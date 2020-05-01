İyi ki doğmuşum

+ Sonra Oku
İyi ki doğmuşum
Bütün Yazıları

Bugün benim doğum günüm. Kutlayıp kutlamamakla pek ilgilenmiyorum aslında. Ama her sene doğum günümden önceki gün, geçtiğim yıl bana ne katmış, benden ne götürmüş diye oturup kendi hayatımın muhasebesini yaparım. Gelecek yılımda kendime ne katabilirim diye düşürüm. Kendi çapımda hedefler belirler sonra da o hedefleri unutur giderim. Ta ki önümüzdeki doğum günüme kadar.


Geçen sene benim için hem çok zorluydu, hem de çok iyi bir yıldı her anlamda. Hayatıma fazladan insanlar da girdi, gitmemesini istediğim kişiler de gitti. Ama hayatıma her giren kişi kendisiyle birlikte bana öğretmesi gerekeni de getirdi. Her zaman baktığım yere, farklı bakmaya başladım. Bambaşka şeyler gördüm. Çalıştığım çocukların bir kelimesi, kafede karşılaştığım bir kadının küçük bir sohbeti gibi...

 

4 çocukla bekar bir anne olmanın zorluklarını da, güzelliklerini de dibine kadar yaşadım. Önceden tek başıma bir kafeye gidip oturamazken -çünkü kendimle zaman geçirmenin ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bilmiyordum- şimdi, çocuklar babalarına gittiği günlerde bazen tek başıma gidip canlı müzik bile dinlediğim oluyor, biram ile birlikte. Ve bu zaman bana çok iyi geliyor. Kimse olmadan tek başımayım çünkü. Kendi kendimi dinleyebiliyorum. İçimdeki kadının, bana vereceği tavsiyeleri merakla dinliyorum.

 

Mesela 30 yaşımda, yani geçen yaşımda çok istediğim üniversiteye başladım. Hem de iki tane.
Kendime acımayı bıraktım sonlarına doğru bu yaşımın mesela. Evet, zor zamanlardan geçtim arada hala da geçiyorum ama onlara odaklanıp, dünyadaki en şanssız insan olduğuma inandığım günler geride kaldı. Zor zamanlar olacak, onlar sadece bu koşumdaki engebeler, iyi bir antremanla yavaş yavaş o engebelere takılıp düşmemeyi öğreneceğim. Düşsem de ayağa kalkıp, üstümdeki tozu silkeleyip daha hırslı koşacağım o yolda.

 

Başkalarının hayatını yaşamayı zaten bırakmıştım geçen sene. Kimin ne dediğine tıkayıp kulaklarımı kendi şarkımı söyleyip, kendi stilimde dans ettim. Çünkü bu pist benim. Başkalarının kareografisiyle dans etmek için çok kısa bu hayat.


Mesela 30 yaşımın son günlerinde, serbest bırakmayı öğrendim. Düşüncelerimi, zamanımı, hayatımdaki insanları... Tam anlamıyla serbest bıraktım aslında sıkı sıkı sarılmaya çalıştığım şey onlar değilmiş. Kendimmiş. Kendimi sıkıp, belli kalıplara hapsediyormuşum. Beni ben yapan sesleri susturmaya çalışıyormuşum. Bunu öğrendim. Artık bu seslerin volume'ünü en son ses dinlemeye karar verdim. Hayatıma girmek isteyenleri iyi niyetleriyle karşılamaya, çıkmak isteyenleri de bana kattığı şeylere şükür ederek uğurlamaya karar verdim. Ve yavaş yavaş bunu uygulamaya da başladım. Bu bana o kadar özgürlük verdi ki, derin ve huzurlu nefesler alabiliyorum artık. 

 

Ağlamanın rahatlatıcılığını öğrendim mesela. Ağladığım için suçluluk duymuyorum artık. Gülmek kadar ağlamak da güzel.

 

31 yaşımda da bu öğrendiklerimin üzerine katarak ilerleyeceğim. Tekrar düşeceğim ama daha da sağlam kalkacağım ayağa. Belki aşık olacağım, belki yalnızlığımın daha da fazla tadını çıkaracağım.
Bilmiyorum ne gelecek, ne gidecek. Ama bildiğim şey şu her gelen bir niyetle ve amaçla gelecek. Giden ise, hayatımdaki yeri doldu diye, bana öğrettikleriyle hayatıma ve bana kattıkları bittiği için gidecek. Serbestler. Gelen de, giden de. Bunlar sadece kişiler değil ama her şey.


Sonuç olarak iyi ki doğmuşum. Hayatıma dokunanlarla, hayatında olduklarımla...

 

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Ay düğümleri: İkizler yay aksına geçiyor
Ay düğümleri: İkizler yay aksına geçiyor
Tecrübe en büyük sermayedir!
Tecrübe en büyük sermayedir!
Sevgi güvenin koynunda yaşar
Sevgi güvenin koynunda yaşar
Çağın gerisinde yaşamak
Çağın gerisinde yaşamak
Okulsuzluk ve çalışan ebeveynler 
Okulsuzluk ve çalışan ebeveynler 
Hamilelikte mindfulness
Hamilelikte mindfulness
Gündüz uyuyup, gece ayaktayız...
Gündüz uyuyup, gece ayaktayız...
Bugün öğrendim...
Bugün öğrendim...

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X