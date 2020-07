Hamilelikte orgazm olmak, hamile değilken yaşadığınız orgazmlara göre daha farklı hissettirecektir ve bunun birçok fiziksel nedeni olduğu gibi, duygusal nedenleri de vardır. Vücudunuzda bir bebeğin büyüyor olması, birçok şeyi değiştirdiği gibi cinselliğinizi de değiştirecektir ancak bu değişimi tamamen olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek elinizdedir.

Özellikle kendinizin ve bebeğinizin sağlığı ile ilgili daha endişeli hissettiğiniz bir süreçte seks ve mastürbasyon her zaman önceliğiniz olmayabilir. Hamileliği mümkün kılan hormonal değişimler, cinsel hazzı etkileyen hormonlarla birebir ilişki içinde olduğundan kimi kadınlar için cinsel istek azalabilirken, genellikle çoğu kadında hamileliğe bağlı libido artışı görülür. Eğer doktorunuzun özellikle cinsel ilişkiden ya da orgazmdan uzak durmanızı önermesini gerektirecek özel bir durumunuz yoksa, gebelikte de orgazmın keyfini çıkarmanız oldukça sağlıklıdır.

Hamilelikte orgazm olmak zararlı mıdır?

Eğer hamileliğinizde herhangi bir risk durumu bulunmuyorsa ve cinsel isteğinizi olumsuz etkileyecek gelişmeler yaşamıyorsanız, hamilelikte orgazm olmak tamamen güvenlidir. Yapılan araştırmalar, hamilelikte seks yapmanın doğumu herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini doğruluyor. Doğumda görülen erken doğum, zarların erken yırtılması ya da düşük doğum ağırlığı gibi bazı sorunların da gebelikte seks ile ilişkili olmadığı doğrulanmıştır.

Hamilelikte orgazm olmak hangi durumlarda zararlıdır?

Eğer gebeliğinizde aşağıdaki durumlardan birini veya birkaçını deneyimliyorsanız, orgazm olmanın sizi olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair doktorunuzla açıkça konuşmanız önerilir:

lekelenme ya da kanama,

rahim ağzının kısa olması,

vasa previa (kordon damarlarının rahim ağzına çok yakın olması durumu),

plasenta previa (plasentanın rahim ağzını kapatması)

Aynı zamanda, doğumun başlama işaretlerinden biri olan suların gelmesi (amniyon kesesinin açılması) durumunda da, enfeksiyon riski artabileceğinden dolayı cinsel ilişki önerilmez. Eğer doktorunuz herhangi bir sebepten hamilelikte seks yapmanızın uygun olmayacağını söylerse, ona orgazm olmanın da sizi aynı şekilde etkileyip etkilemeyeceğini sorabilirsiniz. Çünkü bazı durumlarda zararlı olabilecek olan şey penetrasyonken, bazı durumlarda ise orgazmın rahim kasılmalarına neden olması nedeniyle seks riskli görülebilir.

Hamilelikte orgazm nasıl olur?

Hamileliğin ilk üç ayında (ilk trimesterde) orgazm, her zaman olduğundan biraz farklı hissettirmeye başlar. Birçok kadın ilk haftalarda mide bulantısı gibi belirtiler yaşadığı için cinsel istek duymayabilirler ya da bir an libidoları çok yüksekken, bir sonraki an tüm heveslerini kaybedebilirler.

Ancak ilk haftalarda vajinal ıslaklığın artması, hormonal değişimlere bağlı olarak yükselen libido, seksi ve mastürbasyonu her zaman olduğundan daha keyifli hale de getirebilir. Önemli olan kendinize zaman tanımanız ve bedeninizin ihtiyaçlarını gözeterek cinselliğinizi yaşamanızdır.

Hamileliğin dördüncü ve altıncı ayları arası, yani ikinci trimester, ‘gebeliğin balayı’ olarak da bilinen altın zamanlardır. İlk haftalardaki olumsuz belirtiler azalmış ve vücudunuz gebeliğe alışmaya başlamıştır. Birçok kadın, bu dönemde libido artışı gözlemler. Orgazmlar daha uzun ve yoğun hale gelebilir. Orgazmlardan sonra minik rahim kasılmaları ya da kramplar hissedilebilir. Hamileliğin, doğumun ve hatta emzirmenin baş hormonlarından biri sayılan, aynı zamanda aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin hormonu da bolca salgılanıyor olduğundan, normalde olduğundan çok daha keyifli bir cinsellik deneyimlenebilir.

Son üç aylık süreçte ise artık vücudun ağırlık merkezi değişmiş, karnınız iyice büyümüştür. Hormonal değişimler sizi artık eskisi kadar etkilemese de, orgazm olmak artık daha farklı hissettirebilir. Bebek rahmin içinde daha fazla yer kaplıyor olduğundan, orgazm kasılmalarını hissetmek güçleşebilir, ancak bu da size bambaşka bir orgazm deneyimi sunabilir. Deneyip görmek gerekir!

Hamilelikte orgazm ile ilgili 3 ipucu

Orgazm olmak, hamilelikte de her zamanki kadar, hatta her zamankinden çok daha keyifli olabilir. Kendinizi çok daha iyi hissettirecek güçlü orgazmlar için bu 3 noktaya dikkat edin:

1- Hazzınızla barışın

Kadınlar kendi bedenleriyle uyum içerisinde olduklarında, hazzı özgürce deneyimleme şansına sahip olurlar. Ancak yaşadığımız ataerkil dünyada, kadınların bedenleriyle barış ve uyum içinde olması her zaman çok da kolay olmuyor. Suçluluk ve utanç duyguları hazzımızın üzerini örtebiliyor ve bu da bizi daha içine kapanık, kendini ifade edemeyen bireyler haline getirebiliyor: Tam da ataerkil sistemin istediği şey! Bu yüzden hazzınızla barışmak için, öncelikle bedeninizle barışın ve kendi bedeninizden haz almanın tamamen normal ve insani bir durum olduğunu kabullenin. Hamilelik güzeldir ve karnınızda bir insan yavrusu büyütüyor olmak gerçekten de çok önemli bir meseledir ve bu süreçte haz almak, orgazm olmak kesinlikle ayıp ya da yanlış olarak kabul edilmemelidir.

2- Partnerinizle konuşun, ya da yalnız takılın!

Sağlıklı bir cinsel yaşamın en önemli koşullarından biri, partnerinizle açık ve uyumlu bir ilişki sürdürüyor olmanızdır. Değişen vücudunuzla ilgili endişeleriniz varsa bunları paylaşın ve partnerinizden de benzer açılmalara açık olun. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı ifade etmekten çekinmediğinizde, orgazmlarınızın kalitesini bile değiştirebilirsiniz. Bir partnerinizin olup olmaması da hazzınızın önünde bir engel olmamalıdır! Hamilelikte mastürbasyon yapmak da (eğer özel bir risk durumunuz yoksa) tamamen güvenlidir. Bedeninizi keşfedin, kendinize zaman tanıyın ve çekinmeyin, oynayın!

3- Mutluluğunuzu önceliklendirin

Düz mantıkla düşünelim: Orgazm mutluluk getirir. Mutlu olduğunuzda daha sağlıklı olursunuz. Sağlıklı olmak, hamileliğiniz ve bebeğinizin gelişimi için en önemli şeylerden biridir. Hamilelikte stres, hem sizi hem de bebeğinizi olumsuz etkileyecektir. O halde hamilelikte orgazm olmak, kendinize ve ailenize yapacağınız en güzel iyiliklerden biri olabilir!