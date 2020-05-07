Günlük burç yorumları! (7 Mayıs 2020 Perşembe)

7 mayıs perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün yeni yemek tarifleri denemek için güzel bir gün olabilir. Gündüz hazırladığınız lezzetleri akşam aileniz tatmak için sabırsızlanacak!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşınızın haksızlığa uğradığını düşündüğünüzde onu savunmak istiyorsunuz. Bu gayet doğal bir tepki. Ancak arkadaşınız aynı durumda olsanız sizin için nasıl davranırdı? Bunun cevabını da düşünmelisiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zihninizin dağınık olmasına bugün izin vermemelisiniz. Şu anda olmaya çalışın. Yaptığınız her şeyin farkındalığını hissedin.

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