Günlük burç yorumları: 25 Eylül 2025 Perşembe

Güneş-Plüton üçgeni bugün erken saatlerde kesinleşiyor ve bu, önemli kişisel gelişim ve karakter inşa edici aktivitelerin bir dönemini işaret ediyor. Koşullarımızı kendi avantajımıza yönlendirebileceğimize dair inançla güçleniyoruz. Yine de Mars bugün erken saatlerde Uranüs ile quincunx açı yapıyor ve ilerleyen sabah saatlerinde Plüton'a kare açı kuruyor; enerjiler bir kez daha karmaşık. Eksik olanı ya da henüz işlemediğimiz şeyleri fark edene kadar kendimizi bitkin, huzursuz veya sabırsız hissedebiliriz. Akrep burcundaki Ay, Mars-Plüton karesine Mars ile hizalanarak dahil oluyor ve duygusal olarak oldukça yoğun hissedebiliriz. Olaylar, ilişkiler veya koşullar üzerinde kontrol hissi arzulayabilir ve bunu kaybettiğimize dair en ufak işarette hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ancak, bu geçiş sırasında kontrol veya güç kazanmaya yönelik girişimler sonuçsuz kalma eğilimindedir. Bu kare, kolayca tatmin edilmeyen yoğun arzuları harekete geçirebilir. Tartışmalar, çıkmazlar ve güç oyunları yaşanabilir. İdealde, çatışmalardan ya da karşılaşmalardan doğan güçlü duygulardan gözlem yapmalı ve öğrenmeliyiz. Her ne pahasına olursa olsun zorlamaktansa, esnek kalmaya ve hedeflerimize ulaşmak için stratejiler geliştirmeye çalışmalıyız. Günün ilerleyen saatlerinde, Venüs-Jüpiter yarı karesiyle ilişkilerimizde ya da eğlencelerde bir hoşnutsuzluk hissedebiliriz. Aşırıya kaçma eğilimi mevcut, ancak baskın değil. İdealde, değişim ve gelişim ihtiyacına uyum sağlamalı ve aşırılıklara kapılma dürtümüzü dizginlemeliyiz. Bugünün Satürn-Juno üçgeni yardımcı olabilir; çünkü birbirimize karşı sabırlı ve adil olmamızı teşvik ediyor. İlişkilerimizde güvenliğe ve istikrara değer verme ve bağlılık gösterme konusunda daha istekliyiz. Ay, Akrep burcuna girene kadar boşlukta kalmaya devam ediyor.