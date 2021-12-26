Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021 Pazar)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sohbetleri, davetleri ve samimiyeti başlatan taraf olmaya hazırsınız. İlgi görme isteğiniz dışarıya çok fazla yansıyor ve insanlar size karşı bu yüzden olumsuz duygular besliyor olabilir. Gerçekten samimi hisler beslemediğiniz insanları, en başta kendi iyiliğiniz için, etrafınızdan uzaklaştırmalısınız. Rol yaparak yaşamak, durumu idare etmenizi sağlasa da size mutlu bir yaşam sağlamayacağından, gerçekten ne istediğinizi biraz durup düşünmeniz gerekiyor.
Facebook Yorumları