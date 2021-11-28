Günlük burç yorumları! (28 Kasım 2021 Pazar)

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınızın sizi yargıladığını hissedebilirsiniz, verdiğiniz her kararın şüpheci bakışlar veya açıklamalarla karşılandığı düşüncesine kapılabilirsiniz. Ancak bazen, özellikle kişisel olarak zevk aldığınız şeyler söz konusu olduğunda, başkalarının onayını almaya ihtiyacınız yoktur. Herkes ilgi alanlarınızı paylaşmasa da, sevdiğiniz şeylerden kendinizi mahrum bırakmanızı da beklememeliler. Size katılmadıkları konuda yollarınızı ayırmayı teklif edin, nihayetinde ortak noktaya vardığınızda çatışmaların anlamı kalmayacaktır.
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