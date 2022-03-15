İçselleştirilmiş cinsiyetçiliğin ve "gaslighting"in 10 işareti

İlişkilerde ve toplumsal hayatta içselleştirilmiş cinsiyetçilik ile karşı karşıya olduğumuzu gösteren işaretler var. İşte o 10 işaret...

İçselleştirilmiş cinsiyetçiliğin ve "gaslighting"in 10 işareti
Sağlık
15 Mart 2022 Salı

İçselleştirilmiş cinsiyetçilik, bazı kadınların kendilerinin veya diğer kadınların ve kız çocuklarının kimliklerini, potansiyellerini ve başarılarını düzenli olarak küçümseme, bunlar hakkında aşağılayıcı sözler söyleme veya sabote etme eğilimi olarak tanımlanabilir.


Genellikle, içselleştirilmiş cinsiyetçiliğe sahip olanlar, bilinçli veya bilinçsiz olarak kadınların daha aşağı ve "zayıf cinsiyet" olduğuna ve erkeklerle (özellikle hayatlarındaki baskın erkek figürleriyle) ilişkilerinde arka planda olmaları gerektiğine inanacak şekilde var olurlar.


İçselleştirilmiş cinsiyetçiliğe sahip birçok kadının (hem kendilerine hem de diğer kadınlara karşı) kendilerini güçsüzleştirici sözlerinin ve eylemlerinin bilinçli olarak yapmadıklarını vurgulamak önemlidir. Birçoğu aile, toplum, kurumlar, din, sosyal medya ve reklamcılık alanlarındaki toplumsal cinsiyet klişelerinin ve eşitsizliklerinin etrafında büyüdü ve şartlandırıldı. Hatta bazı kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini haklı çıkarmak ve savunmak zorunda hissediyorlar. İçselleştirilmiş cinsiyetçilik, sosyal ve psikolojik bir beyin yıkama biçimidir. Bu durum da tam bir "gaslighting" örneği.


Konuşurken hangi "cinsiyetçi" hataları yapıyoruz?
Konuşurken hangi "cinsiyetçi" hataları yapıyoruz?


İşte Prof. Preston Ni'nin "How to Let Go of Negative Thoughts" and "Emotions and Are You Highly Sensitive? How to Gain Immunity, Peace, and Self-Mastery!" adlı kitaplarından referans alınarak hazırlanan içselleştirilmiş cinsiyetçiliğin ve "gaslighting"in 10 işareti:


1- Düzenli olarak kendi bedeni ve fiziksel görünümü hakkında küçük düşürücü sözler söylemek.


2- Diğer kadınların vücutları ve fiziksel görünümleri hakkında düzenli olarak küçük düşürücü sözler söylemek, güncel kullanımıyla "body shaming" yapmak.


3- Diğer kadınlar hakkında sürekli olarak olumsuz karşılaştırmalar yapmak. Özellikle erkeklerin dikkati ve onayı için diğer kadınları sosyal ve ailevi durumlarda rakip olarak görmek.


4- Diğer kadınları, özellikle profesyonel hayatta büyük potansiyeli bulunan ve liderlik pozisyonlarındakileri- rakip veya düşman olarak görmek.


5- Negatif yönlü cinsiyet klişelerine dayalı olarak kendini küçümseyen şakalar yapmak.


6- Negatif yönlü toplumsal cinsiyet kalıplarına ve yargılarına dayalı olarak diğer kadınlar hakkında küçümseyici şakalar yapmak.


7- Diğer kadınları hayallerini gerçekleştirmekten ve potansiyellerini gösterebilmekten aktif olarak caydırmak.


8- Erkek çocuklarını kız çocuklarına tercih ederek çifte standart uygulamak.


9- Kendine veya diğer kadınlara karşı bireysel kadın düşmanlığı, kötü muamele ve/veya istismar eylemlerini savunmak, haklı çıkarmaya çalışmak ve mazur görmek (öğrenilmiş çaresizlik).


10- Kadınlara karşı toplumsal, politik ve/veya kültürel önyargı ve baskıyı savunmak, haklı çıkarmak ve desteklemek (içselleştirilmiş baskı). Ayrıca kendi mağduriyetlerine neden oldukları için kadınları suçlamak.


Referans: Preston Ni & Jessica Schrader. "10 Signs of Internalized Sexism and Gaslighting". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/communication-success/202005/10-signs-internalized-sexism-and-gaslighting. (17 Mayıs 2020).


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