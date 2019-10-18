Günlük burç yorumları! (18 Ekim 2019 Cuma)

18 Ekim cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    İkizler’deki Ay Balık’taki Neptün’le açıda. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Kendinizi düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kaybolmuş hissedersiniz.  Ay ve Jüpiter arasında oluşan kare açı, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabileceğini gösteriyor. Savurganlığa eğilimimiz olabilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar görülebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Sağlık açısından, safra ve karaciğer zayıflayabilir. 

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün dünyanızda büyük bir sarsıntı yaşanıyor; yaşanana değişiklikler oldukça büyük bir deprem yaratabilir. Ama çıldırmak ve örtbas etmek için koşuşturmak yerine, bırakın yaşanacak olan yaşansın.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Kişisel tarzınızı yenilemek için havasında mısınız? Alışveriş merkezine gitmeden ve en son moda kıyafetlerle dolu bir dolap satın almadan kendinize bir iyilik yapın! Bunun yerine, mevcut gardırobunuza bakın ve neleri kombinleyebileceğinizi görün. 

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