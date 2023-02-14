Günlük burç yorumları: 16 Şubat 2023 Perşembe

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rüyalarınızı bugün oldukça ilgi çekici bulabilirsiniz. Bununla birlikte, mesajlarınızın çoğu muhtemelen yalnızca size yöneliktir. Aldığınız ince sinyaller, hayatınızdaki diğer insanlarla alakalı görünse bile, bunları paylaşma şekliniz iyi yorumlamayabilecekleri kadar sert olabilir. Herhangi bir şey söylemeden önce, düşüncelerinizi kendi başınıza, belki de aklınıza gelen kişisel çağrışımları keşfedebileceğiniz bir günlükte işleyin. Bu, başkalarının gerçekten bilmesi gerekenleri netleştirmelidir.
Facebook Yorumları