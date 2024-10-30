Günlük burç yorumları: 31 Ekim 2024 Perşembe

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep, bugün burcunda Merkür, Uranüs ile karşıt açıda, ve başkalarıyla aynı fikirde olmayabilirsin. Ya da yorumlarına veya planlarına karşı bir muhalefetle karşılaşabilirsin. İnsanlar bugün güvenilmez olursa, şimdilik kendine odaklanmaya karar verebilirsin. Bu şekilde, kendini bir başkasının insafına bırakmamış olur, gereksiz yere daha fazla hayal kırıklığına açık hale gelmezsin. Beklenmedik bir durum, gününe hakim olabilir ve başka bir şey başarmak zor olabilir. Ancak, yaşanan çatışmalar, nerede durduğun ve gerçekten ne istediğin hakkında daha fazla anlayış kazanmanı sağlayabilir. Biraz muhalefet veya meydan okuma, fikirlerini veya bir ilişkindeki bir konuyu netleştirmen konusunda sana yardımcı olabilir. Bugünün enerjileri, gömülmüş, halının altına süpürülmüş veya gizlenmiş olan konuları ele almanı ve yönetmeni zorlayabilir. Gün ilerledikçe, hayat daha az tıkalı veya dağınık hissedilecektir.
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