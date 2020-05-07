OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Utangaç olan birinin son günlerde sizin yanınızda daha konuşkan olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu durum sizin açık görüşlü biri olmanızdan kaynaklanıyor. En utangaç kişi bile yanınızda daha rahat hissediyor.