Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2023 Pazartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bakış açınızın biraz ışıltıya ihtiyacı olabilir. Olaylara daha karanlık bir mercekten bakıyor olabileceğiniz için, koşullar artık size diğerlerinden farklı görünebilir. Geçmiş deneyimler veya sadece yorgunluk, her şeyin gerçekte olduğundan daha kötü olduğunu hissetmenize neden olabilir ancak biraz öz bakım her şeyi tekrar yoluna sokabilir. Kendinize hak ettiğiniz özeni gösterdiğinizde, başka insanlardan da bunu beklemeye başlarsınız. Arkadaşlarınız size destek olmak için ulaşabilir, bu yüzden kendinizi izole etme tuzağına düşmeyin. Elbette kendi başınıza da bu durumu idare edebilirsiniz ancak bunu yapmak zorunda değilsiniz!
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