Hamilelikte bebeğe kilo aldıran besinler nelerdir?

Hamilelik süresince kendi kilonuza dikkat ediyor, bebeğin kilosunun ise gelişimi ile doğru orantılı artmasını istiyorsanız bu besinleri tüketmenizde fayda var. İşte bebeğe yarayan besinler...

Hamilelikte bebeğe kilo aldıran besinler nelerdir?
Hamilelik
Giriş: 30 Ocak 2023 15:10 Güncelleme: 30 Ocak 2023 15:29
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Hamile bir annenin sağlıklı bir bebeğe sahip olması için sağlığına, yaşam tarzına ve beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Hamilelik sırasında sağlıklı bir bebeği gösteren önemli bir parametre, doğum öncesi taramalar sırasında değerlendirilen ağırlığıdır. Optimal fetal kilo alımı, fetal gelişimin önemli bir parçasıdır.


Bir annenin beslenmesi bebek için birincil beslenme kaynağı olduğundan, hamilelik sırasında ideal fetal kilo alımına yardımcı olan gıdaları beslenmenize dahil etmek gereklidir.


Araştırmalar ise hamilelik sırasında kaliteli beslenmenin düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riskini azalttığını gösteriyor. Üçüncü trimesterde, özellikle dokuzuncu ayda, fetüs hızlı kilo alımına uğrar. Bu nedenle 9. ayda fetal ağırlığı artıracak besinlere yer vermek önemlidir.


Unutmayın fetüsün sağlıklı büyümesi söz konusu olduğunda, D vitamini, A vitamini, kalsiyum, folik asit, demir, proteinler ve DHA'ya odaklanmak önemlidir. Hamilelik boyunca bu yiyeceklerden en az 4 tanesini günlük menünüze dahil etmek, düşük fetal ağırlık riskini azaltacaktır. İşte hamilelik sırasında cenin ağırlığını artırmak için yenecek 15 yiyecek:


Hamilelikte her öğün değerlidir!
Hamilelikte her öğün değerlidir!

1- Yumurta

Hamilelikte beslenmenize yumurta dahil etmek, hamilelik sırasında fetal kilo alımına yardımcı olur. Yumurtalar mükemmel bir A ve D vitamini kaynağıdır. Ayrıca demir gibi mineraller de içerirler. Yumurtalar ayrıca önemli miktarda folik asit ve kolin içerir. Araştırmalara göre hamile bir annenin her gün 90 ila 100 gram protein tüketmesi gerekiyor. Proteinler fetal ağırlık, büyüme ve gelişmede önemli bir rol oynar.


2- Süt ürünleri

Araştırmalara göre süt ürünleri hamilelik sırasında cenin ağırlığını artırmak için gıda söz konusu olduğunda son derecede faydalıdır. Günlük menünüze bir kase yoğurt ekleyin. Tüm faydalarının yanı sıra probiyotik özelliğinden dolayı bağırsak sağlığını da iyileştirir. Bu nedenle hamilelik sırasında günlük menünüze ayran, sade lor veya yoğurt ekleyin.


3- Bezelye - Fasulye

Bezelye ve fasulye gibi bakliyatlar demir ve proteinlerle doludur. Hem taze hem de kurutulmuş formda hamilelik diyetine dahil edilebilirler. Bezelye ve fasulye, fetal kilo alımı için temel besin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Hamilelik sırasında fetal ağırlığı artırmak için bu yiyecekleri diyetinize ekleyin.


4- Soya fasulyesi

Hamilelikte cenin ağırlığını artıran önemli besinlerden bir diğeri de soya fasulyesidir. En zengin protein depolarından biridir ve vejeteryanlar için protein ihtiyacını karşılamada oldukça faydalıdır. Soya fasulyesi, zengin bir protein kaynağı olmasının yanı sıra önemli miktarda lif, folat, kalsiyum, magnezyum, çinko, manganez, demir ve fosfor içerir.


