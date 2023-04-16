Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2023 Salı

18 Nisan 2023 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 16 Nisan 2023 23:48
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  • Bugün her şey kişiselleştirmeye yatkın. Olaylar ve insanlar, herkes için farklı bir şekilde tezahür ediyor. Her bir karar herkesi farklı bir yere götürebilme potansiyeline sahip. Toplu kararlar almak bu açıdan oldukça yanlış olabilir. Bir yere uyum sağlamaya çalışırken kendinizden ve varmanız gereken yerden uzaklaşabilirsiniz. Biraz gözlem yapmak dahi her şeyi gözler önüne sermeye yetebilir. İnsanların iç telaşlarının yüksek olduğu bu günde muhtemelen dış dünyada tartışmalara vakti kalmayacak ve bütün önerileri kabul edeceklerdir. Bu duruma dâhil olmak veya bilerek faydalanmak ilerleyen zamanlar için oldukça kötü bir fikir olabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi aşk hayatınızda pencereleri aralamış, yeni adaylara hazır olabilirsiniz. Eğer hâlihazırda bir ilişkiniz varsa, daha fazla şey paylaştığınız ve birçok sorunu çözdüğünüz bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizle daha fazla etkileşime giriyor, daha fazla ilgi çekmek istiyor ve olumlu tavırlarınızla bunu başarıyorsunuz. Bu ruh hali hayatta kazanmak istediğiniz şeylerin size sunulmasına yardımcı oluyor. Olaylara duygusal ve hızlı tepkiler vermeniz, ufak şeylerden çabuk etkilenmeniz mümkün. Bu durum aşk hayatınızda küçük jestlerin büyük etkiler yaratmasına sebep olabilir. Hayatınızda olmasını istemediğiniz birileri varsa etkilenme ihtimalinize karşı uzak durmakta fayda var.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün problem olarak gördüğünüz çoğu şeyi yine kendinizin yarattığını görebilirsiniz. İçinize dönüyor ve kaygılarınızı da oraya taşıyorsunuz. Size iyi gelmiyor hatta zarar veriyor olsa bile alıştığınız yerin dışına çıkmak istemiyorsunuz. Muhtemelen yine size ait olmayan bu yerde, sırf tanıdık geldiği için duruyor ve kendinize ait bir şeylere sahip olma ihtimalinizi hepten tüketiyorsunuz. Sorunlarınızın kaynağını biliyorsunuz, kararlı davranıp cesaretinizi toplarsanız da gerçek bir çözüme ulaşacaksınız. Romantik hayatınızda da sisli bir hava mevcut. Aynı şekilde, bir şeylerin kendiliğinden düzelmesini beklemeyip siz yola koyulursanız, güneş doğabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi sürekli benzer sorunlar yaşarken buluyorsunuz. Çözümleri bilseniz ve bu konuda başarılı olsanız da kendini tekrar eden bir döngünün içinde olmaktan bunalmış bir vaziyettesiniz. Yine de oldukça güçlüsünüz ancak hayatınızda bir yeniliğe olan ihtiyaç artık bastırılamaz bir halde. Bunun kontrolsüzce büyüyüp hayatınızı temelden sarsacak bir krize dönüşmesinin önüne geçmek için daha güvenilir tercihlerle değişimi başlatın. Her şeyi bırakıp bir sahil kasabasına taşınmadan önce, yeni bir hobi edinerek farklı bir ortam denemek daha iyi olabilir. Bunun dışında, hayatınızda sınır çektiğiniz ve tavır koyduğunuz konuların insanlar tarafından iyi bilinmesi son derece önemli.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Oldukça enerjik ve eğlencelisiniz. Çevreniz istediğiniz etkinlikler bakımından zayıfsa bunu siz yaratmayı seçebilir, lider rolü üstlenebilir ve bu vesileyle hayatınıza yeni kişiler de katabilirsiniz. İnsanlar sizinle iletişim kurmakta zorlanmıyor ve birçok kişi tarafından aranan biri oluyorsunuz. Sorun yaşadığınız ilişkilerde sizin açık ruh haliniz sayesinde çözüme kavuşabilir. Bir süredir çaba göstermenize rağmen istediğiniz yere varamadığınız bir konuda, tünelin ucundaki ışığı görüyor ve rahatlıyorsunuz. Her şey teker teker ve tam olmasını istediğiniz gibi yoluna giriyor. Sonucunu şimdi gördüğünüz şeyler diğerlerinin teminatı olduğundan, endişeye gerek yok.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kaçındığınız sorunların kaynağını bulmaya çalışmak zorundasınız. Siz onları yok saydıkça veya yüzeysel çözümlerle geçiştirmeye çalıştıkça hayatınızda kapladıkları alan da büyüyor. Ruhsal olarak güçlü ve manevi olarak da daha sağlam bir noktada olduğunuzdan bu iç sorgulamaları yapmak için daha iyi bir zamanı bekleyemezsiniz. Kendinize biraz zaman ayırdığınızda hayatınızı çok önceden aldığınız kararlarla yönettiğinizi, bu süreçte çok değiştiğinizi ve eski bakış açılarının sizin için artık işe yaramadığını fark edebilirsiniz. Hayatınızı yeni fikirlerinize adapte etmek, sizin için zor olmasa da eski halinize alışmış olan çevreniz için şaşırtıcı olabilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sezgilerinize güveniyor, insanları, olayları ve seçimleri ona göre değerlendiriyorsunuz. Anlık hislerinizin olaya çok fazla karışmadığından eminseniz, bunda hiçbir sakınca yok. Bugün yaptıklarınız ve planladıklarınız, önünüzdeki uzun bir süreç için belirleyici olduğundan ekstra dikkatli olmalısınız. Ne düşündüğünüz ve neyle vakit geçirdiğiniz oldukça önemli. Bir süredir hayalini kurduğunuz veya beklenti içinde olduğunuz bir olay nihayet gerçekleşebilir. Bu güzel gelişmeleri kutlamakta haklı olsanız da ilerisi için bugünün çok önemli olduğunu hatırlayarak günü boş geçirmemeye özen gösterin.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızda birçok şey bir değişim arifesinde. Neyin tam olarak neye dönüşeceğini bilmiyor olsanız bile bunun olacağını görüyorsunuz ve bu size çok farklı bir belirsizlik duygusu yaşatıyor. Neyse ki bu değişimin sizin için olumlu bir yönde olduğunu, hayatınızda birçok alanda ilerlemelerin yakın zamanda gerçekleşeceğini bilmek sizi biraz rahatlatabilir. Böyle bir sınırdayken, hayatınızda olmasını istediğiniz şeylere başlangıç yapmak, planların ilk adımını gerçekleştirmek onları mühürleyebilir ve olmasını garantileyebilir. Özellikle kariyeriniz söz konusu olduğunda bütün yüz güldürücü ihtimallerin bir şansı var, en iyisini düşlemekten çekinmeyin!

