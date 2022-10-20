Günlük burç yorumları: 21 Ekim 2022 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Takıntı sadakat kılığında gelebilir. Birisi, siz ayrıyken bile, her hareketinizi bilmeye veya mümkün olduğunda sizinle konuşma hakkına sahip olabilir ve bunu aşk olarak görebilirler. Bununla birlikte, bu miktarda temas sağlıksız olabilir ve biraz yalnız kalmayı hak ediyorsunuz! Size alan vermekte tereddüt edebilirler veya bir süre yalnız uçma kararınızı eleştirebilirler, ancak bunun sizi durdurmasına izin vermeyin. Yalnız zaman geçirmek, iç sesinizi daha net duymanıza yardımcı olacaktır.
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