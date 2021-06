TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşünceleriniz ve egonuz uyum içinde beraber yükseliyor. Her şey yavaşta netlik kazanıp yoluna girecektir. Her şeyin başlangıcı olacak kıvılcım duygularınızı anlamanızla başlayabilir. Sorumluluğunu alamaya başladığınız an hayalleriniz de size yaklaşacaktır.