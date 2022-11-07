Günlük burç yorumları: 8 Kasım 2022 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel bir alışveriş yapmak şu anda gerçekten heyecan verici olabilir. Öyle olsa bile, size yakın biri, yeni aidiyetinizin neden bu kadar havalı olduğunu düşündüğünüzü anlamayabilir. Olumsuz veya incitici bir şey bile söyleyebilirler. Tepkileri zevkinizi bozabilirken, belki de bu provokasyon onlarla aranızdaki sınırları, özellikle de kişisel bilgileri yansıtmak için iyi bir fırsattır. Sizi takdir edecek kadar anlayamıyorlarsa, bazı şeyleri bilmeye hakları olmayabilir!
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