18 Şubat salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
18 Şubat 2020 Salı
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Bugün iş yerinde yoğun ve stresli saatler geçirebilirsiniz. Akşam eşinizle buluşup en sevdiğiniz restoranda yemek yiyip güzel konular hakkında sohbet etmek size ilaç gibi gelecektir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her gününüzün dolu dolu olmasına gerek yok. Bazen evde sakin bir akşam geçirip dinlenebilmek dışarıda yapabileceğiniz aktivitelerden daha değerlidir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ajandanıza bakınca bu hafta çok fazla dolu olmadığınızı fark edeceksiniz. Ancak boş günlerinize hemen plan yapmayın çünkü beklenmedik işler ortaya çıkabilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizi kimseyle paylaşmamak istemiyor olmanız bir noktaya kadar doğal olabilir ancak karşınızdaki kişinin sizin dışınızda da bir hayatı olduğunu unutmamalısınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünkü enerjiniz inanılmaz derecede çekici. Etrafa adeta kıvılcımlar saçıyorsunuz. İnsanların gözlerinin sürekli üzerinizde olmasına şaşırmamalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan biri sizi istemediğiniz bir yere götürmek için zorluyorsa ona karşı kesin bir dille emrivakilerden hoşlanmadığınızı belirtmelisiniz. Hiçbir şeyi zorla yapmanıza gerek yok.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızı karıştıran şeyleri partnerinize sormaktan çekinmeyin. Kafanızda farklı senaryolar üretip kendinizi daraltacağınıza partnerinizle konuşup her şeyi netleştirin.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yüz yüze iletişim kurduğunuz insanlardan aşırı tepki alma olasılığınız var. Böyle bir şey yaşanırsa moralinizin bozulmasına izin vermeden konuşmayı sürdürün.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınıza çıkan beklenmedik fırsatlar yeni insanlarla tanışmanıza sebep olacak. Olabildiğiniz kadar uyumlu davranmaya çalışın, sonucunda çok güzel şeyler elde edeceksiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün başlangıcında işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ancak hemen moralinizin bozulmasına izin vermeyin. Yakınınızda sizinle fikirlerini paylaşmak isteyen birçok insan var, onlara kulak verin ve işleri yoluna sokun.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün zihninizin normalden çok daha hızlı fikir ürettiğini ve böylelikle işlerinizin kolaylıkla hallolduğuna şahit olacaksınız. Artan zamanınızda diğer iş arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Büyük seyahat planları yapmaktan bugünlük vazgeçmelisiniz. Beklenmedik ufak bir sağlık sorunun yaşanmasından dolayı aksilikler yaşayabilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın yaratacağı kaos ortamından her ne kadar istemeseniz de siz de etkileneceksiniz. Arabulucuk yapmaya çalışmanız en iyisi.
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