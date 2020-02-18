Günlük burç yorumları! (18 Şubat 2020 Salı)

18 Şubat salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün iş yerinde yoğun ve stresli saatler geçirebilirsiniz. Akşam eşinizle buluşup en sevdiğiniz restoranda yemek yiyip güzel konular hakkında sohbet etmek size ilaç gibi gelecektir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Her gününüzün dolu dolu olmasına gerek yok. Bazen evde sakin bir akşam geçirip dinlenebilmek dışarıda yapabileceğiniz aktivitelerden daha değerlidir.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ajandanıza bakınca bu hafta çok fazla dolu olmadığınızı fark edeceksiniz. Ancak boş günlerinize hemen plan yapmayın çünkü beklenmedik işler ortaya çıkabilir. 

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