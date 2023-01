Hamilelikte bebeğe kilo aldıran besinler nelerdir?

Hamile bir annenin sağlıklı bir bebeğe sahip olması için sağlığına, yaşam tarzına ve beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Hamilelik sırasında sağlıklı bir bebeği gösteren önemli bir parametre, doğum öncesi taramalar sırasında değerlendirilen ağırlığıdır. Optimal fetal kilo alımı, fetal gelişimin önemli bir parçasıdır.

Bir annenin beslenmesi bebek için birincil beslenme kaynağı olduğundan, hamilelik sırasında ideal fetal kilo alımına yardımcı olan gıdaları beslenmenize dahil etmek gereklidir.

Araştırmalar ise hamilelik sırasında kaliteli beslenmenin düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riskini azalttığını gösteriyor. Üçüncü trimesterde, özellikle dokuzuncu ayda, fetüs hızlı kilo alımına uğrar. Bu nedenle 9. ayda fetal ağırlığı artıracak besinlere yer vermek önemlidir.

Unutmayın fetüsün sağlıklı büyümesi söz konusu olduğunda, D vitamini, A vitamini, kalsiyum, folik asit, demir, proteinler ve DHA'ya odaklanmak önemlidir. Hamilelik boyunca bu yiyeceklerden en az 4 tanesini günlük menünüze dahil etmek, düşük fetal ağırlık riskini azaltacaktır. İşte hamilelik sırasında cenin ağırlığını artırmak için yenecek 15 yiyecek:

1- Yumurta

Hamilelikte beslenmenize yumurta dahil etmek, hamilelik sırasında fetal kilo alımına yardımcı olur. Yumurtalar mükemmel bir A ve D vitamini kaynağıdır. Ayrıca demir gibi mineraller de içerirler. Yumurtalar ayrıca önemli miktarda folik asit ve kolin içerir. Araştırmalara göre hamile bir annenin her gün 90 ila 100 gram protein tüketmesi gerekiyor. Proteinler fetal ağırlık, büyüme ve gelişmede önemli bir rol oynar.

2- Süt ürünleri

Araştırmalara göre süt ürünleri hamilelik sırasında cenin ağırlığını artırmak için gıda söz konusu olduğunda son derecede faydalıdır. Günlük menünüze bir kase yoğurt ekleyin. Tüm faydalarının yanı sıra probiyotik özelliğinden dolayı bağırsak sağlığını da iyileştirir. Bu nedenle hamilelik sırasında günlük menünüze ayran, sade lor veya yoğurt ekleyin.

3- Bezelye - Fasulye

Bezelye ve fasulye gibi bakliyatlar demir ve proteinlerle doludur. Hem taze hem de kurutulmuş formda hamilelik diyetine dahil edilebilirler. Bezelye ve fasulye, fetal kilo alımı için temel besin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Hamilelik sırasında fetal ağırlığı artırmak için bu yiyecekleri diyetinize ekleyin.

4- Soya fasulyesi

Hamilelikte cenin ağırlığını artıran önemli besinlerden bir diğeri de soya fasulyesidir. En zengin protein depolarından biridir ve vejeteryanlar için protein ihtiyacını karşılamada oldukça faydalıdır. Soya fasulyesi, zengin bir protein kaynağı olmasının yanı sıra önemli miktarda lif, folat, kalsiyum, magnezyum, çinko, manganez, demir ve fosfor içerir.

5- Mercimek

Hamilelikte cenin ağırlığını artıran bir diğer önemli besin grubu da mercimektir. Baklagiller familyasından yenilebilir tohumlardır. Baklagiller, zengin bir protein kaynağı olmanın yanı sıra folat, manganez, fosfor, demir ve tiamin gibi temel besinlerle de doludur. Ayrıca önemli miktarda bakır, potasyum ve magnezyum içerirler, bitki bazlı lif açısından da zengindirler. Sadece iki porsiyon mercimek dahil etmek, protein alımının amacına büyük ölçüde hizmet eder ve fetal kilo alımına yardımcı olur.