5- Mercimek

Hamilelikte cenin ağırlığını artıran bir diğer önemli besin grubu da mercimektir. Baklagiller familyasından yenilebilir tohumlardır. Baklagiller, zengin bir protein kaynağı olmanın yanı sıra folat, manganez, fosfor, demir ve tiamin gibi temel besinlerle de doludur. Ayrıca önemli miktarda bakır, potasyum ve magnezyum içerirler, bitki bazlı lif açısından da zengindirler. Sadece iki porsiyon mercimek dahil etmek, protein alımının amacına büyük ölçüde hizmet eder ve fetal kilo alımına yardımcı olur.


Hamilelikte kiloya dikkat!
Hamilelikte kiloya dikkat!

6- Tatlı patates

Tatlı patates mükemmel bir beta-karoten kaynağıdır. Yenildiğinde, bu antioksidan A vitaminine dönüştürülecektir. A vitamini, fetal doku ve hücrelerin büyümesi için çok önemlidir. Aynı zamanda vücuttaki demir seviyelerini arttırır, bu da fetal büyüme için faydalıdır. Tatlı patates lif ve C vitamini açısından zengindir ve bu nedenle kabızlıkla mücadele eder ve annenin bağışıklığını artırır.


7- Bakliyat

Diyete bakliyat eklemek, hamilelik sırasında fetal ağırlığı artırmanın ucuz ve akıllı bir yoludur. Demir ve folat açısından zengindir. Araştırmalar, bakliyatların günlük menüye dahil edilmesinin, hamileliğin normal seyrini engelleyebilecek birçok sağlık sorununu önlemeye yardımcı olduğunu gösteriyor.


8- Lahana ve kuşkonmaz

Lahana ve kuşkonmaz gibi yeşil yapraklı sebzeler, hamilelik sırasında cenin ağırlığını artıran yiyeceklerden biridir. Yeşil yapraklar demir yüklüdür ve 2-3 porsiyon yeşil yapraklı sebzeler günlük demir ihtiyacını karşılar. Fetüs ve fetal dokuların artan ihtiyaçlarını karşılayan temel besinler, A vitamini ve antioksidanlarla yüklüdürler. Bu besinler, üçüncü trimesterde bebek ağırlığını artırmak için yemek için idealdir.


9- Tavuk

Tavuk hamilelik sırasında bebek büyümesi için ideal bir besindir. Üstün kaliteli proteinlerle doludur. Günde 100 gram tavuk, hamile bir kadının protein ihtiyacının yüzde 50'sini karşılar.


10- Kabak

Kabak A Vitamini, B-6 Vitamini ve C Vitamini gibi harika bir temel vitamin kaynağıdır. Ayrıca demir, kalsiyum ve çinko açısından da zengindir, protein, omega 3 ve karbonhidratlarla yüklüdür. Kabaklar, cenin ağırlığını artırmak için diyetinize dahil edilecek sebzelerden biridir.


Hamilelikte yaygın sorun: Kabızlık
Hamilelikte yaygın sorun: Kabızlık

11- Somon

Somon en az cıva içeren balıklardan biridir bu nedenle somon balığı, hamilelik sırasında tüketilmesi oldukça faydalı balıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Omega 3 yağ asidi ile yüklüdür ve bu nedenle merkezi sinir sistemine ve bebeğin genel gelişimine yardımcı olur.


12- Ispanak

Ispanak kalsiyum ve folik asit yüklüdür. Kalsiyum kemik gelişimi için önemliyken, folik asit fetüsün beyin gelişimi için önemlidir.


13- Kuruyemiş

Ceviz, badem, fındık ve yer fıstığı gibi kuruyemişler sağlık açısından birçok fayda sağlar. Kuruyemişler, çoklu doymamış yağ asitleri ve diğer sağlıklı besinlerle yüklüdür. Ayrıca çinko, demir ve bakır gibi mikro besinler sağlarlar, önemli miktarda protein içerir. Bir avuç dolusu kuruyemiş açlık sancılarıyla savaşmaya yardımcı olur.


14- Brokoli

Brokoli mükemmel bir folat ve lif kaynağıdır. Birçok sebzeden nispeten daha fazla protein içerir. Demir, beta karoten, C vitamini, E vitamini, A vitamini ve K vitamini sağlayan bir sebzedir. Ayrıca potasyum da içerir. Bu nedenle, hamilelik diyetine brokoli dahil etmek fetal ağırlığı artırmaya yardımcı olabilir.


