşayacağınız bir düşüş büyük sağlık sorunlarına neden olabilir.
4- Ekstra poşet, çanta taşımayın Çantanızı elinizde değil de omzunuza takın. Bir yere bırakabiliyorsanız poşetlerinizi bırakın veya hiç yanınıza almayın.
5- Giydiğiniz ayakkabıya dikkat edin Tabanı lastik ya da kauçuk ve tırtıklı ayakkabılar, ayak bileğinizi kavrayan botlar giyin.
6- Bastığınız yere dikkat edin Taze yağan kar birikintisine basmanız kayıp düşmenizi engelleme noktasında etkili olabilir. Üzeri düzleşmiş ve buzlaşmış yerler ayağınızın kaymasına neden olabilir.


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.