Günlük burç yorumları: 25 Eylül 2025 Perşembe

25 Eylül 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 24 Eylül 2025 08:48
  • Güneş-Plüton üçgeni bugün erken saatlerde kesinleşiyor ve bu, önemli kişisel gelişim ve karakter inşa edici aktivitelerin bir dönemini işaret ediyor. Koşullarımızı kendi avantajımıza yönlendirebileceğimize dair inançla güçleniyoruz. Yine de Mars bugün erken saatlerde Uranüs ile quincunx açı yapıyor ve ilerleyen sabah saatlerinde Plüton'a kare açı kuruyor; enerjiler bir kez daha karmaşık. Eksik olanı ya da henüz işlemediğimiz şeyleri fark edene kadar kendimizi bitkin, huzursuz veya sabırsız hissedebiliriz. Akrep burcundaki Ay, Mars-Plüton karesine Mars ile hizalanarak dahil oluyor ve duygusal olarak oldukça yoğun hissedebiliriz. Olaylar, ilişkiler veya koşullar üzerinde kontrol hissi arzulayabilir ve bunu kaybettiğimize dair en ufak işarette hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ancak, bu geçiş sırasında kontrol veya güç kazanmaya yönelik girişimler sonuçsuz kalma eğilimindedir. Bu kare, kolayca tatmin edilmeyen yoğun arzuları harekete geçirebilir. Tartışmalar, çıkmazlar ve güç oyunları yaşanabilir. İdealde, çatışmalardan ya da karşılaşmalardan doğan güçlü duygulardan gözlem yapmalı ve öğrenmeliyiz. Her ne pahasına olursa olsun zorlamaktansa, esnek kalmaya ve hedeflerimize ulaşmak için stratejiler geliştirmeye çalışmalıyız. Günün ilerleyen saatlerinde, Venüs-Jüpiter yarı karesiyle ilişkilerimizde ya da eğlencelerde bir hoşnutsuzluk hissedebiliriz. Aşırıya kaçma eğilimi mevcut, ancak baskın değil. İdealde, değişim ve gelişim ihtiyacına uyum sağlamalı ve aşırılıklara kapılma dürtümüzü dizginlemeliyiz. Bugünün Satürn-Juno üçgeni yardımcı olabilir; çünkü birbirimize karşı sabırlı ve adil olmamızı teşvik ediyor. İlişkilerimizde güvenliğe ve istikrara değer verme ve bağlılık gösterme konusunda daha istekliyiz. Ay, Akrep burcuna girene kadar boşlukta kalmaya devam ediyor.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Güneş'in bugün erken saatlerde ilişki alanınızda Plüton ile kurduğu olumlu açı sayesinde, başkalarından ve ilişkilerinizden özellikle desteklenmiş ya da motive olmuş hissedebilirsiniz. Bir ortaklığı güçlendirme çabaları ödüllendirici olabilir. Ancak bugünün Mars açıları baskı yaratabilir. Mars kısa süre önce yakınlık alanınıza geçti ve sizi derinlere inmeye, araştırmaya, gözlemlemeye ve strateji geliştirmeye yöneltiyor. Bugün, değerler ya da bir bağlılığın yorumlanması konusunda bir çatışma doğabilir. Geçişler bastırılmış hayal kırıklığı ya da öfkeyi yüzeye çıkarma eğilimindedir ve dikkat etmezseniz yalnızca sorunları görmekle kalmaz, onlara takılıp kalabilirsiniz. Bir şeye duyulan tutkulu bir his hızla hayal kırıklığına dönüşebilir. Başkalarıyla anlamsız güç mücadelelerinden kaçının, fakat derinlerden yüzeye çıkan karanlık yönleri kabul edin ve anlamaya çalışın.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, işinizi ve üstlerle olan imajınızı ya da itibarınızı geliştirmek için yollar bulmak adına iyi bir enerjiye sahipsiniz. İşinizde veya sağlık programlarınızda ve rutinlerinizde ilerleme kaydetmeye son derece kararlısınız. Yine de bugün biraz dalgalı hissetme eğilimi olabilir. Mars ile Plüton arasındaki bazı kare açılar, gerginlik yaratabilir. Başkalarıyla inatlaşma, kışkırtma ya da bir konuyu zorla ilerletmeye çalışma eğilimi olabilir. İş ve sorumluluklarla ilgili gerginlikler tetikleyici olabilir ya da öncelikler hakkında anlaşmazlıklar yaşanabilir. İstediğinizin olmayacağından korkarsanız, manipüle etme eğilimi doğabilir. Hayatınızdaki biri sürekli dizginleri elinde tutuyorsa, şimdi değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Küskünlükler su yüzüne çıkabilir, ancak bu aynı zamanda size bugüne kadar içinizde tuttuğunuz öfke ya da incinmelerin size nasıl zarar verdiğini görme fırsatı da verir.