Hamilelikte orgazm olmak

Hamilelik sürecinde her şey biraz değişir. Cinselliğinizdeki değişimlere de ayak uydurabildiğinizde daha sağlıklı ve mutlu bir hamilelik mümkün.

Hamilelikte orgazm olmak
Hamilelik
16 Temmuz 2020 Perşembe

Hamilelikte orgazm olmak, hamile değilken yaşadığınız orgazmlara göre daha farklı hissettirecektir ve bunun birçok fiziksel nedeni olduğu gibi, duygusal nedenleri de vardır. Vücudunuzda bir bebeğin büyüyor olması, birçok şeyi değiştirdiği gibi cinselliğinizi de değiştirecektir ancak bu değişimi tamamen olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek elinizdedir.


Özellikle kendinizin ve bebeğinizin sağlığı ile ilgili daha endişeli hissettiğiniz bir süreçte seks ve mastürbasyon her zaman önceliğiniz olmayabilir. Hamileliği mümkün kılan hormonal değişimler, cinsel hazzı etkileyen hormonlarla birebir ilişki içinde olduğundan kimi kadınlar için cinsel istek azalabilirken, genellikle çoğu kadında hamileliğe bağlı libido artışı görülür. Eğer doktorunuzun özellikle cinsel ilişkiden ya da orgazmdan uzak durmanızı önermesini gerektirecek özel bir durumunuz yoksa, gebelikte de orgazmın keyfini çıkarmanız oldukça sağlıklıdır.


Hamilelikte orgazm olmak zararlı mıdır?

Eğer hamileliğinizde herhangi bir risk durumu bulunmuyorsa ve cinsel isteğinizi olumsuz etkileyecek gelişmeler yaşamıyorsanız, hamilelikte orgazm olmak tamamen güvenlidir. Yapılan araştırmalar, hamilelikte seks yapmanın doğumu herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini doğruluyor. Doğumda görülen erken doğum, zarların erken yırtılması ya da düşük doğum ağırlığı gibi bazı sorunların da gebelikte seks ile ilişkili olmadığı doğrulanmıştır.


Hamilelikte orgazm olmak hangi durumlarda zararlıdır?

Eğer gebeliğinizde aşağıdaki durumlardan birini veya birkaçını deneyimliyorsanız, orgazm olmanın sizi olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair doktorunuzla açıkça konuşmanız önerilir:

  • lekelenme ya da kanama,

  • rahim ağzının kısa olması,

  • vasa previa (kordon damarlarının rahim ağzına çok yakın olması durumu),

  • plasenta previa (plasentanın rahim ağzını kapatması)

Aynı zamanda, doğumun başlama işaretlerinden biri olan suların gelmesi (amniyon kesesinin açılması) durumunda da, enfeksiyon riski artabileceğinden dolayı cinsel ilişki önerilmez. Eğer doktorunuz herhangi bir sebepten hamilelikte seks yapmanızın uygun olmayacağını söylerse, ona orgazm olmanın da sizi aynı şekilde etkileyip etkilemeyeceğini sorabilirsiniz. Çünkü bazı durumlarda zararlı olabilecek olan şey penetrasyonken, bazı durumlarda ise orgazmın rahim kasılmalarına neden olması nedeniyle seks riskli görülebilir.


3 aylık hamilelikte cinsel yaşam
3 aylık hamilelikte cinsel yaşam

Hamilelikte orgazm nasıl olur?

Hamileliğin ilk üç ayında (ilk trimesterde) orgazm, her zaman olduğundan biraz farklı hissettirmeye başlar. Birçok kadın ilk haftalarda mide bulantısı gibi belirtiler yaşadığı için cinsel istek duymayabilirler ya da bir an libidoları çok yüksekken, bir sonraki an tüm heveslerini kaybedebilirler.


