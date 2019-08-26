Her yerde ölüm var

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Her yerde ölüm var
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Bugün her yerde ölüm var. Sokakta, ruhumda, bedenimde, insanlıkta ölüm var. Yine bir can alındı bedeninden hem de kendi doğurduğu bir canın önünde. Anne ölme diyen feryatlarının içerisinde sökülüp alındı ruhu bedeninden yine bir kadının.

 

Nasıl bir ülkenin topraklarında yaşayıp nefes almaya çalışıyorum bir kadın olarak. Her sokağa çıktığımda bir panik içerisinde sağını solunu kollayarak mı yürüyeceğim? Her adımımda kıyafetlerime, kulağımda kaç delik olduğuna, saçımın kısa mı uzun mu, boyalı mı değil mi, örtülü mü açık mı ya da gülüyorum diye tacize uğrayacağımı düşünerek mi yürüyeceğim? Bu mudur yani, bir kadının gücünden korkarak sindirmeye çalışmak? Bu mudur fiziki gücünüzü kullanarak beynen üstünlük sağlayamadığınızı şiddetle sağlamaya çalışmanız?

 

Namus kisvesinin altına sığınıp eşinizin, eski eşinizin, sevgiliniz, eski sevgilinizin ya da kızınızın ya da sokakta gördüğünüz yaşının önemli olmadığı her bir kız çocuğu, genç kız ve kadının üzerine atarak, bunların üzerinde her türlü hakkı idea edip ve her türlü şiddeti uygulayan siz mahlukların elinden mi olacak ölümüm? Ne çabuk unuttunuz sizi de bir kadının dünyaya getirdiğini. Ne çabuk unuttunuz onun memesinden beslendiğinizi. Ne çabuk unuttunuz annenin ve kadının kutsallığını. Nedir bu acizliğiniz? Ve bu acizliğinizin öfkesini kadınlardan çıkarmanızın sebebi?

 

Nedir bu nefretin, öfkenin ve kıskançlığın sebebi?

 

Nereden geliyor bu kinin, nefretin, öfkenin sebebi?

 

Oysaki bende mutlu bir kız bebeği olarak dünyaya geldim. Her şeyin güzel olacağı fısıldanıyordu her ninni söylenip uyutulmaya çalışıldığımda mutlu bir bebek olarak. Acaba o bebek şu dünyayı yaşayacağını bilse büyür müydü? Acaba o bebek bin yıl öncesindeki kadınlarına ve kız çocuklarına yapılan muameleleri tekrar yaşayacağını bilse büyür müydü? Ama her şey gibi o da büyümek zorundaydı. Ve büyüdü bir kadın olarak şimdiki yaşananları görmek için.

 

Ben bir kadınım; doğurma, dünyaya getirme gücüyle ve sorumluluğuyla ayakta durmaya çalışan.

 

Ben bir kadınım, bedeninden dünyaya getirdiği her bir varlık için ruhunu, bedenini, canını siper eden.

 

Bir kadın olarak bugün yine öldüm, bir kadının ölüm haberini duyduğumda. Ruhumun bir parçası yok oldu çocuk, genç kız, kadın olarak her öldüğümde…  

 

Manşet fotoğrafı Instagram @_aeppol hesabından alınmıştır.

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