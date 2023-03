Bugün etki ve tepki mekanizması her şeyden daha baskın olabilir. Yaptığınız ve söylediğiniz her şey küçük veya büyük, muhakkak karşılığını bulacaktır. Her söz ve davranışa özen göstermek dikkatinizden biraz çalacak olsa da buna değer! Bütün planlarınızı sonuca vardırmak zorunda olmasanız da bugün ektiğiniz tohumlar iyi sonuç vereceği için yeni başlangıçlara vakit ayırmalısınız.