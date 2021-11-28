Günlük burç yorumları! (28 Kasım 2021 Pazar)

28 Kasım 2021 Pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
28 Kasım 2021 Pazar

  • Gün içinde kendinizi iki farklı insan gibi hissedebilirsiniz. İçinizdeki dışa dönük kişi ayaklarınızın üzerinde durmanızı ve etrafınızdakilerle bağlantı kurmanızı teşvik ederken, bir yanınız da sizi mevcut yörüngenizle ufkunuzu genişletmeye teşvik ediyor. Bu iki durum sizi kendinizle yeniden bağlantı kurmaya ve tazelenmiş olarak yarına başlamaya hazırlıyor.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün daha çok eğlenme havasındasınız ve baskı veya gerginlikten biraz kurtulmanın faydasını görebilirsiniz. Kendinizi kişisel bir projeye vermek veya elinizden gelenin en iyisini yapmak isteseniz de, çabalarınızı kesintiye uğratabilecek bir işbirliği çağrısı olabilir. Kendinize ve hayatınızdaki özel insanlara yatırım yapmak için ödüllendirici bir zaman. Sosyal hayatınızı istikrara kavuşturmaya veya arkadaşlıklarınızla ilgili çözülmemiş sorunları ele almak, duygu dünyanızı sakinleştirebilir. Kendinizi bir projeye kaptırdıkça daha hayat dolu hissedebilirsiniz.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün endişelerden uzaklaşmak için en iyi yol, sorumlulukta aşırıyı kaçmaktan kaçınmak olabilir hatta bu adım kariyer hedeflerinize fayda sağlayabilir. Kendiniz ve iç dünyanızla ilişkiniz üzerinde çok çalışıyorsunuz. Bu çaba, sorumluluklarınızı yönetme ve dış dünyada gelişme veya başarılı olma yeteneğinize olumlu bir şekilde yansır. Kesinlikle işinizi, kariyerinizi veya itibarınızı dengelemeye odaklanırken, aynı zamanda kesinti dinlenme konusundaki kararlılığınızı güçlendirme ihtiyacının da farkındasınız. Hayallerinize ulaşmak için benzersiz bir yaklaşım için iyi enerji sizinle.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günün gergin bir havası olsa da, daha fazla dinleyip daha az konuşmanız akıllıca olur ancak bu sizin gibi bir geveze için zor olabilir! Gerginleşirseniz, garip sessizlikleri doldurmak için gereksiz yere konuşma dürtüsü hissedebilirsiniz, ancak bugün bu hatayı yapmayın, aksi takdirde paylaşmak istemediğiniz bazı bilgileri ağzınızdan kaçırabilirsiniz. Deneyimli ve bilgili bir kişi sizinle bir şeyler tartışmak için can atabilir ve yorumlarından biri size gerçekten fayda sağlayabilir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda kendinizi üzgün, yalnız veya kaybolmuş hissediyor olsanız da, dürtüsel bir alışverişin duygusal boşlukları doldurması pek mümkün olmadığı için cüzdanınızı boşaltmamaya çalışın. Sorununuzun çözümü muhtemelen maddi olmaktan çok manevidir. Para harcamak yerine zaman ayırın, en sevdiğiniz etkinliklerden birine katılmak veya sevdiğiniz biriyle bir araya gelmek birkaç dakika içinde ruh halinizi yükseltebilir. Sizi kovalayan eksiklik duygusu, siz farkına varmadan tamamen ortadan kalkabilir.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sizin gibi kendine güvenen biri için bile, bazen spot ışığı doğrudan üzerinizde parladığında işler zorlaşabilir. Son zamanlarda üzerinize çok fazla sorumluluk yüklenmiş olabilir ve bazı küçük görevler yarıda kalmış olabilir. Bu konular dikkatinize sunulursa, savunmaya geçmemeye çalışın, sadece derin nefes alın ve ona kadar sayın. Kendinizi merkeze almak, büyük resmi tekrar görmenize yardımcı olabilir ve bu noktada, destek isteyebilir veya elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilerek devam edebilirsiniz.