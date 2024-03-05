Hayatı eğlenceli hale getiren 12 insan

Parma\u011f\u0131n\u0131 kestikten sonra yap\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yara band\u0131yla yeni bir karakter yaratmak \u00e7ocuklar\u0131n\u0131z\u0131n da sevebilece\u011fi bir fikir olabilir.. Ger\u00e7ek bir tuvalet canavar\u0131! \u0130htiyac\u0131n\u0131z olan 3 \u015fey: Tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131, tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131 rulosu ve biraz zaman.... Nimetle \u015faka olur mu?. \u015eeffaf bilgisayar \u00fcretildi san\u0131yorsan\u0131z foto\u011frafa biraz daha dikkatli bakman\u0131z\u0131 rica ederiz.. So\u011fuk havalardan epey korur ancak tahmini olarak ka\u00e7 saniye korur oras\u0131 bilinmez.... Kendi \u00e7abas\u0131yla kollar\u0131n\u0131 ve bacaklar\u0131n\u0131 olu\u015fturan patates.... Y\u0131rt\u0131k bir pa\u00e7a hi\u00e7 bu kadar e\u011flenceli g\u00f6r\u00fcnmemi\u015fti!. Eskiyen \u00e7izmelerden bah\u00e7enize k\u00f6pek yapmak ger\u00e7ek bir g\u00fcvenlik \u00f6nlemi olmasa da cayd\u0131r\u0131c\u0131 olabilir.... Baz\u0131 k\u0131yafetleri biz \u00e7\u0131karsak da onlar \u00e7\u0131kar\u0131lmam\u0131\u015f gibi yapmaya devam edebilirler. Bunun ba\u015fka bir versiyonunu \u00e7oraplar\u0131n\u0131zla yapabilirsiniz.. Kapan ve fare esprisi... Biraz tats\u0131z.... Mandalina \u00e7i\u00e7ek olursa.... Bu foto\u011frafta y\u00fcz g\u00f6r\u00fcyorsan\u0131z... Hakl\u0131s\u0131n\u0131z....
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