İyi insanlara kötü şeyler yaptıran 14 psikolojik etken

9. Kazanan-hepsini-alır yarışı

Yalnızca tek bir kazananın olduğu bir dünyada mı yaşıyoruz? Ödül tek bir kişiye, iş tek bir kişiye, övgü tek bir kişiye mi? Bu bizim inancımız mı, kültürün rekabeti körüklere stratejisi mi? Peki bu rekabet kültürü gerçekten de en iyi sonuçları mı üretiyor? Söz konusu etik davranışlar olduğunda, hayır tabi ki. Belirli bir durumda kazanan yalnızca bir kişi olduğunda, insanlar, kaybetmenin sonuçları ile yüzleşmektense hile yapmaya daha eğilimli oluyorlar. Peki ya hepimiz kazanacağımızı bilseydik?