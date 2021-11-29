Günlük burç yorumları! (29 Kasım 2021 Pazartesi)

29 Kasım 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
28 Kasım 2021 Pazar

  • Bugün eğer zihniniz yeteri kadar odaklı ve inanmış olursa, istediğinizi tezahür ettirmek düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Neyin yanlış gittiğini saplantı haline getirmek arzularınızı uzaklaştırabilir, ancak kendi izi lezzetli bir fincan kahve veya ağaçların arasında hareket eden güneş ışığı kadar basit zevklere kaptırmak, hayallerinizi gerçekleştirmemiz için ilham verebilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnatçı tutumlar bu zamanda başınızı belaya sokabilir. Ne kadar esnek olursanız mali durumunuzu iyileştirmek o kadar kolay olacaktır. Alanınızda uzman olsanız bile, bu öğrenecek bir şeyiniz olmadığı anlamına gelmez. Oyunda yeni olsalar bile, sizden farklı bir bakış açısına sahip biriyle çalışmaya açık olun. Onların taze fikirleri ve modern yöntemleri, bilgi tabanınızı gerçekten parlatabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir rakipten intikam alma olasılığı şu anda cazip gelebilir. Hayatınızda sorunlara neden olan birini düşünmek bile sizi öfke ve kırgınlıkla doldurabilir. Bir kişi size kasten zarar verirse karşılık vermek istemeniz tamamen anlaşılabilir, ancak öfkenizi aşmanın daha uzun vadeli faydaları olacaktır. Bunun yerine güçlü duygularınızı kişisel bir projeye kanalize etmeye çalışın.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün etrafta dönen gergin enerji nedeniyle yanlış anlamalar boldur ve tamamen masum bir söze gücenmek kolay olabilir. Duygularınızı inciten bir yoruma yanıt vermeden önce beklemeye çalışın. Duygular hakkında analitik veya mantıklı olmak, gün boyunca gerekli incelikli sessizlikleri korumanıza gerçekten yardımcı olabilir. Gün içinde biriken tüm gerginliği atmak için evde bir fırsatla ödüllendirilebilirsiniz.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda korkularınız üzerinde durmaya çekilebilirsiniz, ancak dikkat dağıtıcı şeyler tedavi edici olabilir. İstediğiniz son şey, kaygının sağlığınızı tehlikeye atmasına izin vermektir! Rahatlatıcı müzik dinlemek, sakinleştirici bir meditasyon yapmak veya derin nefes egzersizleri yapmak, karanlık düşünceleri uzak tutmaya yardımcı olur. Şüpheye düştüğünüzde, sizin için zaten işe yaramış olan her şeyi kendinize hatırlatın. Olumlu beklentiler başarıya giden yolu açabilir.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Korku dolu düşünceler bugün risk almanızı zorlaştırabilir. Sahip olduklarını kaybetme ihtimali biraz sinir bozucu olabilir ve cesur hamleleri doğal cesaretinin geri döndüğü başka bir güne ertelemende sorun yok. Aslında, temkinli olmak finansal veya profesyonel arenada beklenmedik bir şekilde işe yarayabilir, bu nedenle şu anda fark etmeseniz de ileriye dönük iyi bir şey olabilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evde çatışan enerji, düzeninizi bozabilir ve bugün ortasında agresif bir aile üyesiyle beraberlik özellikle zor olabilir. Hassas bir konudan ne kadar zarif bir şekilde kaçınmaya çalışırsanız çalışın, onlar üzerinde durmaya devam edebilirler! Bir tartışmadan kaçınmanın tek yolu mesafeyi korumak olabilir. Görüşüne saygı duyduğunuz biri sizinle birlik kurmak isteyebilir ve sizi gerçekten değerli bir şekilde onaylayabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kesintisiz konuşmak şu anda oldukça kolay olabilir, ancak iyi bir izlenim bırakmak için sağduyulu olmaya çalışın. Sezgilere aykırı gelse bile, biraz yargılayıcı biriyle iletişim kurarken kendinizi geri tuttuğunuza muhtemelen memnun olacaksınız. Ne kadar az malzeme verirseniz, herhangi kötü niyetli birinin karakterinizi karalaması o kadar zor olacaktır. Daha sonra, kendinize biraz lüks izni vererek ödüllendirebilirsiniz!

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Parayı çevreleyen stresli enerji sizi geceleri uyanık tutuyor olabilir. Daha sakin bir duygusal durum geliştirmek istiyorsanız, hayatınızdaki refaha odaklanmak için çaba gösterin. Masadaki yiyeceklerden rahat yastıklara ve sadık arkadaşlara kadar her şey dâhil olmak üzere, aklınızı sizi mutlu eden şeyler üzerinde tutun. Her şeye sahipmiş gibi görünen bir arkadaşla konuşmak veya onun tavrını benimsemek bile yardımcı olabilir. Kendinden emin zihniyetleri, bolluğa olan inancınıza ilham vermenize yardımcı olabilir!

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün duygular yüksek olabilir. Üzerinizde otoritesi olan birinin karar değişikliklerini onaylamayabilirsiniz, ancak bu davranışın üzücü olabileceği doğru olsa da, bu liderin karakterine dair fikir verebilir. Onları neyin motive ettiğini ve kızdırdığını bilmek, kariyer beklentilerinizi gerçekten iyileştirebilir. Bir zam veya terfi istemeyi düşünüyorsanız, bugün öğrendiklerinizi kendi yararınıza kullanmak akıllıca olur.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün özellikle nostaljik hissediyor olsanız da, geçmişe takılıp kalmak hiçbir şeyi çözmeyecektir. Eski ilişkilere, çocukluk anılarına ve geçmiş dönemlere sevgiyle bakmak iyidir, ancak bu anıları gelecekteki ufkunuzu genişletme fırsatı lehine sınırlandırmalısınız. Hayatınızda takdir ettiğiniz şeylerin bir listesini yapmak bu nimetlerin büyümesine ve çoğalmasına neden olabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünün gergin enerjisi, yaptığınız şeyden genellikle zevk alıyor olsanız bile planlarınızı engelleyebilir. Özellikle topluluk önünde konuşma olasılığı sizi korkuyla doldurabilir. Bir sunum yapmanız gerekiyorsa, nefes egzersizleri veya görselleştirmeler gibi önceden kendinizi rahatlatmanın yollarını bulmaya çalışın. Sakin bir hava yansıtmak, muhtemelen dinleyicilerinizi söylediklerinize açık hale getirecektir. Bu engeli aştığınızda, bazı ev içi zevklerin tadını çıkarmakta özgür olacaksınız, başarınızı paylaşmak için arkadaşlarınızı davet etmeyi düşünün.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İlerleme arzunuz önemli bir ilişkiyi baltalıyor olabilir. Kariyer basamaklarının zirvesine ulaşmak istemek takdire şayan olsa da, hayalinizi perspektif içinde tuttuğunuzdan emin olun. En başarılı profesyonellerin mutlu kişisel yaşamları vardır. Arkadaşlarınız veya sevdikleriniz sizi akşam yemeğine veya bir şeyler içmeye davet ettiğinde bunu aklınızda bulundurun. Keyifli bir gece, moralinizi yükseltmek ve hem daha akıllı hem de daha sıkı çalışmanız için size ilham vermek için ihtiyacınız olan şey olabilir. Bugün biraz eğlenin!

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