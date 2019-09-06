Yıldızınız bugün ne söylüyor?

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşamınızda biri, nedense sizi anlamamazlığa gelecek ve bu sizi çok bunaltacak. Yan yollardan dolanmak yerine tam olarak ondan ne istediğinizi, paylaşmanız sizi sonuca götürecek. Belki de kendinizi ifade ederken çok gizemli oluyorsunuzdur.