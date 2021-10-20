Hit the Pan akımı nedir?

Makyajda israfın önüne geçmek için faydalı olabilecek “Hit the Pan” veya “Project Pan” akımı ile yenilerini almandan önce elinizdeki malzemeleri kullandığınızdan emin olacaksınız.

Hit the Pan akımı nedir?
Güzellik
20 Ekim 2021 Çarşamba

Kullanım bölgesinin darlığı sebebiyle göze ufak gelse dahi birçok makyaj ürünü bitmeden önce son kullanma tarihine ulaşıyor. Bu da ya kullanılmadan çöpe atılan ürünler ya da tarihi geçmiş ve tehlikeli bir ürünün cilde teması demek. Her ikisi de kaçınılması gereken durumlarken, bunun önüne geçmek için bazı yöntemler denenebilir.


Bu yöntemlerden biri de “Hit the Pan”. Türkçe'ye “dibini görmek” olarak çevirebileceğimiz bu durum, özellikle toz ürünlerde, paletin tabanını görene dek kullanmak anlamına geliyor. Bu akımda, kişi seçtiği ürünlerde dibi görene dek, başka bir makyaj malzemesi alımı yapmıyor. Bu şekilde tüketmeyi hedeflediği ürünler bir araya gelince bu birleşime de “Project Pan” deniliyor. Ufak bir farın bile tüketilmesinin ne kadar uzun zaman aldığı görülmesi ise yeni makyaj malzemesine ihtiyaç olmadığı düşüncesi sağlamlaşıyor. Projedeki ürünleri hızlıca bitirmek için birbirine karıştırmak ve farklı tonlar elde etmek hem yaratıcı bir ortam sağlıyor hem de yeni bir ürün almanın gerekliliğini tekrar sorgulatıyor.


Makyaj ürünlerinin ömrü ne kadardır?

Çoğu kozmetik ürününün arkasında, açıldıktan sonra 12 bazen 24 ay içerisinde tüketilmesi gerektiğine dair bir ibare vardır. Bu süre, temizleyici veya krem gibi cilt bakım ürünlerinde aktif içerik içerdikleri için daha kısadır.


Makyaj ürünleri ne kadar süre gider?

Son kullanma tarihine bakmazsanız bazı ürünlerin bitmesi için gereken kullanım miktarı sizi şaşırtabilir.


Ruj: Rujun ve dudağın boyutuna göre değişmekle birlikte ortalama bir ruj 200 ila 400 arası bir kullanım fırsatı veriyor.


Far: Genelde 300 kez yapılan göz makyaj için yeterli ürünü taşıyorlar.


Aydınlatıcı: 600’ye yakın kullanım sağlayabiliyorlar.


Fondöten: Yaklaşık 400 kullanımlık ürün taşıyor.


Kapatıcı: Bu ürünler genelde 250 kez sürülebiliyor.


Bu sayılardan da anlaşılabileceği gibi, çoğu makyaj malzemesi her gün kullanmanız halinde 1 yılda ancak tüketilebiliyor ki bu da çoğu zaman son kullanma tarihlerine denk geliyor. Böyle bir durumda gerçekten yeni bir makyaj malzemesine ihtiyaç var mı?


Referanslar:

Dorit. "How Long Does It Take To Fınısh Makeup Products?" Şuradan alındı: https://twindly.com/blog/2019/02/how-long-does-it-take-to-finish-makeup-products/


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