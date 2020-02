Erkekler neden olgun kadınlardan hoşlanır?

Erkeklerin neden kendilerinden yaşça büyük kadınlardan hoşlandığını merak ediyor musunuz? İşte bu sorunun 5 önemli cevabı...

Ne istediğini bilir ve hedeflerine yönelir

Yıllar boyunca, bahsi geçen kadın pek çok farklı yolda yürümüş ve hayatındaki öncelikleri çoktan belirlemiştir. Bazı hayallerini gerçekleştirmiş, kendisine daha fazla hedef koymuş ve ne istediğini, istediklerini nasıl elde edeceğini planlamıştır. Kariyer, yolculuklar ya da hobiler söz konusu olduğunda, iddialı ve korkusuz bir kadından daha seksi bir şey olamaz. Ayrıca, çoğu zaman ilk adımı atmaktan da çekinmeyecektir.

Özgüveni yüksektir

Çoğu genç kadının hali hazırda vücutlarına dair takıntıları varken, bir yaştan sonra kendilerine ve görünümlerine olan saygısı artar. Hatta anketlere göre, kadınlar vücutlarını 45 yaşından sonra daha çok beğenmeye ve sevmeye başlarlar. Orta yaşlı kadınlar vücutlarının kusurlarının farkında olsalar da bunları iyi yaşanmış bir hayatın hediyeleri olarak kabul eder.

Yatakta ne istediğini bilir ve bunu dile getirmekten çekinmez

Belirli bir yaşın üzerindeki kadınlar hayatlarının en iyi cinsel dönemini yaşadıklarını söylerler. Sadece çekingenliklerinden kurtulmaz, gençliklerinde karşılaştıkları garip seksüel girişimlerden de bağımsız hissederler. Sürekli olarak görünümüne dair endişelenmesi ya da partnerini tatmin edip edemediğini düşünmesi, genç kadınların kendilerini tatmin etmesini engeller. 50 yaşında olan ve başından bir de boşanma geçen bir kadın, seks hayatının her zamankinden iyi olduğunu ve bunun sebebinin öncelikle kendi ihtiyaç ve isteklerine yönelmek olduğunu söylüyor.

Hayat tecrübesi vardır

Deneyimler sadece iş hayatı için önemli değildir. Hayatın her alanında ve her türlü ilişkide bireye yardımcı olacaktır. İyi kötü her türlü yaşanmışlıktan ders çıkarılabileceği gibi, bu dalgalanmalar stresle başa çıkma becerisini de geliştirmeye sebep olacaktır. Yapılan son araştırmalara göre, 20’li yaşlarındaki erkeklerin çoğu artık kendilerinden daha olgun kadınlarla beraber olmayı tercih ediyorlar.

Bağımsızdır

Romantik ilişkileri dışında, olgun kadınların yapacakları bir sürü farklı şey ve görüşecekleri pek çok insan vardır. Uzmanlara göre, insanlar romantik ilişkilerinde bireyselliklerini kaybettiği sürece, ilişkiyi de tüketmeye mahkumdur. Ve olgun kadın sizi sever, ister ama size ihtiyacı yoktur.