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün amaçlı faaliyetlere çekiliyorsunuz ve kişisel ilgi alanlarınız, hobileriniz ya da aşk hayatınız konusunda daha tutkulu hissedebilirsiniz. Mars kısa süre önce iş ve sağlık alanınıza geçti ve sizi pek çok şey yapmaya teşvik ediyor. Bu geçişin hem olumlu hem de olumsuz yanları var ve bugün bunların tümünü deneyimleyebilirsiniz! Bir yandan enerjik hissedebilir, sorunları çözmek ve yapılacaklar listenizde büyük bir ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Sorunlu alanlara gözünüzü dikmiş durumdasınız ve ilgi isteyen ayrıntıları yönetmeye odaklanıyorsunuz. Ancak, Mars-Plüton karesiyle bu durum bir takıntıya dönüşebilir. Olumsuz duygulara veya zor konulara takılıp kalma, ya da bir konuda ısrar edip çıkmaza girme eğilimine dikkat edin. İnatçılık, şu anda daha derin bir problemin ya da değişim korkusunun belirtisi olabilir ve bu, sizin de dahil olduğunuz kimseye fayda sağlamaz. Hayal kırıklıklarının kaynağına bakmak en iyisidir. Bir fikre ya da yönteme sımsıkı tutunduğunuzu fark ederseniz, sizi aslında rahatsız eden şeyin ne olduğunu düşünün.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün bir sorunu kökünden ele almaya hazırsınız, çevrenizde olup bitenlerde gizli mesajı ya da gündemi arıyorsunuz. Aileyle ya da evde yapılan iyileştirici faaliyetler destekleniyor. Ayrıca Mars kısa süre önce keyif ve yaratıcılık alanınıza geçti ve romantik ya da yaratıcı dünyanızı canlandırıyor. Bu çoğunlukla destekleyici bir transit, ancak her şeyde olduğu gibi bunun da zorlukları var. Bugün bir konuda harekete geçmeye hazır hissedebilirsiniz, fakat çok fazla yatırım yaparsanız ya da işler planladığınız gibi gitmezse, tutku ve heyecan hayal kırıklığına dönüşebilir. Dirençle karşılaşıyorsanız, beklentileri ayarlamak ya da zihninizi toparlamak için bir konuyu geçici olarak bırakmak en iyisi olabilir. Mars-Plüton karesi yüklü etkileşimler doğurabilir. Bazıları için bir ilişkinin ne anlama geldiği ya da derinliği/bağlılığıyla ilgili meseleler gündeme gelebilir. Enerjinizi yolunda gitmeyen bir şeye odaklanmak yerine verimli bir şeye yöneltmek en iyisi olabilir. Bu kesinlikle, kendi iyiliğiniz için fazlasıyla bağlı olduğunuz yaşam alanlarını görme zamanı ve bu farkındalık sizin için en iyi kararları almanıza yardımcı olabilir.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünün enerjileri, özellikle daha otantik iletişim kurarak hayatınızı daha iyiye nasıl değiştirebileceğinizi düşünmenize neden olabilir. Mars'ın yeni geçişiyle Güneş dördüncü evinizdeyken ev, kişisel meseleler ve aileyle ilgili bir konuda harekete geçme arzunuz güçlü. Bugün işlerinizi halletmek için coşku ve tutkudan kesinlikle fayda sağlayabilirsiniz, ancak işler beklediğiniz gibi gitmezse gerginlik artabilir. Başkaları direniyor ya da engel oluyormuş gibi görünebilir ya da Mars'ın bugün Plüton'la kare açı yapmasıyla ilişkilerinizde talepkâr bir enerji yönetmeniz gerekebilir. Siz ya da hayatınızdaki biri bir plan konusunda katıysa ya da başkalarının kendi senaryosunu izlemesini bekliyorsa, gerilim doğabilir ve ego enerjileri güç mücadelelerine yol açabilir. Rekabetin bazen oyununuzu geliştirmek için sizi motive ettiği doğru olsa da, bugünün gergin atmosferi ancak bilinçli bir şekilde öfke alanlarını belirleyip bunları çözmeye yönelirseniz olumlu sonuçlar verebilir. Kabalık ya da duyarsızlık moralinizi bozabilir, ancak kendiniz ve bağlılıklarınız hakkında öğrenebileceğiniz çok şey var.