Ancak ilk haftalarda vajinal ıslaklığın artması, hormonal değişimlere bağlı olarak yükselen libido, seksi ve mastürbasyonu her zaman olduğundan daha keyifli hale de getirebilir. Önemli olan kendinize zaman tanımanız ve bedeninizin ihtiyaçlarını gözeterek cinselliğinizi yaşamanızdır.


Hamileliğin dördüncü ve altıncı ayları arası, yani ikinci trimester, ‘gebeliğin balayı’ olarak da bilinen altın zamanlardır. İlk haftalardaki olumsuz belirtiler azalmış ve vücudunuz gebeliğe alışmaya başlamıştır. Birçok kadın, bu dönemde libido artışı gözlemler. Orgazmlar daha uzun ve yoğun hale gelebilir. Orgazmlardan sonra minik rahim kasılmaları ya da kramplar hissedilebilir. Hamileliğin, doğumun ve hatta emzirmenin baş hormonlarından biri sayılan, aynı zamanda aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin hormonu da bolca salgılanıyor olduğundan, normalde olduğundan çok daha keyifli bir cinsellik deneyimlenebilir.


Son üç aylık süreçte ise artık vücudun ağırlık merkezi değişmiş, karnınız iyice büyümüştür. Hormonal değişimler sizi artık eskisi kadar etkilemese de, orgazm olmak artık daha farklı hissettirebilir. Bebek rahmin içinde daha fazla yer kaplıyor olduğundan, orgazm kasılmalarını hissetmek güçleşebilir, ancak bu da size bambaşka bir orgazm deneyimi sunabilir. Deneyip görmek gerekir!


Hamilelikte orgazm ile ilgili 3 ipucu

Orgazm olmak, hamilelikte de her zamanki kadar, hatta her zamankinden çok daha keyifli olabilir. Kendinizi çok daha iyi hissettirecek güçlü orgazmlar için bu 3 noktaya dikkat edin:


1- Hazzınızla barışın

Kadınlar kendi bedenleriyle uyum içerisinde olduklarında, hazzı özgürce deneyimleme şansına sahip olurlar. Ancak yaşadığımız ataerkil dünyada, kadınların bedenleriyle barış ve uyum içinde olması her zaman çok da kolay olmuyor. Suçluluk ve utanç duyguları hazzımızın üzerini örtebiliyor ve bu da bizi daha içine kapanık, kendini ifade edemeyen bireyler haline getirebiliyor: Tam da ataerkil sistemin istediği şey! Bu yüzden hazzınızla barışmak için, öncelikle bedeninizle barışın ve kendi bedeninizden haz almanın tamamen normal ve insani bir durum olduğunu kabullenin. Hamilelik güzeldir ve karnınızda bir insan yavrusu büyütüyor olmak gerçekten de çok önemli bir meseledir ve bu süreçte haz almak, orgazm olmak kesinlikle ayıp ya da yanlış olarak kabul edilmemelidir.


2- Partnerinizle konuşun, ya da yalnız takılın!

Sağlıklı bir cinsel yaşamın en önemli koşullarından biri, partnerinizle açık ve uyumlu bir ilişki sürdürüyor olmanızdır. Değişen vücudunuzla ilgili endişeleriniz varsa bunları paylaşın ve partnerinizden de benzer açılmalara açık olun. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı ifade etmekten çekinmediğinizde, orgazmlarınızın kalitesini bile değiştirebilirsiniz. Bir partnerinizin olup olmaması da hazzınızın önünde bir engel olmamalıdır! Hamilelikte mastürbasyon yapmak da (eğer özel bir risk durumunuz yoksa) tamamen güvenlidir. Bedeninizi keşfedin, kendinize zaman tanıyın ve çekinmeyin, oynayın!


3- Mutluluğunuzu önceliklendirin

Düz mantıkla düşünelim: Orgazm mutluluk getirir. Mutlu olduğunuzda daha sağlıklı olursunuz. Sağlıklı olmak, hamileliğiniz ve bebeğinizin gelişimi için en önemli şeylerden biridir. Hamilelikte stres, hem sizi hem de bebeğinizi olumsuz etkileyecektir. O halde hamilelikte orgazm olmak, kendinize ve ailenize yapacağınız en güzel iyiliklerden biri olabilir!


