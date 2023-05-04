Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2023 Cumartesi

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha kasvetli düşüncelerinizi güvenilir biriyle paylaşmak isteyebilirsiniz ama aynı zamanda bu durum oldukça garip hissettirebilir. İstediğiniz şey gerçekten bu olmasa bile muhtemelen problemi sizin adınıza kendi yöntemleriyle çözmek isteyeceklerdir. Hayatta onlardan farklı şeylere değer verdiğiniz de ortaya çıkabilir ve bu da önerdikleri çözümü sizin için pek uygun bulmayabilir. Sizi rahatlatma olasılığı daha yüksek olan şey, bazı temel deneyimlerinizi paylaşan dostlarınızla bağlantı kurmaktır. Gerçekçi olmayan hızlı bir çözüme değil, sempatiye ve onaylanmaya ihtiyacınız var. Siz kendinizi daha iyi hissettiğinizde, çözüm sizi bulacak. Diğerlerinden daha farklı olmanızda hiçbir sorun yok!