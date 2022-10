Günlük burç yorumları: 21 Ekim 2022 Cuma

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güvenlik duygunuz şu anda aşırı kolay gelişebilir. İstediğiniz her şeye sahip biri karşınıza çıkabilir ve doğru kişi olduğunu bile düşünebilirsiniz, ancak emin olmak için kontrol etmeden her şeyin yolunda olduğuna inanmak büyük bir sorun haline gelebilir. Yapmanız gereken her şeyin bir yapılacaklar listesi yapmak ekstra faydalı olacaktır, çünkü şu anda bir başkasını incitebilecek bir şeyi unutmanız daha olasıdır. Doğru dozda şüphe, hayat kurtarabilir.