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, kendini geliştirme bugün odakta özellikle yeteneklerinize, paraya, işe ve sağlığa yönelik tutumunuzla ilgili olarak. Daha bağımsız ve kendi kendine yetme dürtünüz şu anda güçlü. Bugünkü Mars-Plüton karesiyle birlikte, kusurlara ve hayal kırıklıklarına fazla odaklanmaktan dolayı korktuklarınızı kendinize çekme eğilimine dikkat edin. Yaratıcı hedeflerinizi ya da zihinsel ilgilerinizi ve fikir paylaşımını tutkuyla kovalayabilirsiniz. Ancak, bir inanca ya da bakış açısına o kadar sıkı sarılmamaya dikkat edin ki bu sağlıklı etkileşimlerinize zarar verip sizi tüketmeye ya da huzursuz etmeye başlamasın. Bir fikir, program ya da yöntem konusunda taviz vermek istemeyebilirsiniz. Yine de, geçici olarak bile olsa esnek olmak size her açıdan fayda sağlayabilir. Yıpranmış sinirleri yatıştırmanın yollarını arayın ve bakış açısı kazanmaya çalışın. Bu transit sırasında özellikle iş veya sağlık konularında ölçüyü korumak zor olabilir, ancak aynı zamanda biraz mesafe koymanız gereken alanları görmeniz için bir fırsat da sunar.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, hayal kırıklıkları bugün beklenmedik anlarda yüzeye çıkabilir, ancak ipuçlarına dikkat ederseniz korkularınızın ve güvensizliklerinizin ardında gerçekte ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Belirli bir projeye, ilişkiye veya girişime kendinizi tamamen adamak konusunda oldukça kararlı hissedebilirsiniz. Mars kısa süre önce güneş ikinci evinizdeki yolculuğuna başladı ve bu, bir proje, iş ya da kaynaklarınızı geliştirmek için motivasyon açısından harika bir etki. Bugün ise Mars ile Plüton arasındaki gergin kare nedeniyle işler planlandığı gibi gitmezse biraz gerginlik veya sabırsızlık yaşanabilir. Mali konular, değerler veya fikirlerle ilgili çatışmalar ya da sizi korkularınıza sürükleyen, başkalarınınkilerle çelişen durumlar ortaya çıkabilir. Küskünlükler su yüzüne çıkabilir ve sonunda gerçekten öğrenmek istemeyeceğiniz yanıtların peşine düşme eğilimi olabilir. Yoğun duyguları ve takıntıları mümkünse yapıcı bir şekilde kullanmaya çalışın ya da bu problemli bağlılıkları görme fırsatını hayatınızı iyileştirmek için değerlendirin.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün, kendinizde ve kişisel ya da ev yaşamınızda hayatınızı iyileştirmek için değişiklik yapma ihtiyacını fark etmek açısından iyi bir gün. Bu, bazı şeyleri bırakmak ve duygusal düzeyde yeniden başlamaya dair. Bu zamanı gereksiz olanı, hayatınızdan çıkarmak için kullanın. İçgüdüleriniz bir planı şimdilik kendinize saklamanızı söylüyorsa, muhtemelen haklıdırlar. Ancak Mars'ın Plüton'la yaptığı zorlayıcı açı ve Mars'ın burcunuza geçişiyle birlikte bu durum oldukça kişisel görünebilir. Bir yandan hayatınızın kontrolünü ele almak için ilham hissedebilirsiniz, öte yandan fazla enerjiyi doğru şekilde yönetmekte zorlanabilirsiniz. Bu transit ölçüyü korumayı zorlaştırır; biraz sabırsızlık, gurur ya da yanlış yönlendirilmiş öfke yaşayabilirsiniz. Alternatif olarak, hedeflerinize ulaşma ve yapmak istediklerinizi başarma konusunda dirençle karşılaşabilirsiniz. Yalnızca üzerinizde daha fazla baskı oluşturacak manipülatif taktiklerden kaçının. Sizi mutsuz eden bir şeye fazla takılıyorsanız, biraz geri çekilmek rahatlama getirebilir. Küçük bir sorunu büyütmemeyi hedefleyin, ancak bu açı size küskünlüklerin sağlıksız seviyelere ulaştığı noktaları gösterebilir.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, grup ilişkileri ya da sosyal konular, kişisel etki, ikna ve değişim yaratma açısından özellikle iyi bir konumdasınız. Bu alanlarda, artık büyümenize, gelişmenize ve ilerlemenize hizmet etmeyen bir şeyi geride bırakabilirsiniz. Ancak bugün Mars-Plüton karesiyle birlikte bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Çözümlenmemiş gerginlik veya küskünlük, size fayda sağlamayan iletişimlere yol açabilir. İhtiyaçlarınızı doğrudan dile getirmekte zorlanabilir, bunun yerine başkalarının sezmesini umabilirsiniz; fakat bu da ruh halinizi başkalarının eylemlerine (ya da eylemsizliklerine) bırakmanıza neden olur. Elinizden gelenin en iyisini yaparak zihninizi sakinleştirmeye ve dengelemeye çalışın. Hayal kırıklığı ya da öfkeyi, hayatınızda gerçekten size faydalı olacak bir şeyi geliştirmek için motivasyon kaynağı olarak kullanmaya gayret edin, küskünlük üzerinde zaman harcamayın. Destekleyici insanlar ya da duygularınızı ifade edebileceğiniz kanallar bulunsa da, yine de bir miktar baskı oluşabilir.