Günlük burç yorumları: 23 Ekim 2024 Çarşamba

Güneş bu sabah Plüton ile kare açı yapıyor ve havada bir miktar güvensizlik veya ağırlık olabilir.

Geçici olarak, ilişki hedeflerimiz daha dünyasal hırslarımızla çelişiyor gibi görünebilir. Şu anda meydana gelen olaylar, güven sorunlarını öne çıkarabilir; başkalarına ya da hayata/sürece güvenmek kolay olmayabilir. İnsanları istediğimiz şeyleri yapmaları için manipüle etmekten ziyade, güçlü bir kendilik duygusundan gelen içsel gücümüzü keşfetmeye çalışabiliriz. Bu geçiş, aşırı bağımlılık alanlarını tespit etmemize yardımcı olabilir, ancak rahatlayıp bırakmak zor gelebilir. Şimdi kendimizi kontrol etmeye çalışmak en iyisi olacaktır. Güneş bugün Akrep burcuna giriyor ve 21 Kasım'a kadar bu burçta ilerleyecek. Akrep derinlik, samimiyet ve yoğun duyguların burcudur ve Güneş bu burçtayken yüzeysellik veya vasatlık yeterli olmayacak! Önümüzdeki haftalarda, strateji yoluyla daha başarılı olma ve bazı şeyleri doğru zamanda kendimize saklamanın değerini bilme olasılığımız daha yüksek. Yeniden değerlendirme, geri dönüştürme, kurtarma ve dönüştürme çabaları başarılı olabilir. Organize olma, araştırma, inceleme ve analiz konularında yetenekliyiz. Zorluklara çekiliriz ve iyileştirme, düzeltme, yönlendirme veya yönetme konusunda kendimizi zorunlu hissederiz. Venüs bu gece Kuzey Düğümü ile üçgen açı yapıyor ve uyum yaratmaya her zamankinden daha fazla adanmış hissediyoruz. Uyumlu ve iş birliğine açık olmak için ekstra çaba gösteriyoruz ve bu tutum hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor. Aşkta ya da işte şanslı hissedebiliriz ve şanslı bir bağlantı kurabiliriz.