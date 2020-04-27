Hamilelikte mindfulness

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Hamilelikte mindfulness
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Kadın, annelik yoluna adım attığında, hem bilinmezlikte hem geçmişin taşlarında yürümeye başlar. Bugüne ait hayalleri ve endişeleriyle birlikte geçmişte kendine annelik edildiği dönemdekiler de yükselir.

 

Geçmişle gelecek arasında zihin ve kalp etkileşimdeyken; fizyolojik pek çok değişim ve günlük stres de eklenince, hamilelikte bolca aydınlık da, karanlık da oluşur.

Tıpkı yaşam gibi. Ancak hamile bunu adeta iki kişi adına, daha derinden yaşar.

 

Bir an uçuşur kalbi heyecanla, bir an göğü ikiye ayıran şimşek gibi güçlü öfke gelir, ardından şefkatli ve ümit dolu duygular sarar ve bir bakar beklenmedik sınırsızmış gibi görünen bir hüzün gelir.

 

Duygu ve düşüncelerin gelip gidişi fark edilmeyince, kişi merkezinden savrulabilir. Doğum, ebeveynlik, emzirmeyle ilgili duyduğu olumsuz hikayeleri, kadın, kendi başına da gelecekmiş gibi varsayarak, kaygı ve korkunun içine yerleşebilir.

 

Aslında her an, her hikaye biriciktir. Mindfulness da bunu algılamamız için kalıcı kazanımlar sunar. Kazanımlarının derin, etkin ve bilimsel çalışmalara dayanmasıyla, günümüzde popüler hale gelmiştir. Mindfulness yani bilinçli farkındalık, anda ne olduğunun farkında olmak ve anda olana karşı tutumumuzun yargısızca kabulüdür.

 

Peki anda olana karşı tutumumuz nasıl etkileniyor? Düşüncelerimiz, algılarımız tarafından ortaya çıkan yargı ve değerlerdir. Bunlar, maalesef ki karmaşık, kaotik, çelişkili ve yanlış olabilirler. Ve biz bunlarla bugünü değerlendiririz.

 

Binlerce yıl önce Epictetos’un söylediği güzel bir söz var: "İnsanlar olaylardan değil, onları değerlendirme biçimlerinden rahatsızlık duyarlar." Yani yaşadığımız olaylardansa, olayları değerlendirme biçimimiz, duygularımızı, tepkilerimizi etkilemektedir. Gerçekte yaşanılan durum, bunu algılama ve buna yanıt verme şeklimizin farkında olmak önemlidir. Bu, adeta tüm süreci gözlemleyen, ayrı bir göz olabilmektir. Kişiler düşünce ve duyguların bu gelir gider halini, Mindfulness’da oturma meditasyonu ve beden taraması uygulamalarıyla farkına varırlar. Formal ve informal egzersizler, olaylara bilinçli farkındalıkla yaklaşıp, olayla özdeşleşmek yerine duruma uygun, bilinçli seçimler yapabilme becerilerini geliştirir. Bu seçimler doğum tercihleri, müdaheleler, bebek bakımıyla ilgili olabilir. Bilinçli seçimler yapıldığında, tercihler hoşa gitmese de, tatmin edici olacaktır.

 

Mindfulness’ın gevşeme gibi bir katkısı olsa da amacı bu değildir. Uygulamalar hoşa giden ve hoşa gitmeyene karşı yaklaşımı fark etmeye ve hoşa gitmeyenle kalma kapasitesini arttırmaya yöneliktir. Bizler genelde acıyı bastırma ve görmezden gelme eğilimiyle yetişmişizdir. Burada acıya bakabilme öğreniliyor. Hamile kadının bedensel, ruhsal değişimleri, ağrı kavramı, lohusalıkta hormonların tekrar değişimi, yenidoğanla yeni bir hayata alışmak gibi süreçler düşünüldüğünde, bu beceri kadına çok büyük katkı sağlamaktadır.

 

Bilimsel araştırmalarında Mindfulness’ın faydalarından bazıları:

  • Doğum korkularında azalma
  • Ağrının yıkıcı etkisinde azalma
  • Bilinçli farkındalıkta artış
  • Lohusa sendromunda azalma
  • Stresi algılamada azalma
  • Hamileliğe bağlı anksiyetede azalma
  • Çocuk bakımında öz-yeterlilikte artış

 

İçsel yolculukta en önemli öğretilerden biri belki de ebeveynliktir.

 

Mindfulness uygulamalarıyla hamilelik sırasında edinebilecek bilinçli farkındalık; gezegenimizde özlemini duyduğumuz huzur, şefkat, sevgi dolu ortamın oluşmasında, en büyük kaynak olacak ‘bilge ebeveynlik’ için mihenk taşı olabilir!

 

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