15- Avokado

İyi bir sağlıklı yağ kaynağı olmasının yanı sıra avokado, lif ve C ve E vitaminleri açısından zengindir. Avokado, cenin ağırlığını artırmak için ideal bir besin olarak kabul edilir. Fetüsün büyümesinde hayati bir rol oynayan potasyum ve folat gibi birçok temel besin içerir. Faydalarından yararlanmak için günde bir avokado yiyin.


Referanslar:

Ambili S Kartha. "18 Foods To Eat To Increase Fetal Weight During Pregnancy". Şuradan alındı: https://parenting.miniklub.in/18-foods-to-eat-to-increase-fetal-weight-during-pregnancy/


Hamilelikte hafta hafta tüketmeniz gereken besinler

Hamileliğiniz boyunca tüketmeniz gereken besinler...

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İlk haftalar Hamileliğinizin ilk haftalarında yedikleriniz sizin ve bebeğiniz için besin deposunu oluşturacak. Bu yüzden de gerekli olan besinleri tüketmeniz çok önemli. İlk haftalarda folik asit açısından zengin olan besinler tüketmeniz bebeğinizin omurga gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca yeşil sebze yemek de sabah bulantılarınıza iyi gelecektir. Bu haftalar için önerilenler: Yapraklı yeşillikler, brokoli, yumurta, baklagiller.
4-12. hafta Hamileliğinizin 6. haftasında bebeğinizin kırmızı kan hücreleri gelişmeye ve kalbi kan pompalamaya başlar. Bu süreçte demir açısından zengin besinler tüketmeniz gerekir. Genelde vejeteryan olmayan besinler demir açısından zengindir. Fakat vejeteryan anne adayları da bu eksikliği kapatmak için C vitamini bakımından zengin besinlere yönelebilirler. Bu haftalar için önerilenler: Süt ürünleri, yumurta, et, deniz ürünleri.
İlk üç ayın sonuna dek bebeğinizin beyni, vücudunun diğer organlarına kıyasla daha hızlı gelişir. Omega-3 yağ asidi bakımından zengin besinler tüketmek bu dönem için önemlidir. Bu süreç için önerilenler: Uskumru balığı, saldalye ve doktorunuzun önereceği doğum öncesi vitamin takviyeleri.
13-28. hafta Bebeğinizin hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiği bu haftalar da çok önemlidir. Bu dönemde de çok fazla besleyici ürüne ihtiyaç duyarsınız. Beta karoten ve DHA içeren ürünler göz gelişimi için çok önemlidir. Bunlar: Havuç, tatlı patates, ıspanak, uskumru balığı ve sardalyedir.
Yine bu haftalar boyunca kalsiyum alımı da kas gelişimi ve güçlenme için önemlidir. Bunun için de süt, yoğurt, tofu, peynir ve sardalye tüketilmesi önerilir. D Vitamini de kalsiyum emilimine yardımcıdır.
29. haftaya kadar çinko içeren besinler tüketmek de DNA'nın kendini onarması ve işleyişi için önemlidir. Kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri, fasulye, kuruyemiş, tam tahıllı ürünler ve süt ürünleri tüketilmesi tavsiye edilen besinler arasındadır.
29-40. hafta Hamileliğinizin sonuna yaklaştırken yemeniz gereken diğer besinlerse şunlardır: K Vitamini bakımından zengin lahana, ıspanak, marul, brokoli ve karnabahar kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Kalsiyum ve magnezyum içeren süt, peynir, baklagiller, avokado, muz ve ahududu da bebeğinizin güçlü kemiklere sahip olmasını sağlar. Selenyum içeren kahverengi pirinç ve yumurta da sağlıklı ciğerler için önemlidir.
Doğum sonrası Doğum sonrasında yiyeceğiniz şeyler hem sizin sağlığınız için hem de sütünüzün sağlıklı olması için önemlidir. Vücudunuzda iltihaplanmanın olmaması için susam tohumu, badem ve kaju yiyebilirsiniz. Beta karoten daha önce de belirttiğimiz gibi göz gelişimi için önemlidir ve bebeklerin göz gelişiminde ilk 6 ay çok önemlidir. Bu bakımdan zengin besinlere havuç ve tatlı patates örnek verilebilir.



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