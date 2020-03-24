İyi insanlara kötü şeyler yaptıran 14 psikolojik etken

İyi insanları kötü şeyler yapmaya iten birçok psikolojik sebep olabilir. Bunlara çevresel etmenler ve kişiler de etki eder. İşte iyi insanların kötü şeyler yapmasına sebep olan 14 psikolojik etmen...

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    Bazı durumlarda en iyi insan bile kötü şeyler yaparken yakalanabilir ve bu durumun sebebi, çoğunlukla psikolojik kaynaklıdır. Söz konusu etik dışı davranışlar olduğunda, iyi insanlar, doğrudan hareket etmek yerine, zihinlerinin oyunlarına kanar ve tartışmaya açık davranışlarla yanlış rotaya doğru saparlar.

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    Kötü davranışlar üzerinde yıllardır çalışmalar yapan iş etiği uzmanı Dr. Muel Kaptein, iyi insanları kötü şeyler yapmaya iten faktörler üzerine bir makale yayınladı. Aşağıdakiler, iyi insanların ahlak pusulalarını kaybedip kötü yola sapmalarına sebep olan bulgulardan en çarpıcı 14’ü:

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    1. İyilik, Kötülük Oranı 

    Telafi etkisi, insanların ahlaki sermaye biriktirdiklerini varsayma eğilimlerine deniyor. İyilikleri kötülükleri dengelemede kullanıyor ya da kendimize iyilik molası veriyoruz; bir hafta salata tüketiminden sonra bir adet çikolata gibi. Bu durum, insanları, ‘ben iyi bir insanım’ ya da ‘yalnızca bir kere’ kisvesi altında kötü şeyler yapmaya itebiliyor. Örneğin yapılan bir çalışma sonucunda, insanların, çevreye duyarlı ürünler satın almaya karar verdikten sonra yalan söylemeye ve aldatmaya daha meyilli olduklarını ortaya koymuştu.

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