Günlük burç yorumları: 16 Şubat 2023 Perşembe

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başka birinin güç oyununu durdurmak bugün size acil görünebilir. Muhtemelen duygusal manipülasyona işaret eden herhangi bir şey değil, ciddi ve mantıklı bir yaklaşım havasındasınız. Yine de, tamamen mantığa dayalı olmayan her şeyden kaçınmak muhtemelen imkansızdır. Sizi rahatsız eden her şeye sadece hayır derseniz, yoğun direnişe rağmen sınırı korumak için gereken çaba aslında başka bir şey yapmanızı engelleyebilir. Bu rahatsız edici enerjiye karşı değil, onunla çalışmanın bir yolunu bulun.