Hamilelikte seks hakkında 5 gerçek
Hamilelikte seks hakkında 5 gerçek

Hamilelikte güvenli seks pozisyonları

Hamileliğinizde uygulayabileceğiniz, siz ve partneriniz için en rahat ve güvenli seks pozisyonları hangileri?

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Köpek Pozisyonu Kadın dizleri ve dirsekleri üzerinde dört ayak pozisyonunda durur ve erkek dizlerinin üstünde olacak şekilde kadının arkasındadır. G noktası pek çok pozisyona göre bu pozda daha çok uyarılır. Kadın klitoral olarak uyarılmaktan hoşlanıyorsa erkek ellerini kullanarak kadının daha fazla zevk almasını sağlayabilir. Göz teması kurulması pek mümkün olmadığından bazı kadınlar bu pozisyondan hoşlanmayabilir ama kendi tarzınızı bulmak için denemeler yapmaktan çekinmeyin! Hamilelik süresince en çok hoşunuza gidebilecek pozisyonlardan biridir...
Makas Bu pozisyonda, kadın daha az efor sarfeder. Kadın bacağını erkeğin üzerine atması gerekir, aynı zaman da kadın karın altına yastık yerleştirebilir. "Çapraz" pozisyonunda olduğu gibi aslında, tek fark, bacakların da birbirine dolanmış olması.
69 Bazen hamilelikte vajinal seks mümkün olmayabilir ya da istenmeyebilir. Bu gibi durumlarda çiftlerin birbirlerini tatmin edebileceği en eğlenceli pozisyonlardan biri de bu pozisyondur. Diğerlerine göre, son aylarda büyüyen karnınız hesaba katılırsa, yapılması biraz daha zor olabilir. O zaman da şöyle düşünün: partnerlerin birbirlerinin cinsel organlarına ulaşmasının pek çok yolu var! Hayal edin ve denemekten çekinmeyin.
Masaüstü Kadının masa (veya yatak) üstünde olduğu, erkeğin yerde olduğu pozisyondur. Kadın yarı oturur vaziyette masadan ya da erkeğin boynundan destek alabilir. Kalça sabit olduğundan kadının hareketini biraz kısıtlasa da, aradaki boşluk hamile karnınızı açıkta bırakarak çok rahat etmenizi sağlar.
Çapraz Başlangıçta karmaşık gözükebilir, ama denemekten çekinmeyin! Çok az çaba gerektirir ve çapraz seks pozisyonu hamile kadınlar ve eşleri için mükemmeldir. İki taraf da uzanır ve en rahat pozisyon bulunur. Bu pozisyonda kadın sırtüstü, erkek biraz yan yatarak birleşmeyi gerçekleştirebilir.
Kaşık Pozisyonu Karın bölgesine baskı yapılmadığından ve eşlere pek çok hareket olanağı tanıdığı için rahat bir pozisyondur. Hem erkek hem de kadın, ilişki sırasında en az eforu bu pozisyonda sarf eder. Ayrıca tıpkı klasik misyoner pozisyonunda olduğu gibi bütün vücudunuz eşinize yakın olur, bol bol sarılıp öpüşebilirsiniz!
Kadın Üstte Bu pozisyon, göbek üzerinde herhangi bir baskı olmadığından oldukça güvenlidir. Ayrıca üstte olduğunuz için kontrol sizdedir ve hareket özgürlüğünüz de olduğundan, ekstra zevk almanız mümkündür. Aynı pozisyonu sırtınız diğer tarafa dönük olacak şekilde de deneyebilirsiniz. Penetrasyonun etkisini değiştireceğinden her iki taraf için de farklı ve daha eğlenceli hisler uyandırabilir!

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