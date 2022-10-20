Günlük burç yorumları: 21 Ekim 2022 Cuma

21 Ekim 2022 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
20 Ekim 2022 10:29
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  • Bugün zorluklar aynı anda herkese farklı açılardan gelebilir. Bencil zihniyetleri ve şok edici olayları teşvik ederek bir patlama yaratabilir. Bir süredir kurulu olan dengede sarsılmalar yaşanabilir. Bugün ayrıca, kendinden şüphe duymaya ve dışarıdan onaylanmamaya davet eder. Sohbetler, eski duygusal yaraların yeniden açılmasına yol açabilir ancak bunların size iyi gelmesini de umabilirsiniz. Bugün savaşmanız gerekebilir!

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünün ilişkileri sizin için geçmişteki mücadeleleri gündeme getirebilir. Oldukça iyi tanıdığınızı düşündüğünüz birinin şaşırtıcı bir yanını görebilir, bu da onları gerçekten tanıyıp tanımadığınızı merak etmenize neden olabilir. daha saldırgan bir tutumda olmayı düşünebilirsiniz ancak bu muhtemelen en iyi hareket tarzı değildir. Geçmişiniz mevcut gerçekliği çarpıtıyor olabilir, bu nedenle sonuca varmadan önce tüm hikâyeyi öğrenmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aileniz bugün alışkanlıklarınızı eleştirebilir. Önemsediğiniz bir yerden gelebilse de, bir aile üyesinden veya bir oda arkadaşınızdan seçimleriniz veya hayattaki rutinlerinizle ilgili talimatlar sizi yine de rahatsız edebilir. Mevcut yolunuzdan zevk alsanız bile, kendiniz hakkında görmediğiniz bir şey görebilirler. Bir an için duygularınızı bir kenara bırakın ve söylediklerinin geçerliliği olup olmadığına bakın. Değilse, devam etmekten çekinmeyin!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Takıntı sadakat kılığında gelebilir. Birisi, siz ayrıyken bile, her hareketinizi bilmeye veya mümkün olduğunda sizinle konuşma hakkına sahip olabilir ve bunu aşk olarak görebilirler. Bununla birlikte, bu miktarda temas sağlıksız olabilir ve biraz yalnız kalmayı hak ediyorsunuz! Size alan vermekte tereddüt edebilirler veya bir süre yalnız uçma kararınızı eleştirebilirler, ancak bunun sizi durdurmasına izin vermeyin. Yalnız zaman geçirmek, iç sesinizi daha net duymanıza yardımcı olacaktır.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Meraklı insanlar artık ilişkilerinizi de merak ediyor olabilir. Bunların aile üyeleri veya birlikte yaşadığınız kişiler olmaları muhtemeldir ve birlikte zaman geçirdiğiniz kişilerde kusurlar bulabilirler. Bu, sizin üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaya devam ettiğiniz birine yönelik bir endişeden doğabilir veya seçtiğiniz ortak veya arkadaş grubunuz hakkında yargıda bulunabilirler. Onları duyabilirsiniz, çünkü değerli tecrübeleri olabilir, ancak sizin yerinize karar vermelerine izin vermeyin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda söylediğiniz şeyler insanları şok edebilir. Bunları söylerken sizin için açık olmasa da, yaptığınız açıklamalar gerçekten beklenmedik olabilir. Bunları duygusal bir durumda veya yoğun bir şekilde hissettiğiniz birine söyleyebilirsiniz ancak siz farkında olmasanız da sözleriniz çok daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Kendinizi daha sonra özür dileyecek bir duruma düşürmemeye çalışın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güvenlik duygunuz şu anda aşırı kolay gelişebilir. İstediğiniz her şeye sahip biri karşınıza çıkabilir ve doğru kişi olduğunu bile düşünebilirsiniz, ancak emin olmak için kontrol etmeden her şeyin yolunda olduğuna inanmak büyük bir sorun haline gelebilir. Yapmanız gereken her şeyin bir yapılacaklar listesi yapmak ekstra faydalı olacaktır, çünkü şu anda bir başkasını incitebilecek bir şeyi unutmanız daha olasıdır. Doğru dozda şüphe, hayat kurtarabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geleneklerden sapmalarınız başkaları için şok edici olabilir. Seçtiğiniz yol, ailenizin veya kültürünüzün normalde izlediği geleneksel yoldan sapabilir ve bu farklılık, hayatınızda bu geleneksel yolu izlemiş olan insanları rahatsız edebilir. Kendi geleceğinizi yaratma kararınızı kınayabilirler, ancak bu sizin hayatınız ve tatmin edici olup olmadığına yalnızca siz karar verebilirsiniz! Daha az gidilen yol, bazen yalnız da olsa sizin için en iyisi olabilir