6- Tatlı patates

Tatlı patates mükemmel bir beta-karoten kaynağıdır. Yenildiğinde, bu antioksidan A vitaminine dönüştürülecektir. A vitamini, fetal doku ve hücrelerin büyümesi için çok önemlidir. Aynı zamanda vücuttaki demir seviyelerini arttırır, bu da fetal büyüme için faydalıdır. Tatlı patates lif ve C vitamini açısından zengindir ve bu nedenle kabızlıkla mücadele eder ve annenin bağışıklığını artırır.

7- Bakliyat

Diyete bakliyat eklemek, hamilelik sırasında fetal ağırlığı artırmanın ucuz ve akıllı bir yoludur. Demir ve folat açısından zengindir. Araştırmalar, bakliyatların günlük menüye dahil edilmesinin, hamileliğin normal seyrini engelleyebilecek birçok sağlık sorununu önlemeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

8- Lahana ve kuşkonmaz

Lahana ve kuşkonmaz gibi yeşil yapraklı sebzeler, hamilelik sırasında cenin ağırlığını artıran yiyeceklerden biridir. Yeşil yapraklar demir yüklüdür ve 2-3 porsiyon yeşil yapraklı sebzeler günlük demir ihtiyacını karşılar. Fetüs ve fetal dokuların artan ihtiyaçlarını karşılayan temel besinler, A vitamini ve antioksidanlarla yüklüdürler. Bu besinler, üçüncü trimesterde bebek ağırlığını artırmak için yemek için idealdir.

9- Tavuk

Tavuk hamilelik sırasında bebek büyümesi için ideal bir besindir. Üstün kaliteli proteinlerle doludur. Günde 100 gram tavuk, hamile bir kadının protein ihtiyacının yüzde 50'sini karşılar.

10- Kabak

Kabak A Vitamini, B-6 Vitamini ve C Vitamini gibi harika bir temel vitamin kaynağıdır. Ayrıca demir, kalsiyum ve çinko açısından da zengindir, protein, omega 3 ve karbonhidratlarla yüklüdür. Kabaklar, cenin ağırlığını artırmak için diyetinize dahil edilecek sebzelerden biridir.

11- Somon

Somon en az cıva içeren balıklardan biridir bu nedenle somon balığı, hamilelik sırasında tüketilmesi oldukça faydalı balıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Omega 3 yağ asidi ile yüklüdür ve bu nedenle merkezi sinir sistemine ve bebeğin genel gelişimine yardımcı olur.

12- Ispanak

Ispanak kalsiyum ve folik asit yüklüdür. Kalsiyum kemik gelişimi için önemliyken, folik asit fetüsün beyin gelişimi için önemlidir.

13- Kuruyemiş

Ceviz, badem, fındık ve yer fıstığı gibi kuruyemişler sağlık açısından birçok fayda sağlar. Kuruyemişler, çoklu doymamış yağ asitleri ve diğer sağlıklı besinlerle yüklüdür. Ayrıca çinko, demir ve bakır gibi mikro besinler sağlarlar, önemli miktarda protein içerir. Bir avuç dolusu kuruyemiş açlık sancılarıyla savaşmaya yardımcı olur.

14- Brokoli

Brokoli mükemmel bir folat ve lif kaynağıdır. Birçok sebzeden nispeten daha fazla protein içerir. Demir, beta karoten, C vitamini, E vitamini, A vitamini ve K vitamini sağlayan bir sebzedir. Ayrıca potasyum da içerir. Bu nedenle, hamilelik diyetine brokoli dahil etmek fetal ağırlığı artırmaya yardımcı olabilir.

15- Avokado

İyi bir sağlıklı yağ kaynağı olmasının yanı sıra avokado, lif ve C ve E vitaminleri açısından zengindir. Avokado, cenin ağırlığını artırmak için ideal bir besin olarak kabul edilir. Fetüsün büyümesinde hayati bir rol oynayan potasyum ve folat gibi birçok temel besin içerir. Faydalarından yararlanmak için günde bir avokado yiyin.

