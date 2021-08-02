Haftalık burç yorumları (2 - 8 Ağustos 2021)

Merhaba. Bu hafta oldukça belirgin gezegen kombinasyonları bizi bekliyor olacak. Haftaya Güneş ve Merkür’ün Satürn ile karşıtlığı ile başlıyoruz, Güneş ve Merkür’ün Uranüs karesi ile haftayı kapatıyoruz. Hafta içerisinde Venüs’ün Uranüs ile yapacağı üçgen açı haftanın en güzel, romantik ve heyecan verici etkisi olarak göze çarpıyor.

Satürn’lü hafta başlangıcı yüksek yoğunluklu işlere, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı hissine, kendimizi ifade ederken, iletişim kurarkenki engellenmişlik duygusuna işaret ediyor. Uranüs ile kapatacağımız hafta sonu ise sürpriz gelişmeler, ruhsal gerginliklerimiz ve değişim isteğimiz ile şekilleniyor. Ayrıca detaylı yazısını yazacağım Aslan Yeniay’ı ise haftaya damgasını vuracak bir diğer etki. Eğlenceli bir Yeniay bizleri bekliyor ve Ağustos ayının ilk 15 gününü etkiliyor olacak. Uranüs ile tatlandırılmış bu Yeniay aynı zamanda yine bize ani değişiklikleri, eğlenceli fakat bir o kadar da gergin olabilecek durumları anlatıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

İkizler burcunda ilerleyen ay gün içerisindeki iletişim trafiğimizi ve şehir içi yolculukları hızlandıracak. Satürn ile olan gezegen etkileşimleri bugün bizi biraz kötümser hissettirebilir

Salı

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde güneş ile yapacağı altmışlık açı kendimizi ifademizi güçlendirecek bir zaman oluşturacak. Fakat Venüs ile de kare açı yapacak olan ay bugün ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.

Çarşamba

Ay gece saatlerine kadar ikizler burcundaki ilerlemesine devam edecek. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı olumlu açı hafta başının kötümserliğini atacak.

Perşembe

Ay Yengeç burcuna gece itibariyle geçiş yaptı. Sevdiklerimize daha çok vakit ayıracağımız bir hafta sonuna yaklaştık. Uranüs açılarının da etkisi ile hafta sonunda yanlış anlama veya abartılı tepkiler riskleri de olsa romantik vakitler geçirebiliriz.

Cuma

Yengeç burcunda ilerleyen ay gün içerisinde Neptün ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Bugün muhtaç durumdaki kişilere empati yapma özelliğimizin, hassaslığımızın, romantizmimizin ve yaratıcılığımızın arttığı bir gün olacak.

Cumartesi

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor ve ertesi gün bir yeniay yapmaya hazırlanıyor. Özgüvenimizi ve kendimizi ifademizi güçlendirecek olan Aslan burcu ile eğlenceli bir hafta sonuna giriş yapıyoruz.

Pazar

Yeniay günü! Ay Aslan burcunda ilerliyor. Uranüs etkili bu Yeniay günü de ani ve sürprizli gelişmelere gebe. Bugün spekülatif hareketlere, parasal konulara ekstra dikkat etmekte fayda var zira ani ve az sorgulanan, az düşünülmüş hareketler bizi zarara uğratabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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