İşte yeni Harry Potter ve arkadaşları!

Seçmeler sonucunda, HBO’nun çok sezonluk dizisinde başrolü üstlenecek üç oyuncu bulundu. Yeni isimlerden Dominic McLaughlin Harry Potter’ı, Alastair Stout Ron Weasley’i ve Arabella Stanton ise Hermione Granger’ı canlandıracak.

Dizinin yapımcıları Francesca Gardiner ve Mark Mylod: “Casting direktörlerimiz Lucy Bevan ve Emily Brockmann’ın önderliğinde yürütülen olağanüstü bir arayışın ardından Harry, Hermione ve Ron’umuzu bulduğumuzu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu üç eşsiz oyuncunun yeteneği hayranlık uyandırıcı ve onların ekranlardaki büyüsünü dünyanın izlemesi için sabırsızlanıyoruz. Seçmelere katılan on binlerce çocuğa teşekkür ederiz. Genç yeteneklerin bu kadar fazla olması gerçekten büyüleyiciydi” açıklamasında bulundu.

Bu üç çocuk oyuncu, JK Rowling’in yedi kitaplık dev serisinde hayal ettiği dünyayı tamamlayacak ve 2001 - 2011 yılları arasında sekiz filmle hayat bulan karakterleri yeniden canlandıracak.

Geçtiğimiz ay, uzun süredir süregelen spekülasyonların ardından Albus Dumbledore karakterini John Lithgow’un canlandıracağını doğrulanmıştı. Daha önce Richard Harris ve Michael Gambon tarafından canlandırılan Hogwarts müdürü, en az bir sezonu her kitaba adanmış şekilde planlanan, on yılı aşkın sürecek bu dizide önemli bir rol oynayacak.

Onaylanan diğer oyuncular arasında Paapa Essiedu (Severus Snape), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Quirinus Quirrell) ve Paul Whitehouse (Argus Filch) gibi isimler yer alıyor.

Yayın platformu, dizinin JK Rowling’in kitaplarına “sadık bir uyarlama” olacağını ve “Harry Potter hayranlarının 25 yılı aşkın süredir sevdiği fantastik detaylar, karakterler ve dramatik mekanlarla dolu” olacağını belirtti. Karakterlerin fikrî mülkiyet haklarının büyük bölümüne hâlâ sahip olan Rowling, dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alacak.

Yeni HBO dizisinin 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. Bu, ilk kitap Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın 1997’de yayımlanmasından neredeyse 30 yıl ve son film Ölüm Yadigârları: Bölüm 2’nin 2011’de vizyona girmesinden 15 yıl sonra olacak.

