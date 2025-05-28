İşte yeni Harry Potter ve arkadaşları!

Uzun süren bir arayışın ardından, Harry Potter TV dizisinin yeni başrol oyuncuları belirlendi.

İşte yeni Harry Potter ve arkadaşları!
Yaşam
Giriş: 28 Mayıs 2025 10:09 Güncelleme: 28 Mayıs 2025 10:15
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Seçmeler sonucunda, HBO’nun çok sezonluk dizisinde başrolü üstlenecek üç oyuncu bulundu. Yeni isimlerden Dominic McLaughlin Harry Potter’ı, Alastair Stout Ron Weasley’i ve Arabella Stanton ise Hermione Granger’ı canlandıracak.


Dizinin yapımcıları Francesca Gardiner ve Mark Mylod: “Casting direktörlerimiz Lucy Bevan ve Emily Brockmann’ın önderliğinde yürütülen olağanüstü bir arayışın ardından Harry, Hermione ve Ron’umuzu bulduğumuzu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu üç eşsiz oyuncunun yeteneği hayranlık uyandırıcı ve onların ekranlardaki büyüsünü dünyanın izlemesi için sabırsızlanıyoruz. Seçmelere katılan on binlerce çocuğa teşekkür ederiz. Genç yeteneklerin bu kadar fazla olması gerçekten büyüleyiciydi” açıklamasında bulundu.


Bu üç çocuk oyuncu, JK Rowling’in yedi kitaplık dev serisinde hayal ettiği dünyayı tamamlayacak ve 2001 - 2011 yılları arasında sekiz filmle hayat bulan karakterleri yeniden canlandıracak.


Geçtiğimiz ay, uzun süredir süregelen spekülasyonların ardından Albus Dumbledore karakterini John Lithgow’un canlandıracağını doğrulanmıştı. Daha önce Richard Harris ve Michael Gambon tarafından canlandırılan Hogwarts müdürü, en az bir sezonu her kitaba adanmış şekilde planlanan, on yılı aşkın sürecek bu dizide önemli bir rol oynayacak.


Onaylanan diğer oyuncular arasında Paapa Essiedu (Severus Snape), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Quirinus Quirrell) ve Paul Whitehouse (Argus Filch) gibi isimler yer alıyor.


Yayın platformu, dizinin JK Rowling’in kitaplarına “sadık bir uyarlama” olacağını ve “Harry Potter hayranlarının 25 yılı aşkın süredir sevdiği fantastik detaylar, karakterler ve dramatik mekanlarla dolu” olacağını belirtti. Karakterlerin fikrî mülkiyet haklarının büyük bölümüne hâlâ sahip olan Rowling, dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alacak.


Yeni HBO dizisinin 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. Bu, ilk kitap Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın 1997’de yayımlanmasından neredeyse 30 yıl ve son film Ölüm Yadigârları: Bölüm 2’nin 2011’de vizyona girmesinden 15 yıl sonra olacak.



Kaynak: Adrian Horton. "Harry Potter: three leads announced for HBO’s new TV series". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2025/may/27/harry-potter-hbo-casting. (27.05.2025).

* Haberin fotoğrafı HBO Instagram hesabından alınmıştır.


Harry Potter filmlerindeki çekim hataları

Harry Potter filmlerinde seyircilerin fark etmediği bazı çekim hataları vardı. Bu hatalı sahneleri merak ediyorsanız haberimizin devamını inceleyebilirsiniz...

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Harry'nin gömlek yakası ilk başta boynunun kenarındayken sahne değiştiğinde omuzlarının altında oluyor.
Tahta bir matkapla vidalanmakta ancak sonraki sahnede tahtanın yeri değiştirir ve içinde bir çatlak oluşuyor.
Hagrid'in cebinde kıvrık köşeleri olan bir mektup görebilirsiniz ama Goblin'in eline geçer geçmez hemen pürüzsüz hale geliyor.
Harry Potter sihirli asa dükkanına ilk kez girdiğinde, yara izi birkaç saniyeliğine kayboluyor.
Ron'un saçı, Hogwarts Expres treninde Harry ile karşılaştığı sahnede sürekli değişiyor.
Seçmen Şapka, Harry'yi Gryffindor'un masasına gönderdiğinde, Ron'un yanında oturuyor ama sonraki çekimde Hermione'nin yanında oturduğunu görüyoruz.
Çocukların süpürgelerini kontrol etmeyi öğrendikleri sahnede Hermione'nin saçları gizemli bir şekilde düzleşiyor.
Neredeyse tüm Quidditch oyunları sırasında "sihirli olmayan" güvenlik iplerini görebilirsiniz.
Efsanevi mumların sihir yerine naylon iplikleri vardı.
Profesör Quirrell'in saçını filmin başında görebilirsiniz ama hatırladığımız gibi bu karakterin saçının olmaması gerekiyor.
Genç bir büyücü ile ilgili ilk filmde karakterler lensli gözlük takarken, efsanenin ikinci bölümünde parlamayı önlemek için lenssiz gözlük takıldı.
Harry'nin duvara çarptığı ünlü sahnede, baykuşu Hedwig'in gerçek olmadığını görebilirsiniz.
Whomping Willow arabaya saldırdığında, çatısında büyük bir çukur bırakıyor, ancak bir sonraki sahnede çukur kayboluyor.
Harry ile Malfoy arasındaki düello sırasında bir kameraman gözümüze çarpıyor.
Dudley Dursley'in şortunın deseni, yaya tünelinde ruh emicilerle karşılaşınca aniden değişiyor.
Harry yatakta yatıp bir kabus gördüğünde üzerinde basit bir tişörtü vardı ama uyandığında tişörtünde düğmeler oluyor.
Dolores Umbridge, Potter'ı sorduğunda, tabakta kaşık olmadığını görüyoruz ama çok kısa bir süre içinde tabakta kaşığın olduğunu fark ediyoruz.
Lily Potter'ın ölümüyle ilgili sahnelerde, ilk filmde kadın kahramanın üzerinde uzun kollu mavi bir kazak var ama son filmde kıyafetleri farklı.


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