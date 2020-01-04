Kışın cildinize iyi gelecek 10 besin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, kış soğuğunda cildimizi canlandırmaya katkı sağlayan 10 besini anlattı.

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    Havaların buz kestiği, yağışların etkisini artırdığı bu kasvetli kış günlerinin yıpratıcı etkilerinden özellikle de yüzümüzü korumamız çok zor oluyor. Üstelik bir de sıcak yaz günlerinde bilinçli davranmayıp güneşin zararlı ışınlarına yüzümüzü teslim ettiysek, yıpranma, kuruma, kırışıklıklar ve lekelenmeler derken cildimiz çok daha hızlı yaşlanabiliyor. Ancak yine de umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, sağlıklı ve dengeli beslenmeyle özellikle de cilt dostu besinler sayesinde cildi yeniden canlandırmanın mümkün olduğunu belirterek “Cildimizde yıpranmanın hızla arttığı bugünlerde dışarıdan uygulanan dermokozmetik ürünlerden önce, doğanın mucizevi besinleriyle içeriden koruma başlatmalıyız. Cilt sağlığımız aynı zamanda beslenmemizin aynasıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli. Bazı besinlerle de cilt onarımınızı artırabilirsiniz” diyor.

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    Su 

    Soğuk hava su içme ihtiyacını azalttığından cildimiz, soğuk hava ve rüzgarın yanı sıra bir de yetersiz sıvı alımından dolayı kuruyor. Cildi nemlendirmeye önce içerden başlayın! Bunun için de su içmek için susamayı beklemeyin. Cildin yeterli nemini sağlayabilmesi için her gün kilo başına 30 ml su içmeye özen gösterin. Örneğin 70 kilo olan bir kişi günde yaklaşık 2100 ml yani yaklaşık 2 litre su içmeli. 

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    Somon 

    Somonun içerisinde bulunan astaxanthin cilt elastikiyetini artırırken, çizgilerin ertelenmesine yardımcı oluyor. Omega 3 ise yıpranan, kuruyan cildin onarılmasını ve hücre zarı yapısının yenilenmesini sağlıyor. Üstelik somon, cilt yenilenmesi ve doku onarımı için olmazsa olmaz bir bileşen olan kolajen dostu olarak öne çıkıyor. Haftada iki gün ızgara veya fırında somon tüketmeyi ihmal etmeyin.

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:50

    beğendim fakat anlayamadım

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