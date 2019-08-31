Mükemmel saçla uyanmanın 10 yolu

Mükemmel saçla uyanmanın, yalnızca filmlerde görülen, başarılması imkânsız bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neyse ki yanılıyorsunuz! Sizin için her sabah mükemmel saçla uyanmanızı sağlayacak en etkili yöntemleri derledik. Bunları deneyin ve şampuan reklamlarındaki kadınlar gibi hissetmenin keyfini çıkarın!

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1. Yatmadan &ouml;nce sa&ccedil;larınızı &ouml;r&uuml;n Kabarık sa&ccedil;larla m&uuml;cadele etmek i&ccedil;in sa&ccedil;larınızı &ouml;rmeyi deneyin. &Ouml;rg&uuml;ler, sa&ccedil;larınızın birbirlerine dolanmalarını da engeller. Ancak unutmayın ki sa&ccedil;larınızı yalnızca kuru ya da hafif&ccedil;e nemli olduklarında &ouml;rmeniz gerekiyor. &nbsp; Sa&ccedil;larınız d&uuml;zse eğer, sıradan bir &ouml;rg&uuml; kullanın. Sa&ccedil;larınız kıvırcıksa, burgu &ouml;rg&uuml; tercih edin. Ancak hangi &ouml;rg&uuml; t&uuml;r&uuml;n&uuml; se&ccedil;erseniz se&ccedil;in, &ccedil;ok sıkı olmadığından emin olun.
Kategori : Güzellik
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1. Yatmadan önce saçlarınızı örün

Kabarık saçlarla mücadele etmek için saçlarınızı örmeyi deneyin. Örgüler, saçlarınızın birbirlerine dolanmalarını da engeller. Ancak unutmayın ki saçlarınızı yalnızca kuru ya da hafifçe nemli olduklarında örmeniz gerekiyor.

 

Saçlarınız düzse eğer, sıradan bir örgü kullanın. Saçlarınız kıvırcıksa, burgu örgü tercih edin. Ancak hangi örgü türünü seçerseniz seçin, çok sıkı olmadığından emin olun.

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