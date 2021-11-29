Günlük burç yorumları! (29 Kasım 2021 Pazartesi)

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda korkularınız üzerinde durmaya çekilebilirsiniz, ancak dikkat dağıtıcı şeyler tedavi edici olabilir. İstediğiniz son şey, kaygının sağlığınızı tehlikeye atmasına izin vermektir! Rahatlatıcı müzik dinlemek, sakinleştirici bir meditasyon yapmak veya derin nefes egzersizleri yapmak, karanlık düşünceleri uzak tutmaya yardımcı olur. Şüpheye düştüğünüzde, sizin için zaten işe yaramış olan her şeyi kendinize hatırlatın. Olumlu beklentiler başarıya giden yolu açabilir.
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