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, duygular bugün karmaşık olabilir ve hem bırakma korkusuyla hem de özgür olma ya da başkalarına özgürlük tanıma arzusu arasında çatışma yaşayabilirsiniz. Kariyeriniz, yetenekleriniz, para ve itibarınız için iyi bir enerji mevcut; özellikle zor bir durumu büyüme ve gelişme fırsatına dönüştürebiliyorsunuz. Yine de Mars-Plüton karesi bugün biraz gerginlik yaratabilir. Mars kısa süre önce güneş on birinci evinize geçti ve genel olarak çabalarınızı destekler. Ancak bugün Mars baskı altında olduğundan, inatçılık ve katılıkla karşılaşabilirsiniz. Değerler, para veya sahiplik ve sınırlarla ilgili çatışmalar kolayca tırmanabilir ve güç oyunları veya diğer manipülasyon biçimlerine dönüşebilir. Yöntemlerinize veya yaklaşımınıza o kadar sıkı sıkıya tutunmamaya çalışın ki birini yabancılaştırmayın ve şu anda başkalarının da benzer bir şey yapıp yapmadığına dikkat edin..Bugün ortaya çıkan öfke veya hayal kırıklıklarının, hangi alanların iyileşmeye ve çözüme ihtiyaç duyduğunu gösterebileceğini unutmayın.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, evren sizi yeni deneyimler yaşamaya ve kendinizi genişletmeye teşvik ediyor. Kendinizde değişiklikler yapmanın önemini fark ediyor olabilirsiniz; ancak alışılmış sınırlarınızın ötesinde öğrenmek ve keşfetmek için bir iki risk almak da aynı derecede önemlidir. Kişisel çıkarlarınızı ilerletmek için daha fazla öğrenmenin veya kendinizi daha çok ifade etmenin faydalarını görebilirsiniz. Yine de Mars ve Plüton kare açı yapıyor ve gerginlik veya baskı olası. Mars kısa süre önce güneş onuncu evinize geçti ve hedeflerinize ulaşmanız için sizi motive edebilir. Ancak bugün Mars baskı altındayken, ölçüyü korumak zor olabilir. Bir konuya o kadar odaklanma eğilimi olabilir ki diğer seçenekleri göremeyebilirsiniz. Bu enerji, üretken bir hedefe yönlendirilirse veya gerçekten tüm dikkatinizi gerektiren bir şeye tutkunuzu koyarsanız iyi sonuç verir. Ancak, henüz ilerlemeye hazır olmayan bir şeye takılırsanız, sorunlar ortaya çıkabilir. Bugün ilerlemeyen konuları bırakmaya çalışın ve bu konulara enerjinizi yatırmak için daha iyi bir zamanı bekleyin. Bugün ortaya çıkan duygulara veya tepkilere dikkatle bakarsanız, sizin veya hayatınızdaki birinin aşırı bağlı olduğu ve biraz nefes veya yeni bir bakış açısından fayda görebileceği alanlar hakkında değerli bir içgörü kazanabilirsiniz.

  • 25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, birebir ve yakın bağlantılar bugün gelişebilir. Hayatınızı içten dışa değiştirmek için sorumluluk almak ve üzerinde çalışmak için uygun bir zaman olabilir. Bu, artık size iyi hizmet etmeyen dürtüleri kontrol etmeyi veya yönlendirmeyi ya da kendine zarar verici kalıpları tanıyıp onları ortadan kaldırmayı içerebilir. Başkaları, kendiniz ve ilişkiler hakkında elde edeceğiniz içgörüler özellikle faydalı ve aydınlatıcı olabilir. Mars şu anda güneş dokuzuncu evinizden geçerken fikirleriniz ve ilgi alanlarınız konusunda daha maceracı veya tutkulu olabilirsiniz; alışılmıştan daha spontan hissediyorsunuz. Ancak bugün, Mars-Plüton karesi nedeniyle bu geçişin bazı zorluklarını da deneyimleyebilirsiniz. Bir konuya takılma veya gereksiz yere üzerinde durma eğilimi olabilir; hatta bu sizi çok kızdırıyor olsa bile! Kendi yolunuzda veya bakış açınızda ısrar ederken, bunun size stres yaratmamasına veya bir ilişkiye yük bindirmemesine dikkat edin. Bu transit, bir meydan okuma veya tutkuyu takip etmenizi engelliyormuş gibi görünen bir korkuyla içsel bir mücadele yaşadığınızı da gösterebilir. Bugün kendinizin en büyük düşmanı olmayın; olumsuz tepkileri davet edecek sözler söylemekten veya davranışlarda bulunmaktan kaçının.

