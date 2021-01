Hazırlanın... 2050'ye gidiyoruz 

Hayat çok hızlı bir şekilde geçiyor. Dünya da, en az zaman kadar hızlı bir değişimin içerisinde. Birkaç gün önce tanıtılan yeni bir teknoloji, birkaç gün sonra eskimiş oluyor. Bugün her şey normalken bir saat sonra pek çok hayat alt üst olabiliyor. Bu örnekleri elbette sayısız şekilde çoğaltabiliriz. Peki ya bundan 30 yıl sonra, 2050'ye geldiğimizde dünya nasıl bir yer olacak?

Bizim 90'lı yıllara denk gelen çocukluğumuzda 2000'li yıllara dair pek çok efsane söylenirdi. Efsane diyorum çünkü o an ki koşullarımıza göre gerçekten şu an sahip olduklarımız, hayatın, teknolojinin geldiği nokta bir masal, hayal ya da efsane olmalıydı bizler için.

Artık o yıllardan nerdeyse bir ışık yılı uzaktayız. 2021'den şimdi de 2050'ye aynı şekilde bakıyoruz. Evet 90'lı yıllara göre şimdiki hayal gücümüz, öngörü kapasitemiz muhakkak ki daha geniş. En azından sürücüsüz arabaları, hatta belki uçan araçları, yapay zekayı, insandan daha üstün robot insanları bence şu anda görmeden bile kabullendik. Hatta ve hatta Mars'a tatile gitme planları yapmak bile garip gelmiyor artık bize... Gökyüzünde uçan daireler görmek ve umursamamak, tablet şeklinde ağıza atılarak yenilen yiyecekler vb... 2050 dünyasına dair düşüncelerimizi artık o kadar üst noktaya taşıyabiliriz ki... Teknolojiye ilişkin ne düşünsek bence abartı, ütopya olmayacaktır.

Evet teknolojinin insanlığa sunacağı imkanların bence aklımıza gelenlerin bile çok ötesinde olacağı kesin. Fakat uzmanların araştırmalarına şöyle bir bakıldığında sınırsız teknoloji tüm gelişimiyle insanlığa format atacakken öbür yanda maalesef yaşam kaynakları içinde bulunduğumuz şu noktadan çok daha geriye gidecek ve zorlaşacak. Bizler görür müyüz bilemiyorum fakat çocuklarımız teknolojide zirveyi yaşarken öngörülere göre yaşlanan, artık kaynakları tükenen dünyamız içinde inanılmaz yaşam mücadelesi verecekler.

Gelin 2050'de biz insanlara biçilen yeni hayat modelini, meslekleri, psikojiyi, yaşamı inceleyelim. The Econimist ve başka birçok kaynağın varsayımlarına göre bu yıllarda doğan çocukların 150 yıl yaşayacağı söyleniyor. Günlük hayatta İngilizce'nin tamamen ortak dil olacağı da başka varsayımlar arasında yer alırken; yeni dönemin en popüler meslekleri olarak genetik, nano teknoloji ve robotiks olarak ön plana çıkıyor. Dünya nüfusu 21. yüzyılın ortasında 9-10 milyar arasındayken bu rakamın yüzyılın sonunda 5-6 milyara inmesi bekleniyor. İnsan beynine yerleştirilecek çipler sayesinde düşünce ile çalışan mobil cihazların üretilmesi de bekleniyor. Ayrıca et üretimi de büyük değişikliğe uğrayacak bir başka konu. 2050 yılına doğru artık açık ortamda yetişen canlı hayvanlardan biyopsi yoluyla et üretileceği öngörüler arasında. 2050 yılına ilişkin diğer olasılıklar ise şöyle sıralanıyor: