Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yay’daki Ay Başak’taki Mars ile kare açıda. Bu açı, öfkeli ve erken davranmanıza izin veriyor. Finansal meselelerle ilgili savurganlığa ve israfa tutkulu davranışlar eşlik ediyor. Yarım Ay Yay’a geçiyor. Bu ne demek? Kariyer, aile hayatı ve karşı cinsle ilişkilerde zorluklar ortaya çıkacak. Yay’daki Ay, Başak’taki Merkür’le açıda. Bugün manevi hediyeler alabileceğiniz bir gün, ancak ciddi kararlar dikkatlice düşünülmelidir. Düşünceler değişkendir ve gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenlik izlenimini artırabilir.