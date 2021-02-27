Güvenli şifre oluşturma yöntemleri

Pandemi ile beraber artık birçok işimizi internetten hallediyoruz. Bu da ekstra güvenlik gerekliliği getiriyor. İşte şifrenizi daha güvenli hale getirmek için birkaç öneri...

Güvenli şifre oluşturma yöntemleri
Yaşam
27 Şubat 2021 Cumartesi

İnternet ortamında kullanıcı hesaplarımız için genelde hatırlaması kolay şifreler tercih ederiz ama aslında güvenlik açısından bu doğru bir hareket değildir. Hesaplarınızı güvende tutmak isterseniz size önereceğimiz birkaç detaya dikkat ederek şifre belirlemelisiniz. "Benim hesabımı kim ne yapsın?" diye düşünmeyin, özellikle pandemi nedeniyle bütün işlerimizi internetten yürütmeye başladığımız için güvenlik önceliğimiz olmalı.



Tahmin edilmesi zor olmalı

Şifrenizde tahmin edilebilecek bilgilerinizi; isminiz, doğum tarihiniz, yaşınız, eş-dost-çocuk ismi, plaka, tutulan takım, yaşadığınız yer gibi detayları kullanmaktan kaçının.



Rakamlar ve harfler

Şifrenizde sıralı ya da ardışık rakamlar kullanmayın. Klavyede yan yana veya altlı üstlü denk gelen harf kombinasyonlarını da kullanmayın. Olabildiğince karmaşık kombinasyonlarla büyük ve küçük harfleri ve rakamları iç içe kullanarak şifrenizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Hatta özel karakterler de (@, ^, #, &) kullanarak kombinasyonu daha karmaşık ve güvenli yapabilirsiniz.


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Uzunluk

Şifre güvenliği için önerilen uzunluk en az 8 karakter ve en fazla 12 karakterdir. 8 karakterin altına düşmemeniz şifrenin daha güvenli olması ve 12 karakterden fazla olmaması da şifrenin pratik olması açısından önemlidir.



İki aşamalı güvenlik duvarı

Birçok e-posta servisi kimlik doğrulaması için iki aşamalı güvenlik sistemi sunuyor. Bu sistemi aktif ederek güvenlik duvarınızı iki kat güçlü hale getirebilirsiniz.



Şifrenizi düzenli olarak değiştirin

Hesabınız henüz ele geçirilmiş gibi durmuyor olabilir ama bir hacker mevcut şifrenizi elinde tutuyor ve henüz bir aksiyonda bulunmamış olabilir. Bu nedenle şifrelerinizi düzenli olarak değiştirmeniz ve eski şifreleri kullanmamanız güvenlik açısından önemlidir.



Şifre yöneticisi kullanın

İnsanların çoğu şifrelerini hatırlamak için ya bir kağıda not alıyor ya da her hesabı için aynı şifreyi kullanıyor. Fakat şifrelerinizi yazdığınız kağıt kaybolabilir ya da bir başkasının eline geçebilir. Aynı şekilde her hesabınız için tek bir şifre kullanmak demek çalınan bir hesabınız olduğunda diğer hesaplarınızın da tehlikede olması demektir. Bu iki durumdan da kaçınmak için her hesabınıza ayrı bir şifre belirleyip bilgisayar ve telefonunuzda bir şifre yöneticisi kullanmanız daha güvenli olur.


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