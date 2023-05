Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mücadele ettiğiniz şey her ne ise, sona yaklaşıyorsunuz. Hayatınıza bir film gibi baktığınızda, olayların akışını değiştiren önemli anları fark edersiniz. Geride bıraktığınız mevcut aşama tam da budur. Her şeye göğüs gererek bu noktaya geldiniz. Şimdi işlerin hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamasını bekleyin. Sahip olduğun her şeyle kendinize işinize verin çünkü yakında meyveleri toplama zamanı gelecek. Bugün birçok açıdan çok kesin olmayabilirsiniz. Sloganınız "her şey görecelidir" gibi görünüyor. Bununla birlikte, ayrıntılara dikkat etmek, mutlaka bir temel atmamak anlamına gelmez. Eğer bir sanatçıysanız, bugün ifadenizde daha net ve biraz daha gerçekçi olmak için çaba gösterebilirsiniz.