Günlük burç yorumları: 2 Aralık 2024 Pazartesi

Bugün erken saatlerde, Yay burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Hayatımıza iyimser, coşkulu, maceracı, dürüst ve açık sözlü bir enerji geliyor. Önümüzdeki haftalarda, anlayışımızı ve farkındalığımızı artıracak, ufkumuzu genişletme cesaretini verecek hedeflere odaklanabiliriz. İnancımızı, umutlarımızı ve vizyonumuzu besleme zamanı. Bu Ay döngüsüyle birlikte, daha geniş bir bakış açısıyla kendimize güven ve iyimserlik kazanıyoruz. Ay, retro Merkür ile hizalanıyor ve yolumuzu görmek zor olabilir, ancak geçmişle ilgili rahatsızlıklarımız şu anda oldukça gerçekçi hissedilebilir ve bu, yeni başlangıçlara ilham verebilir. Merkür, Şiron ile bir üçgen açıya yaklaşıyor ve özellikle dikkatli, gözlemci, öğrenmeye ve anlamaya istekli olabiliriz. Sorunlara veya hayatın kendisine, yeni bakış açıları keşfediyor olabiliriz. Şimdi mesajımızı iletmek her zamankinden daha kolay olabilir, ancak bu daha çok doğru kelimeleri bulmaktan ziyade niyetlerimizi ifade etmekle ilgili. Yeteneklerimize ve becerilerimize olan inancımızı veya güvenimizi inşa etme zamanı olabilir.

Anlam, bilgelik ve zihinsel uyarılma arzusunu daha güçlü bir şekilde hissedebiliriz ve hayatımızdaki önemli kalıpları görebiliriz.

Merkür'ün ileri hareketine geçmesinin ardından, bu ay ve önümüzdeki ay bu geçişin temalarını daha da güçlendirecek şekilde, 30 Aralık'taki bir sonraki Yeni Ay sırasında, Şiron ile bir kez daha üçgen açı yapacağını unutmayın.