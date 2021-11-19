Günlük burç yorumları! (19 Kasım 2021 Cuma)

19 Kasım 2021 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
19 Kasım 2021 Cuma

  • İşle ilgili konular derin çatışmalara yol açabilir ve birçok kişide endişe oluşturabilir. Bu durumu atlatmak için herkesin birlikte çalıştığı insanlara karşı hoşgörülü olması ve bilhassa yönetici konumunda olduğu insanlara karşı daha destekleyici olması gerekiyor. Vücudunuzla bağlantı kurmak için bir şeyler yapın, tercihen biraz egzersiz yapın veya zevkinize uygun bir banyo hazırlayın, herkesin rahatlamaya ihtiyacı var.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Profesyonel taleplerin özel hayatınızla iç içe geçtiği oluyor mu? Bazı sınırlar bugün yıkılmaya başlayabilir. Gerçekten yardımcı olabileceğiniz bir kriz varsa, bir meslektaşınız panikle durumu düzeltmenizi isteyebilir ama bütün akşamınızı onları bu sıkıntıdan kurtarmak için harcamadan önce iki kez düşünün. Bu çizgiyi bir kez geçmelerine izin verirseniz, çok geçmeden sıkıntılı bir kalıba dönüşebilir! Çok ihtiyaç duyduğunuz kişisel zamanınızı koruma konusunda kararlı olun.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tek başına uçmak mı yoksa sürünüzle kanat çırpmak mı? Kişilerarası dinamikler bugün biraz riskli olabilir. Bir yandan kişisel zamanınızdan vazgeçmeye ve bir etkinliğe katılmaya veya başka birinin ihtiyaçlarını karşılamaya zorlanırsanız bu konuda biraz çekingen olabilirsiniz fakat ne dilediğiniz konusunda da dikkatli olmalısınız. Her daveti geri çevirirseniz sonunda kendinizi beklediğinizden daha yalnız hissedebilirsin. Yalnızlık ve kalabalık arasındaki doğru dengeyi bulmaya çalışın!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Samimi içgörüleriniz bir noktaya kadar yardımcı olabilir, ancak bazı filtrelenmemiş ifadeler sizi zor bir duruma sokabilir. Bugün sansürsüz yorumlar yapma dürtüsünü bastırın. Kendinize sorun: Sözleriniz burada gerçekten yardımcı olacak mı? Yoksa tepki almak için insanların şah damarına mı basıyorsunuz? Herhangi bir pervasız dürtüyü kontrol edin ve potansiyel olarak tartışmalı beyanlara daha fazla politik davranın.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bazı güç mücadeleleri patlak verebilir. Bastırmakta olduğunuz duygular açığa çıkabilir ve bu duyguları inkâr etmek sadece hazırlıksız yakalanmanıza sebep olacaktır. Stresle başa çıkmak için başvurduğunuz yollar pek sağlıklı olmayabilir. Size faydası olmayacak besinlerden ve alışkanlıklardan arınmaya çalışın. İşinizden uzaklaşın ve onarıcı bir yürüyüş yapın. Buna zaman yaratamıyorsanız da kısa süreli bir meditasyon deneyebilirsiniz.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kıskanç duygular, bugün duygusal dengenizi bozabilir. Ancak karşılaştırma ve umutsuzluk sendromunun gününüzü rayından çıkarmasına izin vermeyin. Elbette, herkesin mükemmel bir hayatı varmış gibi görünebilir, ancak emin olun ki onlar sahne arkasında kendi sorunlarıyla boğuşuyorlar. Sahip olmadığınız her şeye odaklanmak yerine, sahip olduğunuz her şey için şükredin. Tam olarak olman gereken yerdesiniz. Birisi sinirlerinizi bozmaya çalışırsa, buna takılmayın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün çevrenizin sizi tetiklediği şekilde bazı çatışmalara girmeye meyilli olabilirsiniz, özellikle sorunun öznesi siz değilseniz her türlü savaş alanından uzak durun. Kendinize sorun: gerçekten bu kişiyi kırmanıza değer mi? Başkalarının amaçları için ortaya atılıyor olabilirsiniz. Diğer yandan, insanları bu olayın içine çekmeye çalışan kişi sizseniz kişisel motivasyonlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Durum ne olursa olsun, hayal kırıklığınızı masum seyircilerden çıkarmak yerine sorunun köküne inmeye çalışın!

