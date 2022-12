TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İhtiyacınız olan her zaman sahip olduğunuzu hatırlamak önemlidir. Bugün insanlarla aranızda faydalı bir bağlantı var ve birlikte sinirlerinizi yatıştırmak ve uçuşan tüyleri yatıştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Son zamanlarda ayaklarınızın yerden kesildiğini hissettiyseniz veya herkesin her şeyi sizden beklediği gibi düşünceleriniz varsa, bunu silkeleyin ve kendi ihtiyaçlarınızla kendi hızınızda ilgilenin. Diğer her şey şimdilik bekleyebilir.