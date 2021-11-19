Günlük burç yorumları! (19 Kasım 2021 Cuma)

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kıskanç duygular, bugün duygusal dengenizi bozabilir. Ancak karşılaştırma ve umutsuzluk sendromunun gününüzü rayından çıkarmasına izin vermeyin. Elbette, herkesin mükemmel bir hayatı varmış gibi görünebilir, ancak emin olun ki onlar sahne arkasında kendi sorunlarıyla boğuşuyorlar. Sahip olmadığınız her şeye odaklanmak yerine, sahip olduğunuz her şey için şükredin. Tam olarak olman gereken yerdesiniz. Birisi sinirlerinizi bozmaya çalışırsa, buna takılmayın.
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