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Mantıklı bir dünyada yaşamaya meyilli olsanız da, sezginize güvenmek de gayet akıllıca olur. Midenizde bir sancı hissederseniz, buna dikkat edin. İçgüdüleriniz size bir şeyin gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu söylüyor olabilir, bu nedenle herhangi bir taahhütte bulunmadan veya çok derine inmeden önce daha fazla bilgi toplamaya çalışın. Daha fazlasını öğrendikten sonra, size sunulanın sizin için doğru olmadığına pekâlâ karar verebilirsiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün arkadaşlarınızın sizi yargıladığını hissedebilirsiniz, verdiğiniz her kararın şüpheci bakışlar veya açıklamalarla karşılandığı düşüncesine kapılabilirsiniz. Ancak bazen, özellikle kişisel olarak zevk aldığınız şeyler söz konusu olduğunda, başkalarının onayını almaya ihtiyacınız yoktur. Herkes ilgi alanlarınızı paylaşmasa da, sevdiğiniz şeylerden kendinizi mahrum bırakmanızı da beklememeliler. Size katılmadıkları konuda yollarınızı ayırmayı teklif edin, nihayetinde ortak noktaya vardığınızda çatışmaların anlamı kalmayacaktır.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda profesyonel hayatınız ile özel hayatınız çatışıyor olabilir. Sizden çok şey isteyen patronlar, iş arkadaşları veya müşterilerle bazı sağlıklı sınırlar oluşturmaya hazır olun. Becerikli olmanızın karşılığı olarak insanlar sorumluluklarını üstlerine yığarlar, bütün bunların altından kalkmanız mümkün olsa da adil değil! Dinlenme hakkınızı savunarak hayatınızı çok daha keyifli ve dengeli bir hale getirebilirsiniz. İkileminizi anlayan bir arkadaşınız, bu kadar cesur bir değişiklik yaptığınız için sizi tebrik edebilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün uzmanlığınıza meydan okunuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bir cevabı bilmiyorsanız savunmaya geçmek yerine, açık ve dürüst bir şekilde yanıt verin ve insanlar muhtemelen şeffaflığınız için minnettar olacaktır. İstedikleri bilgileri takip edeceğinizden emin olun ve ardından bunu yapmaya özen gösterin. Herkesin kafasını rahatlattıktan sonra, daha sağlam bir planla herhangi bir projede ilerlemek muhtemelen çok daha kolay olacaktır.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda kendinizi ortaya koymak için hevesli olabilirsiniz ancak tüm insanlar için her şey olmak mümkün değildir. Sizi heyecanla dolduran bir veya iki hedefe odaklanmak daha iyi olur. Bu, randevuları iptal etmek ve diğer projelerden vazgeçmek anlamına geliyorsa, öyle olsun. Odağınızı gerçekten önemli olan şeylere bölmek, hayatınıza daha fazla bolluğun akmasına izin verebilir. Milyonlarca farklı yöne çekilmediğiniz zaman nimetler daha kolay çoğalabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Normalde birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor olduğunuz yakın bir ilişki bugün boynunuza bir yük gibi gelebilir. Şu anda kendi yükümlülükleriniz ve çıkarlarınızla ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz ve bunda yanlış bir şey yok! Kilit nokta, yalnızlık ihtiyacınızı sakin ve saygılı bir şekilde ifade etmektir. Yorgun, aç veya ihtiyaçlarınız karşılanmadığı için üzgün olduğunuzda öfkelenmek, işleri daha da zorlaştıracaktır. Önemli olan neyi nasıl ifade ettiğiniz olacaktır.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda hayatınızda olup bitenlerden yıpranmış hissedebilirsiniz. Özel zamanınız sürekli araya giren ve her türlü talepte bulunan insanlar tarafından kesintiye utuyor gibi hissettirebilir. Gerekirse size ulaşabilecekleri alanları sınırlayın ve köşenize çekilin. Enerjinizi ve ruh halinizi tekrar merkeze alabilmeniz için düşünmek, işlemek ve yansıtmak için zamana ihtiyacınız var. Eğer halletmeniz gereken gerekli işleriniz varsa, yakın bir arkadaşınız memnuniyetle devreye girebilir.

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