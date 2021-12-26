Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021 Pazar)

26 Aralık 2021 Pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
25 Aralık 2021 Cumartesi

  • Bu sabah yaşam alanınızı toplamak için biraz zaman ayırın, zihninizde ve dışında size ait olan her yerde düzen ilerlemenizin büyük bir sebebi olacaktır. Günü daha titiz ve disiplinli bir gün olarak geçirebilirsiniz. Aşk hayatı ve kişisel yaşam arasındaki sınırları koruyamayanlar erkenden yorularak bazı tavizler vermek zorunda kalabilir. Kendi ihtiyaçlarının farkında olup bunu ifade edebilenler dengeye en yakın olanlardır.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki önemli bir arifedesiniz ve sizin için gerçekten önemli olan bir şeye, özellikle hayatınızdaki insanlara odaklanmak gereklidir. Değer verdiğiniz insanları görmek için zamansızlık bir bahane olamaz. Mükemmele ulaşma arzusu veyahut daha çok takıntısıyla, iyiyi ve doğruyu elinizden kaçırıyor olabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissederseniz bu hisse kapılmak yerine sizinle benzer insanlara karşı ilk adımı atmaya çalışın.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kalabalık bir davet düzenleyerek bazı kişilerin arasındaki buzları kırmaya gönüllü olabilirsiniz. Satürn Kova'da sabitleyici bir etki sağlarken herkesin kayası olacaksınız. Normalden daha duygusal hissedebilirsiniz, olumsuz etkileri en aza indirebilmek için hislerinizi yaratıcı şekillerde dışa vurmayı deneyin. Eskilere karşı nostaljik duygularınız kabarabilir, size zarar vermiş olan insanlara karşı anlık hoşgörü hissedebilirsiniz, dikkatli olun.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sohbetleri, davetleri ve samimiyeti başlatan taraf olmaya hazırsınız. İlgi görme isteğiniz dışarıya çok fazla yansıyor ve insanlar size karşı bu yüzden olumsuz duygular besliyor olabilir. Gerçekten samimi hisler beslemediğiniz insanları, en başta kendi iyiliğiniz için, etrafınızdan uzaklaştırmalısınız. Rol yaparak yaşamak, durumu idare etmenizi sağlasa da size mutlu bir yaşam sağlamayacağından, gerçekten ne istediğinizi biraz durup düşünmeniz gerekiyor.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, ne kadar açık sözlü olduğunuz konusunda bir sınırlama getirmeniz iyi bir fikir olabilir, konuşmalarınız çevrenizdeki insanları etkileyebilir. Zor kazandığınız parayı bazı değersiz şeyler satın almak için harcayabilirsiniz. Zihniniz muhtemelen çok hızlı çalışabilir, herhangi bir önemli kararı sabırla vermeniz önerilir. Romantik bir gelişme istiyorsanız ilk adımı sizin atmanız gerekecek.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün biraz canınız sıkkın olabilir ve günden pek keyif almayabilirsiniz. Aileniz veya partneriniz tarafından görülmüyormuşsunuz gibi bir hisse kapılabilirsiniz ve eğer bu durumun moralinizi bozmasına izin verirseniz hayatınızın diğer alanları da bundan etkilenebilir. Özgüveninizin kırılması, içsel dünyanızda ve kariyer ilerlemenizde sektelere uğurlamanıza sebep olabileceğinden, sorunlara derhal müdahale etmeye çalışın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hızlı karar alma yeteneğinizin aranacağı durumlar ortaya çıkabilir fakat sorumluluğu kabul ederseniz, aksilikleri de göz önüne almalısınız. İnsanlar sıkça zorlandıkları problemler hakkında size danışma eğilimindedirler. Sizi iyi hissettirdiği sürece yardım etmek için koşulları zorlayabilirsiniz fakat başkalarına verdiğiniz şey sizden alınıyorsa duruma dur deme vakti gelmiş olabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zihniniz bir süredir aradığı huzuru buluyor. Maddi olarak bazı yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz fakat bunun için kaynak bulmak başka bir meseledir. Partnerinizle romantik anılar biriktirmek ilişkiniz için tazeleyici ve güzelleştirici olabilir. İlişkiler bir sonraki aşamaya geçebilir veya yeni başlangıçlar yapılabilir. İş gereği yer değişikliği, gün geçtikçe daha yakın bir ihtimal haline geliyor.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eskiden iyi niyetli yaklaştığınız biriyle yollarınızın yeniden kesişmesi, karmaya olan inancınızı kuvvetlendirebilir. Yakın zamanda başlayan yeni bir romantik girişim yönünü belli ederek sizi belirsizlik sisinden kurtacaktır. Maddi olarak ufak kayıplar yaşayabilir, bazı eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Aksiliklerin sizi gergin bir insan yapıp sevdiklerinizi kırmanıza yol açmasına izin vermeyin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Etrafınızda gizli düşmanlar bulunsa da şimdilik bunların tespiti ve kontörlü konusunda gayet iyisiniz. Elinizde biriken işleri önce sıraya sokmalı ve sonrasında derhal bitirmelisiniz çünkü yakın zamanda daha yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Ortak arkadaşlarınız vasıtasıyla tanıştığınız birileri, romantik cephede kafanızı karıştıracak ve kalbinizi hızlandıracak şeyler sunabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir şeyleri herkesin yaptığı gibi yapmak pek size göre bir şey değil. Yaşamak istediğiniz hayatı kurmanın tek yolu kendi yolunuzu oluşturmak ve onu takip etmektir. Çevrenizdekiler sizinle zıt görüşlere sahip olsa da zirveye çoğunluğun ulaşamadığının bilincindesiniz. Cesaret toplamanız gerekiyorsa, geçmişte neler başardığınızı hatırlamak yardımcı olabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın zamanda, mesafe olarak uzak bir yerden veyahut geçmişteki birinden gelen bir haber, moral bozucu olabilir. Bazı sevdiğiniz kişilere bugün, pervasız ve anlayışsız olduklarını düşünerek kırılabilirsiniz. Duygularınızı dile getirmeden fark edilmesini beklemek ne çözümcü ne de mantıklı bir yaklaşımdır. Eğer ufak şeylere fazla takıldığınızı düşünüyorsanız kendinizi biraz daha meşgul tutmaya çalışmalısınız.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün istemeden veya farkında olmadan ağzınızdan bir şeyler kaçırabilirsiniz fakat bunun sonuçları sandığınız gibi kötü olmayacağından rahat hissedebilirsiniz. Yüksek motivasyonla işe koyuluyorsunuz fakat bazen hayatta asıl önemli olanın ne olduğunu unutuyorsunuz. Sevdiğiniz birinin istekleri ve karşınıza çıkan fırsatlar çatışınca zor bir ikilem yaşayabilirsiniz fakat size değer veren insanların sizin için iyi olanı tercih etmesi gerekir.

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