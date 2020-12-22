Kalçalardaki sivilcelere çözüm

Kalça bölgesinde çıkan sivilceler, vücudun diğer kısımlarındaki sivilcelerden farklı özellikler gösterirler, dolayısıyla bu sorundan kurtulmak için de farklı yöntemler uygulanmalı.

Kalçalardaki sivilcelere çözüm
Güzellik
22 Aralık 2020 Salı

Kalçada çıkan sivilceler, aslında tam olarak sivilce ya da akne olarak tanımlanmazlar. Bu bölgenin kapalı kalıyor olması veya başka bir sebepten irritasyona maruz kalması nedeniyle buradaki kıl köklerinde enflamasyon oluşması sonucu ortaya çıkan sivilce benzeri yapılar, folikülit (kıl kökü iltihabı) olarak adlandırılıyor. Elbette vücudun herhangi bir yerinde olduğu gibi, bu bölgede de sivilce çıkması normal kabul edilir ancak foliküliti sıradan sivilcelerden ayıran bazı belirtiler gözlemlemek mümkündür. Genellikle kaşıntılı ve ağrılı yapılar olarak ortaya çıkan iltihap, tahriş olduğunda daha büyük, kist benzeri yapıların da ortaya çıkmasına neden olabiliyor.


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Kalça bölgesindeki sivilceler için ne tür ürünler kullanmalı?

Dermatolog Shereene Idriss, bu bölgedeki iltihaplı yapıları önlemek ve iyileştirmek için belirli kimyasal bileşenler içeren ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Benzoil peroksit ve salisilik asit içeren temizliyicilerle bölgenin düzenli olarak temizlenmesi, buradaki bakterilerin yerleşmesini önleyerek bakteriyel folikülit oluşumunu engelleyebilir. Ancak eğer buradaki sivilce ve akne benzeri yapıların nedeni bakteriler değil de mantar ise, bu durumda antifungal ürünlerin uygulanması gerekecektir. Uzmanlar, eğer antibakteriyel ürünler işe yaramazsa antifungal ürünler deneyebileceğinizi söylüyor.


Kalçadaki sivilceleri önlemek için neler yapılabilir?

Bölgeyi temizlemek için sertçe kese yapmak ya da peeling uygulamak iyi bir fikir gibi gözükse de ne yazık ki iltihaba bağlı gelişen durumlarda bu yöntemler işe yaramıyor, hatta durumu daha da kötüleştirebiliyor. Kalça bölgesini keselemek kısa vadede iyi hissettirebilir, cildin daha yumuşak olması sağlanmış gibi gelebilir ancak uzun vadede buradaki gözenekler zarar göreceği için iltihap daha fazla yayılabilir, hatta hiperpigmentasyon olarak bilinen kararmış lekeler ortaya çıkabilir. Bu yüzden, kalçalarda folikülit oluşumu varsa bu bölgede kese ve peeling uygulamaktan kaçınmak gerekir. Bölgedeki iltihabı daha da arttıran şeylerden biri de gözeneklerin nefes alamamasıdır. Hava almayan iç çamaşırları ve kıyafetler giymek, fazla terlemek ve uzun süre sert kıyafetlerle oturmak durumu daha da kötüleştirebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca pamuklu ve yumuşak iç çamaşırları ile hava alan kıyafetler tercih edilmeli, spor ve benzeri aktivitelerden sonra bölge nemli bir havluyla temizlendikten sonra temiz kıyafetler giyilmelidir.


Ağda uygulaması da kıl köklerinin iltihaplanmasını tetikleyebilen faktörlerden biridir. Eğer ağda yaptırdığınız bölgede (bikini bölgesi de dahil) bu tür sivilce benzeri oluşumlar meydana geliyorsa, tüylerinizden kurtulmak için başka yöntemler denemek isteyebilirsiniz. Çay ağacı yağı, bakterilere karşı savaşan en doğal ve en ulaşılabilir ürünlerden biridir. Tıpkı yüzdeki akne sorununa iyi geldiği gibi, kalçadaki folikülit sorununa da iyi gelecektir. Bir kulak pamuğuna damlatacağınız bir-iki damla çay ağacı uçucu yağını iltihaplanmış bölgeye bastırarak uygulayabilirsiniz. Bu bölgede kullandığınız bir nemlendirici vs. varsa ürünün içerisine de birkaç damla çay ağacı yağı karıştırarak kullanabilirsiniz.


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Referanslar

Jihan Forbes, "How to Get Rid of Pimples on Your Butt - Fast" (5 Aralık 2020) Şuradan alındı: https://www.allure.com/story/how-to-get-rid-of-butt-acne#intcid=_allure-bottom-recirc_817017d8-e7c4-4bb5-816f-27cd3e3e17f2_text2vec1

Rena Goldman, "9 Natural Treatments for Butt Acne" (7 Mart 2019) Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/butt-acne-remedies



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