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tüm maceralarınızdan bıktınız mı? İçinizdeki heyecan arayan kişi bugün kış uykusuna yatarken, biraz dinlenme ve rahatlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Korkusuz arkadaşlarınızla yeni ufuklar keşfetmekten başka bir şey sevmeseniz de, hepimizin ara sıra biraz kesintiye ihtiyacı var. Kendinizi ciddi bir öz bakımla şarj edin. Son zamanlarda belli bir kişi sizi strese mi soktu? Bugünü kendinizi ulaşılamaz bir hale getirmeye ayırın. En iyi enerjinizi en destekleyici arkadaşlarınıza ya da kendinizle zaman geçirmeye ayırın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sınırlarınızı güçlendirmeniz gereken konular olabilir. Gününüzün çalkantılı geçişi her türlü zorlu kişilerarası dinamiklere ışık tutuyor. Başkalarına bakmak için kendi ihtiyaçlarınızdan fedakârlık ediyor musunuz? Ya da belki tam tersi doğrudur ve tamamen kişisel uğraşlarınıza odaklanarak en yakınlarınızın ve en sevdiklerinizin arzularını ihmal ediyorsunuz. Durum ne olursa olsun, alış-verişi dengelemek için adımlar atın. İşler kızışsa bile, bunu havayı temizlemek ve herkesin ihtiyaçlarının dile getirildiğinden emin olmak için bir fırsat olarak değerlendirin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Köprüleri tamamen yakmadan ihtiyacınız olan alanı talep edin ve bugün vücudunuza karşı özellikle dikkatli ve nazik olun, aksi halde dolar fakat akamazsınız. Romantik duygulara karşı özleminizi artık inkâr edemezsiniz. Ruh eşiniz her zamanki tipiniz olabilir veya olmayabilir, bu yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Unutmayın ki yarışın sonunda önde başlayan değil, yavaş olduğu fark etmeksizin, istikrarlı olan kazanır.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kariyer yolunuzda adım atmanız ve köklü bir değişiklik yapmanız için bir çağrı var. Şu anda size sunulandan daha değerli olduğunuzu veya bütçenizi dengelemek için profesyonel bir değişiklik yapmanız gerektiğini düşündüğünüz için, değişikliği tetikleyen şey büyük olasılıkla mali olacaktır. İlişkilerinizde ise dev sıçramalar söz konusu değil. Bulunduğunuz yerde devam etmek istemiyorsunuz, ama derinlerde biliyorsunuz ki şimdi harekete geçme zamanı değil. Yine de bu, hareketsiz oturmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine bebek adımları atmayı deneyin ve ne olduğunu görün.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İster bekâr ister romantik bir ilişki içerisinde olan, ruh haliniz sevgilinizi hazırlıksız yakalayabilir. Bu yoğun sürtüşme, özellikle bir tür kırgınlığı bastıranlarınız için, ani öfke patlamalarını da tetikleyebilir. Bu iyileşme süreci boyunca sakin kalın ve kendinize karşı nazik olun. Tartışmaları çözmek ve insanların konuştuğundan emin olmak için gerçekten iyi bir zaman. Oldukça etkili sosyal becerilere sahipsiniz, bu yüzden hemen hemen herkesle tatlı dille konuşabilmeniz mümkün.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir harcama yapmayı düşünüyorsunuz ancak bu konu sizinle partneriniz arasında gerginliğe yol açabilir. Siz bu durumu aşmanın mümkün olmadığını düşünebilirsiniz ancak bu düşünceleri bir kenara bırakın. Aşabilirsiniz yalnızca zamana ihtiyacınız var. İkiniz de biraz daha az gergin olana kadar birkaç gün bekleyin.

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