Günlük burç yorumları: 17 Ekim 2024 Perşembe

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Güneş ve Juno'nun bugünkü hizalanmasıyla, maddi konularda adil ve yargılayıcı olmadan yaklaşım sergilemekle, güç paylaşımıyla veya yakın ilişkilerle gurur duyabilirsiniz. Diğerleri bu niteliklerinizi takdir ediyor. Bunun yanı sıra, finansal durumunuza dair daha büyük bir his edinerek kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Sadakatinizi veya birine olan inancınızı ifade etmeniz, ilişkilerinizi bugün iyileştirebilir. İhtiyacınız olan desteği kazanmak veya üzerinizdeki borç hissinden kurtulmak için adımlar atmak için iyi bir zaman. Merkür, 2 Kasım'a kadar Güneş'inizden gelen dokuzuncu evde bulunuyor; bu durum, sıradan ve gündelik olanın ötesinde değişim ihtiyacınızı, yeni deneyimlere olan açlığınızı ve öğrenme arzusunu teşvik ediyor. Bu Merkür geçişi, merakınızı ve belki de zihinsel huzursuzluğunuzu uyandırıyor. İletişimler için iyi bir döngü; ancak bu dönem, ayrıntılara dikkat etmekten veya pratik işlerle ilgilenmekten ziyade, kişisel ilgi ve motivasyon açısından daha faydalıdır. Fikirleriniz ve düşüncelerinizle daha umutlu, iyimser, özgür ve doğaçlama bir ruh halinde oluyorsunuz.