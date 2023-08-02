Günlük burç yorumları: 4 Ağustos 2023 Cuma

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan, bugün her şeyi fazla düşünmek yerine sezgilerinize daha fazla dikkat ediyorsunuz. Nitekim duygularınızla sezgilerinizi ayırt edemediğiniz noktada, özellikle ilişki konularında, bu durum sizi rotanızdan saptırabilir. Para veya değerli eşya ödünç vermemek en iyisi olabilir. Belki de başkalarının desteğini alma veya ilerlemek için yeterli maddiyat sağlama sorunları nedeniyle, hedeflerinize ulaşma konusunda biraz cesaretiniz kırılabilir. Bu, kesin sonuca vardığınız bir gün olmak zorunda değil. Bu yüzden her şeyin bitmesini bekleyin ancak şimdi yapabileceğiniz en iyi şey, günü boşa harcamaktan kaçınmak ve enerjinizi dikkat etmeniz gerektiğini bildiğiniz şeylere harcamak olacaktır. İhtiyaçlarınız ve isteklerinizle yeniden bağlantı kurmak için zamana ihtiyacınız varsa, buna değer.
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