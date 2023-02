Günlük burç yorumları: 16 Şubat 2023 Perşembe

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Heyecan verici bir macera için harika bir fikir her an aklınıza gelebilir. Ne yazık ki, kendi engellemeleriniz muhtemelen onu yerden kalkmadan boğacaktır. Pratik kaygıların haklı yeri olsa da, daha derin korkularınızla yüzleşmek zorunda kalmamak için potansiyel olarak karşılaşabileceğiniz güçlükleri abartıyor olabilirsiniz. Aklınıza gelen her düşünceye göre hareket etmeniz gerekmediği doğru, ancak doğru nedenlerle kendinize hayır dediğinizden emin olun.