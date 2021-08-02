Haftalık burç yorumları (2 - 8 Ağustos 2021)

Korhan Kılınçkaya, 2 - 8 Ağustos 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (2 - 8 Ağustos 2021)
Astroloji
02 Ağustos 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta oldukça belirgin gezegen kombinasyonları bizi bekliyor olacak. Haftaya Güneş ve Merkür’ün Satürn ile karşıtlığı ile başlıyoruz, Güneş ve Merkür’ün Uranüs karesi ile haftayı kapatıyoruz. Hafta içerisinde Venüs’ün Uranüs ile yapacağı üçgen açı haftanın en güzel, romantik ve heyecan verici etkisi olarak göze çarpıyor.


Satürn’lü hafta başlangıcı yüksek yoğunluklu işlere, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı hissine, kendimizi ifade ederken, iletişim kurarkenki engellenmişlik duygusuna işaret ediyor. Uranüs ile kapatacağımız hafta sonu ise sürpriz gelişmeler, ruhsal gerginliklerimiz ve değişim isteğimiz ile şekilleniyor. Ayrıca detaylı yazısını yazacağım Aslan Yeniay’ı ise haftaya damgasını vuracak bir diğer etki. Eğlenceli bir Yeniay bizleri bekliyor ve Ağustos ayının ilk 15 gününü etkiliyor olacak. Uranüs ile tatlandırılmış bu Yeniay aynı zamanda yine bize ani değişiklikleri, eğlenceli fakat bir o kadar da gergin olabilecek durumları anlatıyor.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

İkizler burcunda ilerleyen ay gün içerisindeki iletişim trafiğimizi ve şehir içi yolculukları hızlandıracak. Satürn ile olan gezegen etkileşimleri bugün bizi biraz kötümser hissettirebilir


Salı

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde güneş ile yapacağı altmışlık açı kendimizi ifademizi güçlendirecek bir zaman oluşturacak. Fakat Venüs ile de kare açı yapacak olan ay bugün ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.


Çarşamba

Ay gece saatlerine kadar ikizler burcundaki ilerlemesine devam edecek. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı olumlu açı hafta başının kötümserliğini atacak.


Perşembe

Ay Yengeç burcuna gece itibariyle geçiş yaptı. Sevdiklerimize daha çok vakit ayıracağımız bir hafta sonuna yaklaştık. Uranüs açılarının da etkisi ile hafta sonunda yanlış anlama veya abartılı tepkiler riskleri de olsa romantik vakitler geçirebiliriz.


Cuma

Yengeç burcunda ilerleyen ay gün içerisinde Neptün ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Bugün muhtaç durumdaki kişilere empati yapma özelliğimizin, hassaslığımızın, romantizmimizin ve yaratıcılığımızın arttığı bir gün olacak.


Cumartesi

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor ve ertesi gün bir yeniay yapmaya hazırlanıyor. Özgüvenimizi ve kendimizi ifademizi güçlendirecek olan Aslan burcu ile eğlenceli bir hafta sonuna giriş yapıyoruz.


Pazar

Yeniay günü! Ay Aslan burcunda ilerliyor. Uranüs etkili bu Yeniay günü de ani ve sürprizli gelişmelere gebe. Bugün spekülatif hareketlere, parasal konulara ekstra dikkat etmekte fayda var zira ani ve az sorgulanan, az düşünülmüş hareketler bizi zarara uğratabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün neler söylüyor?

02 Ağustos 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bir yerlere saplanmanın veya hareketsizliğin zamanı değil. Bugünün sunduğu enerji size kalk ve harekete geç diyor. Önderlik edin, takip edin veya yoldan çekilin. Zayıf halka olmayın. Fırsat kapınızı çaldığınızda hazır olmaya çalışın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgide, yaratıcılıkta ve neşede bereketle kuşatılıyorsunuz. İlhamınızın sizi götürdüğü yerler başkalarını memnun etmese dahi kendi iyiliğinizi ön plana alın ve vazgeçmeyin. Bugün sezgileriniz size her konuda yol gösterecek kadar güçlü.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi şu sıralar biraz daha hassas hissedebilirsiniz. Aileniz gibi gördüğünüz insanlarla daha sık iletişimde kurmak güven ortamı sağlayarak bu hissi bastırabilir. Sizin planınızda olmayan bir yoğunluğun içine girebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Merak ve farkındalık duygularınız çok yüksek ilerleyecektir. İnsanlar bir konuyu deşmenizden rahatsız olduğunda, odağınızı kendi iç meselelerinizi çözümlemeye çevirebilirsiniz. Bir öğrenci gibi çalışmanız ve öğrenmeniz gereken konular olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özgüveniniz yeni bir zirveye ulaşırken, geçmişte sizi aşağı çeken ilişki dinamiklerinden ve düşünce yapılarından kurtulduğunuzu fark edebilirsiniz. Bu yeni ışığınızla kuracağınız arkadaşlıklar hem size istediğiniz ortamı sağlayıp hem de uzun süreli olacaktır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Değer verdiğiniz insanların hisleri ve kendinize has istekleriniz arasındaki dengeyi kurmakta pek zorlanmayacaksınız. Tetikte olun çünkü karşınıza her an büyük bir fırsat hatta hayatınızın aşkı çıkabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özel hayatınız siz farkında olmasanız dahi güvende, zamanınızı kendinizle ilgilenmeye ayırabilirsiniz. Ev veya işle ilgili sakınamadığınız bazı görevler tarafından rahatsız edilseniz dahi bugün moralinizi bozmaya yetecek bir kuvvet yok.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Umutlarınız ve hayalleriniz ihtiyacı olan tazeliği bugün bulacaktır. iyiliğinizi düşünen insanlar sizi yönlendirmeye çalışsa da en doğrusunu yine siz bulacaksınız. İlişkilerinizde daha yakın bir bağ kurma isteğinizi farklı yollarla tatmin etmeyi keşfedeceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kariyerinizde ve sosyal hayatınızda her şey sizin için düzenlenmişçesine yolunda gidip sizi bir assolist gibi hissettirebilir. Dışarıya sunduğunuz ve gerçekte olduğunuz kişilerin farklı olması sizi büyük çıkmazlara sürükleyebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Keşfetme ve öğrenme isteğiniz halletmeniz gereken işler ve sorumluluklarla baltalanabilir. Yeni bir okul veya yüksek eğitim için kapılarınız açık. Yakın zamanda bazı gider kalemlerinizin silinmesiyle finansal bir rahatlık mümkün.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaratıcılığınızı muhakkak dışa vurmaya çalışın. Çocukça gelse de çamurla uğraşmak, su dolu çukurlara zıplamak sizin için bir deşarj yöntemi olabilir. Dünyada ve çevrenizdeki insanlarda bırakmak istediğiniz etkiye göre yaşamaya çalışın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Herkesten aynı yaklaşımı görmeseniz dahi sizin için en önemli ilişkileriniz samimiyet ve güven içeriyor. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar sizi kendinize daha acımasız olmaya yönlendiriyor olsa da bugün kendinize şefkatle yaklaşın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Enerjinizdeki artış sizi bir süredir yaşadığınız mütevazi hayatı terk etmeye yönlendirebilir. Planlarınızda yeteri kadar dikkatli ve düzenli olmazsanız bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak hassas olsanız da güveninizi kazanmış insanlara karşı daha açık olmaya çalışın.


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