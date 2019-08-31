Mükemmel saçla uyanmanın 10 yolu

1. Y atmadan önce saçlarınızı örün

Kabarık saçlarla mücadele etmek için saçlarınızı örmeyi deneyin. Örgüler, saçlarınızın birbirlerine dolanmalarını da engeller. Ancak unutmayın ki saçlarınızı yalnızca kuru ya da hafifçe nemli olduklarında örmeniz gerekiyor.

Saçlarınız düzse eğer, sıradan bir örgü kullanın. Saçlarınız kıvırcıksa, burgu örgü tercih edin. Ancak hangi örgü türünü seçerseniz seçin, çok sıkı olmadığından emin olun.