Günlük burç yorumları: 28 Ekim 2022 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mali iyileşme şu anda gerçekçi bir olasılık. Birisi size bir iş veya ek olarak daha fazla para kazanma fırsatı sunabilir, bu muhtemelen maddi güvenliğinizi ve iç huzurunuzu artıracak bir çabadır. Öyle olsa bile, onlara gerçekte olduğunuzdan daha deneyimli veya iyi durumunda olduğunuzu söylemek isterken bunun uzun vadedeki sonuçlarını görmezden gelmeye meyilli olabilirsiniz. Gerçeklerden çok uzaklaşmayın! Olduğunuz haliniz her şey için zaten yeterli.