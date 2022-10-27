Günlük burç yorumları: 28 Ekim 2022 Cuma

28 Ekim 2022 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 27 Ekim 2022 10:22
ABONE OL

  • Şimdi daha sert virajlar ve hızla alınan yollar için hazırlanın! Bugün merak duygusu en üst seviyede tutkularla karışıyor. Bu iki duygunun kesişimini bulduğunuz anda, heyecan dolu bir gelecek için kalkışa hazırsınız ancak bunun konfor alanınızı geride bırakmak anlamına geldiğini de kabul etmek zorundasınız. Alışılmış olanı değil, size daha fazlasını sunanı seçin!

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Cesur yanınız yola çıkmaya hazır. Yoğunluk sizi korkutmuyor ve adrenalinizi yükseltecek veya tüylerinizi diken diken edecek bazı aktiviteler bulmak isteyebilirsiniz. Düzenli hayatınızın dışına çıkma isteği, bu enerjik hobileri takip etmekle muhtemelen el ele gidecektir. Normalde olduğunuzdan birkaç gömlek daha fazla hoşgörülü olmak isteyebilirsiniz. Yine de dikkatli olun, aceleyle işe koyulursanız hayallerinizden olabilirsiniz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün birisi sizi heyecanlı bir gezintiye çıkmanız için kaçırabilir! Bir partner veya bir arkadaş, sizi bir grup macerasına atmaya hırslı bir şekilde çalışıyor olabilir ve konfor alanınız gerçekten konforlu olduğu için tereddütlü olabilirsiniz. Bununla birlikte, olağan aktivitelerinizi bir kenara bırakıp biraz heyecan hissetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Etrafta dolaşırken bazı sahte arkadaşlarla karşılaşabilirsiniz. Rahatlamaktan ve eğlenmekten çekinmeyin, ancak duyduğunuz her şeye inanmayın.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Alışkanlıklarınızda ani bir değişiklik yapmak şu anda sizi cezbedebilir. Günlük rutininiz artık tatmin edici gelmeyebilir ve alışkanlıklarınızı tamamen yenileme arzusu bunaltıcı olabilir. eşyalarınızdan kurtulmak veya yeni eşyalar satın almak gibi bir şey yapmak, bu dürtüleri şımartmanın aşırı yolları olabilir, ancak böylesi bir şey sizi ileriye götürmek yerine geride bırakabilir. Küçük olumlu değişikliklerin kalıcı olması daha olasıdır.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yaratıcı ilgi alanları sizi uç noktalara götürebilir! Bir hobiye güçlü bir şekilde odaklanmak sizi araştırma, tüketme veya yaratma konusunda bir çıkmaza sokabilir ve bu da dikkatli olmazsanız diğer herkesi dışlamanıza neden olabilir. Gözlüklerinizin görüşünüzü kapatmadığından emin olun çünkü bu, hayatınızdaki insanların tepkisizliğinizden dolayı ihmal edilmiş veya hüsrana uğramış hissetmeleriyle sonuçlanabilir. İlgi alanlarınız için zaman ayırmanız sorun olmasa da, müsait olup olmadığınızı insanlara önceden bildirmeyi düşünün.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ailenizle güçlü etkileşimler kurmak üzere olabilirsiniz. Birlikte yaşadığınız kişiler ya da akrabalarınız size sürpriz hediyeler ya da hiç beklemediğiniz özel bilgiler sunabilir. İlk başta, bunu onlardan kabul etmek doğal görünebilir, ancak bazı şartlara bağlı olabilirler veya farkında olmadığınız altta yatan güdüler olabilir. Rahatsız olduğunuz bir şeyi istemeden kabul etmediğinizden emin olun.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Destek sisteminiz, yoğun bir şekilde dâhil oldukları bir konuda onlara katılmanız konusunda oldukça tutkulu olabilir. Geçmişte sizi destekledikleri zamanlar nedeniyle, onları takip etmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Uyum sağlamak istemek doğaldır ve çevre baskısı da sizi normalden daha güçlü bir şekilde etkileyebilir. Bunu, yalnızca bir başkası sizin için istediği için değil, siz istediğiniz için yaptığınızdan emin olmak için zaman ayırın.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mali iyileşme şu anda gerçekçi bir olasılık. Birisi size bir iş veya ek olarak daha fazla para kazanma fırsatı sunabilir, bu muhtemelen maddi güvenliğinizi ve iç huzurunuzu artıracak bir çabadır. Öyle olsa bile, onlara gerçekte olduğunuzdan daha deneyimli veya iyi durumunda olduğunuzu söylemek isterken bunun uzun vadedeki sonuçlarını görmezden gelmeye meyilli olabilirsiniz. Gerçeklerden çok uzaklaşmayın! Olduğunuz haliniz her şey için zaten yeterli.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Görünümünüzü değiştirmek kulağa heyecan verici gelebilir. Saçınızı veya moda stilinizi sert şekillerde değiştirerek ruhsal bir dönüşümü tetiklemek isteyebilirsiniz. Görünüşünüzü değiştirmeye yönelik bu arzu, hayatınızda size ilham veren insanlar veya eğlenceli hislerle sanatsal ünlüler tarafından da tetiklenebilir ancak değişimin aslında size nasıl görüneceğini fark etmeyebilirsiniz. Tatmin olacağınızın bir garantisi yok, bu nedenle daha az kalıcı bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ruhsal yönünüz şu anda yükselmiş durumda. Canlı rüyalar ve meditasyon gibi uygulamalardan yararlanma konusunda artan yetenek, sizi daha ruh merkezli bir yaşam tarzına ve zihniyete çekebilir. İçsel benliğinizle daha fazla ilgilenmek ve kendinizi fark etmek sizin üzerinde olumlu bir etkiye sahip olsa da, bu zamanda yeni manevi akıl hocaları veya öğretmenler bulmaya çalışmak sizi daha da iyiye yönlendirebilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazıları şu anda sizden hak ettiklerinden fazlasını almaya çalışıyor olabilir. Cömert olmak sizi oldukça popüler yapabilir ancak iyi niyetlerinize rağmen, birileri sizin bu zengin doğanızdan yararlanmaya çalışabilir ve bunu size veya diğer insanlara değil, kendilerine yardım etmek için kullanabilir. Kendinizi sınırsız bir kaynak olarak görmeyi bırakın ve önce kendi bardağınızı doldurun!

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kariyer hırsları gündemi meşgul edebilir. Mevcut işiniz sizi kırılma noktanızın ötesine itiyor olabilir veya belki de elde edilmesi zor ama denemesi heyecan verici fırsatların peşinden koşmaya başlamak isteyebilirsiniz. Sizin için seyahat veya eğitim vaat eden bir fırsat için gözlerinizi dört açın ancak gerçek olamayacak kadar güzel olan bir ihtimalle karşılaştığınızda, hayallere çok fazla kapılmayın!

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ufkunuzu genişletmek bir istekten çok bir ihtiyaç gibi gelebilir. Zaten seyahat etmiyorsanız veya zihninizi genişletmiyorsanız, kapana kısılmış hissetmek olasıdır ve gerçekten istediğiniz şeyin peşinden gitmek için kalıptan çıkmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Diğer insanlar veya mali durumunuz da sizi engelliyor olabilir, bu da muhtemelen özgür kalma arzunuzu artıracaktır. Hayatınızı başkasını değil, kendinizi mutlu etmek üzerine kurmalısınız.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.