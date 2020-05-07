7 mayıs perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
07 Mayıs 2020 Perşembe
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Bugün yeni yemek tarifleri denemek için güzel bir gün olabilir. Gündüz hazırladığınız lezzetleri akşam aileniz tatmak için sabırsızlanacak!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşınızın haksızlığa uğradığını düşündüğünüzde onu savunmak istiyorsunuz. Bu gayet doğal bir tepki. Ancak arkadaşınız aynı durumda olsanız sizin için nasıl davranırdı? Bunun cevabını da düşünmelisiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihninizin dağınık olmasına bugün izin vermemelisiniz. Şu anda olmaya çalışın. Yaptığınız her şeyin farkındalığını hissedin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle zaman geçirmek çoğu zaman iyi hissetmenizi sağlasa da son günlerde sürekli beraber olmaktan sıkılmış gibisiniz. Odanıza çekilip biraz yalnız zaman geçirebilirsiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Moraliniz bozuk olduğunda neşelenmenizi sağlayacak arkadaşlarınız olduğu için çok şanslısınız. Onlara sıkı sıkıya tutunun ve ömrünüz boyunca sadık kalın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda yanlış bir karar mı aldınız? Bugün bu hatanızı düzeltmek için karşınıza bir fırsat çıkacak. Değerlendirmeye çalışın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eğer boş zamanınız olursa bu zamanı bulunduğunuz ortamı daha güzelleştirmek için harcayın. Masanızdaki fazlalıkları kaldırın, eski kıyafetlerinizi ayırın ya da raflarınızın tozunu alın.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özgüveni yüksek bir birey olmak istiyorsanız daha cesur olmanız gerekiyor. Hoşlandığınız kişiyle tanışmak için ondan bir adım beklemeyin örneğin, siz bir adım atın!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün başka biriyle paylaşmamanız gereken çok gizli bir bilgi öğrenebilirsiniz. Bu bilgiyi hiç duymamış gibi yapmanız, sırı saklamanıza yardımcı olacaktır.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizde hayatınızı daha zor bir hale sokmaya çalışan insanlar olmalı. Onlardan uzaklaşmak için evde geçirdiğiniz zamanı fırsat bilmelisiniz. Eskisi gibi samimi olmamalısınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Utangaç olan birinin son günlerde sizin yanınızda daha konuşkan olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu durum sizin açık görüşlü biri olmanızdan kaynaklanıyor. En utangaç kişi bile yanınızda daha rahat hissediyor.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para konusunda son zamanlarda çok dikkatsizsiniz. Geliriniz ve giderleriniz örtüşmüyor dolayısıyla zor durumda kalıyorsunuz. Daha temkinli harcama yapmalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bencil davrandığınızı fark etmenize sebep olacak bir olay yaşayacaksınız. Bu yüzden de davranışlarınızı düzeltme eğilimine gireceksiniz. Hatanın neresinden dönerseniz kâr!
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