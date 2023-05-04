Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2023 Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dışarı çıkmak ve maceraperest olmak şu anda külfetli bir zorunluluk gibi gelebilir. Herkes sizi farklı bir yöne çekerken evde kalma ve rahatlama arzunuzdan âdeta utanabilirsiniz. Davetlerini reddederek arkadaşlarınızı hayal kırıklığına uğrattığınız için endişelenebilirsiniz. Planlarında daha fazla duygusal derinlik olsaydı, onlarla olmak ister miydiniz? Alternatif bir aktivite önermek, herkes için seçenekleri genişletmelidir. İhtiyacınız olan neyse talep etmekten çekinmeyin. Daha sakin, duyguların ön planda olduğu bir gün geçirmek size çok iyi gelecek.
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