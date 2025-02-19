Günlük burç yorumları: 21 Şubat 2025 Cuma

Ay, sabah maceracı ve iyimser Yay burcuna geçiyor ve daha fazla özgürlük ve alan arıyoruz. Güneş, geri giden Mars ile bir buçuk kare açı yapıyor, bu da aceleci yargılar ve eylemler için potansiyel yaratıyor. Bir şeyi geride bırakmaya hevesli olabilir ve bu süreçte kararları aceleye getirebiliriz. Bu geçiş, güne kışkırtıcı, gergin veya sabırsız unsurlar ekliyor. Harekete geçme isteğimiz olabilir, ancak bu enerjiyi nereye yönlendireceğimizi bilemeyebiliriz. Bir plan veya yön olmadan tartışmalar veya sabırsızlık ortaya çıkabilir. Günün enerjileri, Güneş-Ay karesiyle daha da karmaşık hale geliyor. Öğle saatlerinden hemen sonra gerçekleşen Son Dördün Ay evresiyle, hedeflerimiz doğrultusunda hareket etme isteği duyuyoruz. Bu, önemli bir projeye başlamak için en iyi zaman değil, çünkü Ay'ın azalan ışığı bilinçaltına bir inişi simgeliyor. Ancak, bir durumu olgun bir bakış açısıyla ele almak için güvenilir bir enerji mevcut ve son dönemdeki farkındalıkları sindirmek mantıklı olacaktır. Merkür-Jüpiter karesiyle, keşfetmek, yaratmak, sorunlara yeni çözümler bulmak ve kendimizi özgürce ifade etmek için alana ihtiyacımız var. Ancak, anlam arayışımızda abartmaya veya büyük resmi kaçırmaya eğilimli olabiliriz. Zihinsel kaygı, inanç ile şüphe arasında gidip gelerek iyi ve pratik seçimler yapmayı zorlaştırabilir. Ayrıca, enerjimizi dağıtıp çok fazla işe birden girişip girişmediğimize dikkat etmeliyiz; o kadar ileriyi düşünüyor olabiliriz ki temel ayrıntıları veya uyarıları gözden kaçırabiliriz. Bu nedenle, dikkatli olmazsak önemsiz konulara zaman harcayabiliriz.