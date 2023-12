Günlük burç yorumları: 8 Aralık 2023 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda her zaman eşitliği aramaya çalışsanız da dünyanın adaletsiz bir yer olabileceğini biliyorsunuz. Dolayısıyla, eğer değer verdiğiniz biri bugün bir bahtsızlık yaşarsa, durumu hakkında haklı olarak öfkelenmek yerine onu teselli etmeye odaklanmalısınız. Onları sinirlendirmek yerine, ufak tefek durumları aşmalarına yardımcı olursanız daha iyi bir arkadaş olursunuz. Her zaman her şey tam anlamıyla adil olamaz ve bunu kabul etmeleri gerekiyor. Bugün ayrıca içsel olarak da bazı kabullenmeler yaşamanız gerekebilir. Kişiliğinizin iki farklı yönünü göstermeye çalıştığınızı hissetseniz bile hayatınızda ruhunuzun her yönüne yer vardır. Kendinize kendiniz olma izni verin.