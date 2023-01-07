Günlük burç yorumları: 9 Ocak 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Motivasyonunuz şu anda normalden daha yüksek. Hırsın, özellikle olumlu alışkanlıklar açısından sizi hedeflerinize doğru yönlendirmesine izin verin. Uzun vadede genel sağlığınızı artırması gereken olumlu seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Ne yazık ki, ailenizden veya evinizle ilgili sürpriz bir mesaj, bu kararlı eylem serisini bozabilir. Rutininizin kaymasına izin vermek ne kadar cezbedici olursa olsun, başkalarıyla ilgilenirken bile kendi ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerektiğini unutmayın.
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