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizin de önüne geçebilirsiniz. Yetenekleriniz ve becerileriniz bir konuda muhtemelen ortalamanın üzerindedir, ancak cesaretiniz sizi gerçekte olduğunuzdan daha deneyimli olduğunuza inanmanıza neden olabilir. Bu karışık inancı uygulamaya koymak, özellikle sizden daha uzun süredir pratik yapan bir otorite figürünün yanındaysanız, sizi utandırabilir. Bu garipliğin sizi caydırmasına izin vermek yerine, herkesin bir öğrenci olduğunu kendinize hatırlatın, sadece bazıları diğerlerinden daha uzun süredir öğreniyor!

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Topluluğunuzdaki mevcut güvenliğiniz tehdit edilebilir. Popüler olmayan bir fikriniz olabilir veya görünüşünüz veya durumunuz hakkında yargılanmış hissedebilirsiniz. Grubunuzdan biri bir güç oyunu yapabilir ve sizi küçük veya sessiz hissetmeniz için manipüle etmeye çalışabilir. Fikriniz gerçeğe dayanmıyorsa haklı olabilirler, ancak size öğretmek yerine sizi utandırmak doğru değil. Onlarla bir şeyler konuşmayı ve bir köprü kurmaya çalışmayı düşünün.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Liderlik pozisyonunda olmak size zor kararlar aldırabilir. Yakın zamanda bir liderlik pozisyonuna yerleşmiş olabilirsiniz ve sonuç olarak sorumluluğu üstlenmekten emin olamamış olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz kişiler de yanıtlar için size bakıyor olabilir ve eğer söylemek zorunda olduklarınızdan hoşlanmazlarsa, liderlik etme yeteneğinizi küçümseyebilirler ve zihninizde daha fazla şüphe uyandırabilirler. Liderlik ettiğiniz insanlar için en iyisini yapmaya odaklanın ve muhtemelen doğru bir şey yapacaksınız!

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şok edici bir bilgi parçası öğrenmek üzere olabilirsiniz. Sevdiğiniz biri size duymayı beklemediğiniz bir şey söyleyebilir ve bu bilgiyi almak duygusal dengenizi bozabilir. Bu şaşırtıcı haberin size hissettirdiği dramatik şekilde misilleme yapmak isteyebilirsiniz, ancak size bu bilgiyi vermekten korkmuş olabileceklerini ve sizi bu kadar hazırlıksız yakalamak istemediklerini unutmayın. Bir nefes alın ve tepki vermeden önce tüm açıklamaların içinize yerleşmesine izin verin.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir ortak şu anda sizi kontrol etmeye çalışıyor olabilir. Onlarla ne tür bir bağlantınız olursa olsun, sizi en iyi düşündükleri şeyle aynı hizaya getirmeye çalıştıklarını fark edebilirsiniz. Çoğu durumda doğru olsalar bile, bu onlara tüm kararlarınızı sizin adınıza verme hakkını vermez ve küskünlükle sonuçlanabilir. Kibarca sınırlar koymak ilişkinizi bitirmek için yeterli olmamalıdır.

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