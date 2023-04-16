Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2023 Salı

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Oldukça mantıklı düşünüyor, detaylı planlar yapıyor ancak sıra bunları hayata geçirmeye geldiğinde o adımı bir türlü atamıyorsunuz. İçinizden bir şey size yanlış yerde olduğunuzu, gitmenizi ve ilerlemeniz gerektiğini söylüyor. Onu duyuyor ancak tam olarak benimsemiyorsunuz. Hayatınızdaki özel biri, muhtemelen istemeyerek de olsa sizi geride tutuyor olabilir. Onun kötü hissetmesine sebep olmamak için kendi gelişiminize ket vuruyor olabilirsiniz. Bu durum da sizi kötü bir ruh haline sokarak sonunda ilişkinize negatif yansıyan bir çelişki yaratıyor. Bir şeylerin düzelmesi için kendinizi ön plana koymanız ve sizi mutlu eden şeyi yapmanız gerekecek.