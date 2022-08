iş yerinde doğru iletişim kurmanızı sağlayacak öneriler

İşyeri birçok kişi için açık bir iletişim kurmanın zor olduğu bir yer olabilir. Patronunuza veya iş arkadaşlarınıza bazı şeyler söylemek istiyor ancak işyeri huzurunu bozmadan ve kimsenin kalbini kırmadan bunu nasıl yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Söylenmesi gereken şey ne kadar zor olursa olsun doğru kelime seçimleri ve açık bir iletişimle her şeyin altından kalkmak mümkün. İşte iş hayatında kurmakta zorlandığınız cümleleri dile getirmek için birkaç yol gösterici ipucu…

1- "Birden fazla kişinin işini yapıyorsam birden fazla maaş almalıyım!"

Bazen omuzlarınızda çok fazla yük hissedebilirsiniz, birçok sebep tek başınıza almanız gerekenden fazla sorumluluk almanıza neden olabilir. Böyle durumlarda sessiz kalıp kendinizi bir tükenmişliğe sürüklemek yerine sorumluluklarınızın azaltılması veya karşılıksız bırakılmaması için gerekli görüşmeleri yapmalısınız.

"İlerleyen süreçte görev dağılımına yeni takım arkadaşları eklenecek mi yoksa yeni sorumlulukları benim mi üstlenmem bekleniyor? Eğer ekibimiz genişlemeyecekse artan sorumluluğumun karşılığını görüşmek üzere bir görüşme yapmaya hazırım."

2- Benim üstüm değilsen bana iş veremezsin!

Her işyerinin çalışma dinamiği farklıdır. Bazı ofislerde net alt-üst ilişkileri vardır ve sizin çalışma koşullarınızı belirleyen sizin üstünüz olmalıdır, bir başkası değil. Buna yetkisi olmayan bir çalışma arkadaşınızın size sorumluluklar yüklediğini düşünüyorsanız:

"Bu konuyla ilgili ___ ile görüştünüz mü? Kendisi bana böyle bir görevden bahsetmedi."

3- "Bunun için toplantı yapmaya gerek yok!"

Toplantılar bazen oldukça çileli bir durum haline gelebilir ve gerçekten gerekmeyen toplantıların iptali için birinin ilk kurşunu atması gerekebilir. Bu devrimi başlatmak istiyor ancak üslubu elden bırakmak istemiyorsanız, bu mümkün.

"Herkesin zamanının ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Bundan sonrası için güncellemeleri e-mail üzerinden takip edebiliriz."

4- "Ya bana karışma ya da kendin yap!"

İnsanlar bazen size yaptırdıkları bir şeyin tam olarak kendi yöntemleriyle olması konusunda ısrarcı olabilir. Bunun kabul edilebilir olduğu senaryolar mevcuttur, bazen bir şeyin tam olarak o şekilde yapılması gerekir ancak bunun dışında, kendi özgür alanınıza sahip olmalısınız.

"Bu projeyle ilgili oldukça keskin fikirleriniz var, bunun daha iyi yansıması için sizin yürütmeniz daha doğru olabilir. İhtiyacınız olduğunda yardım edebilirim."

5- "Bunu daha önce bin kere söyledim!"

Bazen insanlar size bir soruyu yeteri kadar sordukları zaman, cevabınızın değişeceğine inanacak kadar iyimser veya sizin güncellemelerinizi bekleyemeyecek kadar sabırsız olabilirler. Kötü bir niyet içermese de bu durum huzurunuzu ve verimliliğinizi etkileyebilir.

"Son görüşmemizden bu yana bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadı, olduğu zaman haberdar ederim."

6- Seni gereğinden fazla görmek istemiyorum!

İş hayatı, iş hayatıdır. Herkesle belirli bir saygı çerçevesinde iletişim kurmak zorundasınız ancak bu sizin kişisel sınırlarınızı aşmak ve iş gerekliliklerinin ötesine geçmek zorunda değil.

"Gelişmeleri birbirimizde paylaşabileceğimiz bir zaman dilimi belirleyebiliriz. Haftalık görüşmelerimizde gereken güncellemeleri sana iletebilirim."

7- "Biraz daha iş yükünü kaldıramam!"

Siz daha iyisini yaptıkça, daha fazlasını yapmanız beklenebilir. Kendi iyiliğiniz için iş yerindeki rolünüzün sınırlarını korumanız gerekebilir.

"Şu an daha fazla projeyi kaliteli bir şekilde yönetmem mümkün değil. Eğer bu proje daha öncelikliyse hangi diğer projeleri erteleyebiliriz?"

8- "Saat başı soru sormayı bırak!"

Herkese kendi işi daha önemli geleceğinden, çoğu zaman farkında olmadan fazla bunaltıcı olabilirler. Beklenen bir haberi ilk duyan kişi olmak adına sizi çok fazla sıkıştırdıklarında, biraz sabırlı olmalarını isteyebilirsiniz.

"Sabrın ve ilgin için teşekkür ederim, bir gelişme olduğu zaman haberdar edeceğimden emin olabilirsin."

9- "Ben böyle olacağını söylemiştim, artık senin sorunun"

Bazen olacakları önceden hissedersiniz ancak herkesi ikna etmek pek de kolay olmaz. Böyle bir durumda zaten uyardığınız bir konuda sonuçların çilesini siz çekmek zorunda değilsiniz.

"Daha önce de belirttiğim gibi böyle gelişmesine şaşırmadım, bunu nasıl halletmeyi planlıyorsun?"

10- "Mesai saatleri dışında çalışmıyorum!"

Herkes esnek çalışma saatlerine sahip olmak zorunda değil. Mesai saatleriniz bittiğinde artış iş düşünmemek ve bu konuda rahatsız edilmemek en büyük hakkınız.

"Bana ulaştığın için teşekkürler, bundan sonrası için daha hızlı bir geri dönüş alabilmen adına mesai saatlerimi seninle paylaşıyorum."

Referans:

Caroline Webb. “How to tell coworkers they’re annoying you”. Şuradan alındı: https://jouwerk.solidariteit.co.za/en/tell-coworkers-theyre-annoying/ (30.08.2016).

Samantha Delgado. “How to Tell Your Boss Anything: 11 Tough Conversations to Have”. Şuradan alındı: https://www.careercontessa.com/advice/how-to-tell-your-boss/