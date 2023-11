Günlük burç yorumları: 27 Kasım 2023 Pazartesi

Bugün geçmişinize gitmek isteyebilirsiniz. Bir yarınız eski güzel günlerin nostaljisini hissediyor, diğer yarınız ise gelecek için yaşıyor. Bu biraz çelişkili görünse de her iki tarafınız da hayatınızın ilerlemesine yardımcı oluyor. Neticede her zaman her şey dengeyle ilgili. Bu düzlemde bugün eylemlerinize de yeniden göz atmak isteyebilirsiniz. Aşırı yaptığınız her şey, bu ilk bakışta olumlu bir davranış gibi gözükse bile hayatınızın başka bir alanından çalar ve dengenizi bozarak size zarar verir. Neyse ki her şeyi yoluna koymak için yeterince zamanınız var.