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün aşk hayatınızda dengelerin değiştiğini, belki de bozulduğunu görebilirsiniz. Duygusal ruh haliniz, sizi biraz daha hassas bir konuma getiriyor ve eskiye dönüyorsunuz. Biten ilişkiler yeniden gündeme gelebilir ve bazı konularda haksız olduğunuzu ve değişmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Maddi olarak daha tasarruflu olacağınız, akıllıca ve tedbirli kararlar olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bazı endişeleriniz sizi böyle olgun kararlar almaya iterken yalnızlık korkusu gibi bazıları da tam tersine, aslında iyi hissetmediğiniz bir yerde kalmaya zorluyor. Korkularınıza objektif olarak yaklaşmak ve onlarla başa çıkmayı öğrenmek zorundasınız.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazı yanlışları bile bile yaptığınızı fark edebilirsiniz. Yaptığınız şeyden memnun olmuyor, pişman oluyor ancak bir sonraki sefere onu tekrar yapıyorsunuz. Özellikle erteleme ve size iyi gelmeyen bir yerde ısrarla durma gibi davranışlar kendinize karşı bir sabotaj olabilir ve muhtemelen çözmek için çok daha derine inmeniz gerekecek. Etrafınızda gelişen kaostan uzak kalmak da iyi bir fikir olabilir. Sizi ilgilendirmeyen ve enerjinizden sömürecek olan her şeye karşı mesafeli olun. İyilik yapmak istediğiniz birileri olabilir ancak herkesin gergin olduğu böyle durumlardaki müdahaleleriniz muhtemelen zaten ters tepecektir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Oldukça mantıklı düşünüyor, detaylı planlar yapıyor ancak sıra bunları hayata geçirmeye geldiğinde o adımı bir türlü atamıyorsunuz. İçinizden bir şey size yanlış yerde olduğunuzu, gitmenizi ve ilerlemeniz gerektiğini söylüyor. Onu duyuyor ancak tam olarak benimsemiyorsunuz. Hayatınızdaki özel biri, muhtemelen istemeyerek de olsa sizi geride tutuyor olabilir. Onun kötü hissetmesine sebep olmamak için kendi gelişiminize ket vuruyor olabilirsiniz. Bu durum da sizi kötü bir ruh haline sokarak sonunda ilişkinize negatif yansıyan bir çelişki yaratıyor. Bir şeylerin düzelmesi için kendinizi ön plana koymanız ve sizi mutlu eden şeyi yapmanız gerekecek.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Maddi açıdan şu an olmak istediğiniz yerde değilseniz, bunu iyi yönde değiştirmek için birçok şey mümkün. Gelişime açıksınız ve fırsatlar da sizi buluyor. Olaylara yaklaşımınız mantığınızın kontrolünde olduğundan, kör düğüm olmuş duygusal meseleler dâhil olmak üzere birçok şeyi şu an çözebilmeniz mümkün. Aşk hayatınız konu olduğunda ise kendinize gereksiz savaşlar yaratıyor olabilirsiniz. Önemli olan kazanmak mı mutlu olmak mı? Bu bir an önce karar vermeniz gereken bir konu. İlişkilerinizi bir münazara olarak görmekten vazgeçip, karşınızdaki insanla etkileşiminize odaklanmadığınız sürece bu gerginlik sizi takip edecek.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kaybetmiş gibi hissettiğiniz iradenizi yeniden toparlıyorsunuz. Birçok açıdan oldukça güçlü bir durumdasınız ve kontrolden çıkan olaylar üzerinde tekrar hâkimiyetinizi kuruyorsunuz. Özellikle sözünüzü geçirmek istediğiniz kişilerle şimdi doğru frekansı yakalayabilirsiniz. Gerçekten kim olmak istediğinize dair bir iç görü oluşturuyor bunu kabul etmekte de ettirmekte de zorlanmıyorsunuz. Çok çabasız bir şekilde yeni bir sayfa açıyor ve sıfırdan başlıyorsunuz. Bazı şeyleri kazanmak için korktuğunuz şeylerin üzerinize gitmeniz gerektiğini biliyor ancak bunu daha iyi bir zaman erteliyorsunuz. Bu bir kaçış sayılmayabilir çünkü şu an dinlenmeye gerçekten de ihtiyacınız var.

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