Hedefinizi belirlemeden önce sormanız gereken 5 soru

Psikologlar hedef belirlemekle doğru hedefleri belirlemek arasında ciddi bir fark olduğunu belirtiyor. Peki, hedeflerinizin doğru olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Aşağıdaki 5 soruyu kendinize sormak bu konuda size yardımcı olabilir.

1- Çevremde benim bu hedefe ulaşmamı isteyen kimse var mı? Ya da buna ulaştığımda kimseden bir çıkarım olacak mı?

2- Bu hedefe ulaşamazsam kendimi mahcup hissedecek miyim?

3- Bu hedefe ulaşmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyor muyum?

4- Bu hedefe ulaşmak beni memnun edecek mi?

5- Bu hedef benim kim olduğumu ve hayatta en çok nelere değer verdiğimi yansıtıyor mu?

Eğer bu sorulardan 3 ile 5’i sizin hedeflerinizi tanımlıyorsa yüksek olasılıkla doğru yoldasınız demektir. Ancak sadece 1 ya da 2 tanesinin sizin için daha doğru olduğunu düşünüyorsanız, rotanızı değiştirmeniz daha doğru olabilir. Amerikan Kişilik Araştırmaları Dergisi’nin yürüttüğü bir araştırmaya göre, farkındalığı fazla olan, anı yaşayan, devamlılığı olan ve yargılamadığı bir yolda ilerleyen bireyler diğerlerine kıyasla doğru hedefleri belirlemek konusunda daha yetenekli.

Kendinize uygun hedefler belirleyin

Kanada Carleton Üniversitesi’nden Aidan Smyth tarafından yürütülen araştırmanın yazarları, “İnsanlar kendi değerleriyle, yetenekleriyle ve ihtiyaçlarıyla bağlantılı olan hedefleri, yani kendileriyle uyumlu hedefleri, kovaladıkları zaman onlara ulaşmaları daha olası oluyor” şeklinde belirtiyor ve ekliyor: “Kişinin kendisiyle uyumlu hedefleri kovalaması ve onlara ulaşması; iyi hissetmek için esas olan bağımsız olma ve yeterlilik arzusunu da tatmin ediyor. Bunun aksine bireyin kendisine uygun olmayan hedeflerin peşinde olması ise zamanını ve enerjisini boşa harcamasına neden oluyor. Bu hedefe ulaşsa bile kendi iyiliğine ve gelişimine hiçbir faydası olmuyor.”

Gerçekçi motivasyonlarınız olsun

Farkındalığı yüksek bireylerin öz farkındalık konusunda da daha bilinçli oldukları farz edildiğinde araştırmacılar, bu bireylerden kendilerine daha uygun hedefler belirlemelerini bekliyor. “Ne yaptığımın farkında olmadan otomatik bir şekilde hareket ediyorum” ve “Yaptığım şeye dikkatimi vermediğimi fark ediyorum” gibi ifadelerin daha düşük farkındalığı yansıttığı 15 Maddelik Bilinçli Dikkat ve Farkındalık Ölçeği testinde, daha yüksek puan alan kişilerin hedeflerine ulaşmak için daha gerçek motivasyonları olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın bir benzerini uzun süreli çalışma yöntemleri kullanarak da yaptılar. Bu çalışmada, hedefe giden süreçteki ilerlemeler belirli bir zaman içinde takip edildi. Bunun sonucunda, farkındalığı yüksek bireylerin kendilerine daha uygun hedefler belirlemekte daha iyi olduklarını kanıtlanmakla birlikte aynı zamanda bu kişilerin kendi hedeflerinin gerçekliğini kavrama konusunda daha başarılı oldukları da ortaya çıktı.

Farkındalığı yüksek olanlar doğru hedef belirlemekte daha yetenekli

Araştırmanın yazarları, bu araştırmanın farkındalığı yüksek bireylerin daha iyi hedefler belirlediklerini ortaya çıkardığını belirtti. Bu hedeflerin, kişilerin esas benliklerine daha uygun, hedefe doğru ilerlemeye yardımcı ve zaman içinde içselleştirilebilecek türden oldukları da kanıtlandı.

Bu araştırma, farkındalık ve başarı üzerine yapılan çalışmalarla da birleştirilmekte. Örneğin Amerikan Danışmanlık Psikolojisi Dergisi’nde yayımlanan güncel bir araştırma, farkındalığı yüksek bireylerin daha hırslı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bunu, hırslı insanların hedeflerine ulaşabilmek adına dikkat ve bilinçlerini dengelemede daha yetenekli olmasına bağlıyor. Bir başka deyişle, hırslı ve başarılı bir insan olmak için gerekli zihinsel odağın farkındalıkla yakından ilişkili olan niteliklerle bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Kaynak: Psychology Today. 5 Questions to Ask Yourself Before Setting A Goal. Şuradan alınmıştır: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/social-instincts/202011/5-questions-ask-yourself-setting-goal