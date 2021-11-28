Günlük burç yorumları! (28 Kasım 2021 Pazar)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün gergin bir havası olsa da, daha fazla dinleyip daha az konuşmanız akıllıca olur ancak bu sizin gibi bir geveze için zor olabilir! Gerginleşirseniz, garip sessizlikleri doldurmak için gereksiz yere konuşma dürtüsü hissedebilirsiniz, ancak bugün bu hatayı yapmayın, aksi takdirde paylaşmak istemediğiniz bazı bilgileri ağzınızdan kaçırabilirsiniz. Deneyimli ve bilgili bir kişi sizinle bir şeyler tartışmak için can atabilir ve yorumlarından biri size gerçekten fayda sağlayabilir.