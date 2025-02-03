Günlük burç yorumları: 4 Şubat 2025 Salı

Merkür, Jüpiter ile üçgen açı yapıyor ve Venüs ile Jüpiter bugün bir kintil oluşturuyor, bu da iyimserliğimizi artırıyor. Mesajımızı iyi bir şekilde iletebiliyoruz. Bu geçişler yalnızca iyimserliğimizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş birliğini gerektiren durumlarda bizi iş birliğine de teşvik ediyor. Bu ilham, birlikte çalışmayı teşvik edebilir ve birbirimize güvenmemizi, iyi niyetle yaklaşmamızı sağlayabilir. Şu anda birine veya bir şeye güvenmek özellikle iyi hissettirebilir. Konuşmalar, keyifli aktiviteler veya düşünceler yoluyla olumlu bir bakış açısı ve umut duygusu ortaya çıkabilir. Geleceğe daha fazla güven duyuyor, projelerimize ve deneyimlerimize biraz daha fazla anlam katmak istiyor ve büyük resme odaklanarak fayda sağlayabiliyoruz. Fikirlerimiz büyük, niyetlerimiz asil ve gerçeği öğrenmek ve paylaşmak istiyoruz. Şu sıralar iyi haberler veya teklifler alabiliriz. Başkalarıyla bağlantı kurmak daha kolay geliyor ve merakımızın peşinden gidiyoruz. Olumlu geri bildirimler, ilginç sorular, önemli tartışmalar, ilham verici mesajlar, genişleyen teoriler ve adalet veya hukuki sonuçlarla ilgili haberler gündemde olabilir. Ancak, Mars bu gece Şiron ile kare açı oluşturuyor ve eski duygusal yaralarımız yeniden açılmış gibi hissedebiliriz. Gerilim ve baskı hissedilebilir, bununla birlikte bir miktar huzursuzluk ve sinirlilik de yaşanabilir. İsteklerimizi ve öfkemizi net ve doğrudan bir şekilde ifade etmek zor olabilir. Başkalarının isteklerine veya planlarına karşı gelme eğiliminde olabiliriz. Bu etki altında savunmacı ve alıngan olabiliriz. Bu zorluklarla başa çıkmak için, bizi sıkıştıran ve aşağı çeken şeylerle bağlantı kurmak önemlidir. Bunun için kendimizi gözlemlemek veya bize neşe ve huzur veren aktivitelere yönelmek faydalı olabilir.